A queda do Leicester City: como os “Foxes”, que viveram um conto de fadas, passaram de campeões da Premier League ao rebaixamento e à League One em apenas 10 anos

Após o empate de 2 a 2 com o Hull City na terça-feira, no King Power Stadium, o time que, com chances de 5.000 para 1, surpreendeu o mundo do esporte foi rebaixado da Championship para a terceira divisão do futebol inglês pela segunda vez em seus 142 anos de história. Partidas contra Bromley, Burton Albion e Mansfield Town estão agora na agenda do Leicester para a próxima temporada.
Então, como diabos chegamos a esse ponto? Os Foxes podem ter passado por muitos altos e baixos desde que escreveram a maior história de azarão já contada há 10 anos, mas quando caíram de volta para a Championship no ano passado, a expectativa era de que voltariam imediatamente.
Em vez disso, sofreram um segundo rebaixamento consecutivo, e o clube responsável pelo que Sven-Goran Eriksson chamou de “um sonho para todos que amam futebol” está agora preso em um pesadelo aparentemente interminável de problemas financeiros e fúria dos torcedores.