“A queda dos grandes é a alegria dos medíocres” - Lisandro Martínez envia mensagem emocionante aos torcedores argentinos após a derrota na final da Copa do Mundo

Em uma longa postagem, Martínez expressou sua gratidão a toda a delegação argentina, garantindo que a contribuição de ninguém fosse esquecida após a derrota. Ele escreveu: “Com o coração pesado por não termos conseguido trazer para casa a taça que todos nós merecíamos, mas com o orgulho transbordando por esta camisa, pelos meus companheiros de equipe, pela comissão técnica, pelos dirigentes, pela equipe médica, pelos cozinheiros, pelos encarregados do material esportivo e por cada pessoa que se empenhou para que tudo isso funcionasse da melhor maneira possível.”

Martínez seguiu o exemplo do capitão Lionel Messi ao reconhecer a qualidade dos adversários. Ele fez questão de dar crédito à La Roja pelo desempenho ao longo do torneio. “E, acima de tudo, a vocês, que nos deram todo o seu amor, toda a sua força, essa paixão que tanto nos define e a união de uma nação que espero que perdure ao longo do tempo. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido”, acrescentou Martínez.