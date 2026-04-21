A queda do Leicester City: como os “Foxes”, que viveram um conto de fadas, passaram de campeões da Premier League ao rebaixamento e à League One em apenas 10 anos

O rebaixamento do Leicester da Premier League no final da temporada 2022-23 foi um verdadeiro choque. Não se tratava apenas do fato de o time ter sido campeão apenas sete anos antes; também fazia apenas dois anos que o clube havia conquistado a FA Cup sob o comando de Brendan Rodgers, que também havia levado os Foxes a duas classificações consecutivas em quinto lugar.

No entanto, o norte-irlandês já havia sinalizado que o clube não estava mais em uma situação financeira sólida, com os proprietários tailandeses do Leicester, o King Power International Group, forçados a apertar os cintos devido ao impacto econômico devastador que a pandemia causou em seus negócios de duty free.

“É claro que quero melhorar o elenco”, disse Rodgers em julho de 2022. “Quero desenvolver o elenco. Eu disse isso no meio do ano passado, mas se for difícil financeiramente... Eu realmente respeito o clube, então não vou entrar em conflito com eles.

“É uma pena. Temos que trabalhar nisso e, se conseguirmos, espero que possamos melhorar o elenco, porque, se quisermos competir em um nível próximo ao que temos estado, precisamos ser capazes de fazer isso. Caso contrário, a expectativa será diferente.”

Ainda assim, mesmo que os reforços solicitados por Rodgers nunca tenham chegado, ninguém imaginava que o Leicester fosse cair.