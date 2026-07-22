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“A queda dos grandes é a alegria dos medíocres” - Lisandro Martínez envia mensagem emocionante aos torcedores argentinos após a derrota na final da Copa do Mundo
Uma mensagem de orgulho e espírito esportivo
Em uma longa postagem, Martínez expressou sua gratidão a toda a delegação argentina, garantindo que a contribuição de ninguém fosse esquecida após a derrota. Ele escreveu: “Com o coração pesado por não termos conseguido trazer para casa a taça que todos nós merecíamos, mas com o orgulho transbordando por esta camisa, pelos meus companheiros de equipe, pela comissão técnica, pelos dirigentes, pela equipe médica, pelos cozinheiros, pelos encarregados do material esportivo e por cada pessoa que se empenhou para que tudo isso funcionasse da melhor maneira possível.”
Martínez seguiu o exemplo do capitão Lionel Messi ao reconhecer a qualidade dos adversários. Ele fez questão de dar crédito à La Roja pelo desempenho ao longo do torneio. “E, acima de tudo, a vocês, que nos deram todo o seu amor, toda a sua força, essa paixão que tanto nos define e a união de uma nação que espero que perdure ao longo do tempo. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido. Quero parabenizar a Espanha pelo título merecido”, acrescentou Martínez.
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Respondendo aos críticos com uma advertência desafiadora
A parte mais marcante da mensagem de Martínez foi uma observação direta dirigida àqueles que poderiam se alegrar com o fracasso da Argentina em defender o título. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 entre dois títulos da Copa América, a seleção enfrentou sua cota de críticos. Martínez abordou isso diretamente com uma frase enigmática, mas impactante.
“E ao nosso povo, quero dizer que o resultado não define a jornada que percorremos. Enfrentamos adversidades, tornamos o impossível possível e nunca buscamos desculpas, apenas motivos para seguir em frente”, disse Martinez.
“Defendemos nossas cores muito além do campo e compartilhamos momentos inesquecíveis com a Seleção, ao lado de nossas famílias e com o apoio inabalável de todos os argentinos. Será sempre um imenso orgulho representar vocês. Lembrem-se de que ‘a queda dos grandes é a alegria dos medíocres’. Muito obrigado a todos. Vamos cuidar do nosso país. Eu te amo, Argentina!”
Reflexões sobre uma noite dolorosa em Nova Jersey
A final da Copa do Mundo de 2026 será lembrada como uma noite de intenso drama e, no fim das contas, de profunda tristeza para a Argentina. Um único gol de Ferran Torres na prorrogação foi suficiente para garantir a vitória da Espanha por 1 a 0, acabando com as esperanças da Albiceleste de conquistar títulos mundiais consecutivos. A partida foi marcada por tensão, incluindo um cartão vermelho para Enzo Fernández e uma briga física após o jogo envolvendo Leandro Paredes e Gavi.
Martínez, infelizmente, não conseguiu permanecer em campo até o final da partida. O jogador de 28 anos foi forçado a sair devido a uma lesão aos 44 minutos, sendo substituído pelo veterano Nicolás Otamendi.
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Uma figura importante na equipe
As estatísticas de Martínez no torneio destacam o quanto ele continua sendo fundamental para a seleção argentina. Ele foi titular em sete das oito partidas da Argentina durante a competição, tendo ficado de fora apenas na última partida da fase de grupos contra a Jordânia, quando foi poupado. Ele contribuiu com um gol e uma assistência na vitória sobre Cabo Verde nas oitavas de final, partida que precisou ser decidida na prorrogação. Sua lesão no primeiro tempo da final foi um golpe significativo para o plano tático de Scaloni, já que seu alcance nos passes e sua defesa agressiva são fundamentais para a forma como a equipe constrói jogadas a partir da defesa.
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