Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“A queda dos grandes é a alegria dos medíocres” - Lisandro Martínez envia mensagem emocionante aos torcedores argentinos após a derrota na final da Copa do Mundo

L. Martinez
Argentina
Copa do Mundo

O zagueiro argentino Lisandro Martínez quebrou o silêncio após a dolorosa derrota da Albiceleste para a Espanha na final da Copa do Mundo, transmitindo uma mensagem inspiradora de resiliência. O zagueiro do Manchester United usou as redes sociais para refletir sobre a noite dramática em Nova Jersey, na qual a equipe de Lionel Scaloni não conseguiu defender o título mundial.

  • Uma mensagem de orgulho e espírito esportivo

    Em uma longa postagem, Martínez expressou sua gratidão a toda a delegação argentina, garantindo que a contribuição de ninguém fosse esquecida após a derrota. Ele escreveu: “Com o coração pesado por não termos conseguido trazer para casa a taça que todos nós merecíamos, mas com o orgulho transbordando por esta camisa, pelos meus companheiros de equipe, pela comissão técnica, pelos dirigentes, pela equipe médica, pelos cozinheiros, pelos encarregados do material esportivo e por cada pessoa que se empenhou para que tudo isso funcionasse da melhor maneira possível.”

    Martínez seguiu o exemplo do capitão Lionel Messi ao reconhecer a qualidade dos adversários. Ele fez questão de dar crédito à La Roja pelo desempenho ao longo do torneio. “E, acima de tudo, a vocês, que nos deram todo o seu amor, toda a sua força, essa paixão que tanto nos define e a união de uma nação que espero que perdure ao longo do tempo. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido”, acrescentou Martínez.

    • Publicidade
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Respondendo aos críticos com uma advertência desafiadora

    A parte mais marcante da mensagem de Martínez foi uma observação direta dirigida àqueles que poderiam se alegrar com o fracasso da Argentina em defender o título. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 entre dois títulos da Copa América, a seleção enfrentou sua cota de críticos. Martínez abordou isso diretamente com uma frase enigmática, mas impactante.

    “E ao nosso povo, quero dizer que o resultado não define a jornada que percorremos. Enfrentamos adversidades, tornamos o impossível possível e nunca buscamos desculpas, apenas motivos para seguir em frente”, disse Martinez.

    “Defendemos nossas cores muito além do campo e compartilhamos momentos inesquecíveis com a Seleção, ao lado de nossas famílias e com o apoio inabalável de todos os argentinos. Será sempre um imenso orgulho representar vocês. Lembrem-se de que ‘a queda dos grandes é a alegria dos medíocres’. Muito obrigado a todos. Vamos cuidar do nosso país. Eu te amo, Argentina!”

  • Reflexões sobre uma noite dolorosa em Nova Jersey

    A final da Copa do Mundo de 2026 será lembrada como uma noite de intenso drama e, no fim das contas, de profunda tristeza para a Argentina. Um único gol de Ferran Torres na prorrogação foi suficiente para garantir a vitória da Espanha por 1 a 0, acabando com as esperanças da Albiceleste de conquistar títulos mundiais consecutivos. A partida foi marcada por tensão, incluindo um cartão vermelho para Enzo Fernández e uma briga física após o jogo envolvendo Leandro Paredes e Gavi.

    Martínez, infelizmente, não conseguiu permanecer em campo até o final da partida. O jogador de 28 anos foi forçado a sair devido a uma lesão aos 44 minutos, sendo substituído pelo veterano Nicolás Otamendi.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma figura importante na equipe

    As estatísticas de Martínez no torneio destacam o quanto ele continua sendo fundamental para a seleção argentina. Ele foi titular em sete das oito partidas da Argentina durante a competição, tendo ficado de fora apenas na última partida da fase de grupos contra a Jordânia, quando foi poupado. Ele contribuiu com um gol e uma assistência na vitória sobre Cabo Verde nas oitavas de final, partida que precisou ser decidida na prorrogação. Sua lesão no primeiro tempo da final foi um golpe significativo para o plano tático de Scaloni, já que seu alcance nos passes e sua defesa agressiva são fundamentais para a forma como a equipe constrói jogadas a partir da defesa.