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Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

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A queda do Leicester City: como os “Foxes”, que viveram um conto de fadas, passaram de campeões da Premier League ao rebaixamento e à League One em apenas 10 anos

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Leicester x Hull

2 de maio de 2026 — deveria ser um dia de puro orgulho e comemoração em Leicester, repleto de homenagens emocionantes a Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté e a todos os demais membros do elenco de Claudio Ranieri que conquistou a Premier League. No entanto, o iminente 10º aniversário da conquista mais milagrosa de um título da primeira divisão que o futebol já viu também servirá como um lembrete, em um momento cruelmente inoportuno, de quão longe os Foxes caíram na última década.

Após o empate de 2 a 2 com o Hull City na terça-feira, no King Power Stadium, o time que, com chances de 5.000 para 1, surpreendeu o mundo do esporte foi rebaixado da Championship para a terceira divisão do futebol inglês pela segunda vez em seus 142 anos de história. Partidas contra Bromley, Burton Albion e Mansfield Town estão agora na agenda do Leicester para a próxima temporada.

Então, como diabos chegamos a esse ponto? Os Foxes podem ter passado por muitos altos e baixos desde que escreveram a maior história de azarão já contada há 10 anos, mas quando caíram de volta para a Championship no ano passado, a expectativa era de que voltariam imediatamente.

Em vez disso, sofreram um segundo rebaixamento consecutivo, e o clube responsável pelo que Sven-Goran Eriksson chamou de “um sonho para todos que amam futebol” está agora preso em um pesadelo aparentemente interminável de problemas financeiros e fúria dos torcedores.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dificuldades financeiras

    O rebaixamento do Leicester da Premier League no final da temporada 2022-23 foi um verdadeiro choque. Não se tratava apenas do fato de o time ter sido campeão apenas sete anos antes; também fazia apenas dois anos que o clube havia conquistado a FA Cup sob o comando de Brendan Rodgers, que também havia levado os Foxes a duas classificações consecutivas em quinto lugar.

    No entanto, o norte-irlandês já havia sinalizado que o clube não estava mais em uma situação financeira sólida, com os proprietários tailandeses do Leicester, o King Power International Group, forçados a apertar os cintos devido ao impacto econômico devastador que a pandemia causou em seus negócios de duty free.

    “É claro que quero melhorar o elenco”, disse Rodgers em julho de 2022. “Quero desenvolver o elenco. Eu disse isso no meio do ano passado, mas se for difícil financeiramente... Eu realmente respeito o clube, então não vou entrar em conflito com eles.

    “É uma pena. Temos que trabalhar nisso e, se conseguirmos, espero que possamos melhorar o elenco, porque, se quisermos competir em um nível próximo ao que temos estado, precisamos ser capazes de fazer isso. Caso contrário, a expectativa será diferente.”

    Ainda assim, mesmo que os reforços solicitados por Rodgers nunca tenham chegado, ninguém imaginava que o Leicester fosse cair.

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  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    Não é tão bom assim a ponto de ser eliminado

    O elenco do Leicester não carecia de talento, com Vardy ainda liderando o ataque, apoiado por jogadores como Harvey Barnes e James Maddison, enquanto Rodgers também podia contar com Youri Tielemans e Kiernan-Dewsbury Hall no meio-campo. No entanto, a reputação de Rodgers como um técnico de ponta, aliada à suposta força de sua equipe, provavelmente levou a um clima de complacência no clube, uma presunção equivocada de que eles eram bons demais para serem rebaixados.

    Após uma derrota desanimadora por 1 a 0 em Southampton, em 4 de março de 2023, que fez o Leicester cair para a 15ª posição na tabela, Maddison chegou a contestar a avaliação feita por um jornalista local, Rob Tanner, de que a equipe corria risco real de rebaixamento.

    “Bobagem”, tuitou o meio-campista ofensivo. “Assista e analise o jogo direito e pare de escrever manchetes como essa, que você sabe que só fazem os torcedores ficarem cheios de negatividade. Jogue assim e ficaremos absolutamente bem. Criamos inúmeras chances brilhantes e, em outro dia, venceríamos com facilidade.”

    Infelizmente para Maddison, sua confiança era infundada. O Leicester venceria apenas mais duas partidas naquela temporada, e o time com a sétima maior folha salarial da Premier League foi rebaixado para a Championship após terminar em 18º lugar, com apenas 34 pontos.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Falsa esperança

    Houve vários motivos para o rebaixamento do Leicester, mas ficou claro que, depois de não terem apoiado Rodgers no mercado de transferências, os proprietários demoraram demais para demiti-lo, dando assim ao técnico interino Dean Smith apenas oito partidas para tentar reverter a situação da equipe. No entanto, resistir à tentação de contratar Smith em caráter definitivo e, em vez disso, apostar em Enzo Maresca revelou-se uma jogada de mestre.

    A única experiência anterior do italiano como técnico principal, no Parma, durou apenas 14 partidas, mas ele mostrou exatamente por que era considerado um membro tão valioso da comissão técnica de Pep Guardiola no Manchester City ao levar o Leicester de volta à Premier League na primeira tentativa — e ainda por cima como campeão da Championship.

    Infelizmente, Maresca partiu imediatamente para o Chelsea e, embora nem todos os torcedores dos Foxes tenham ficado tristes com sua saída, ela criou um grande problema para os proprietários, que agravaram a situação com algumas contratações desastrosas.

    O ex-técnico do Nottingham Forest, Steve Cooper, conseguiu apenas duas vitórias no campeonato antes de ser demitido em novembro de 2024, enquanto a lenda do Manchester United, Ruud van Nistelrooy, comandou uma sequência histórica de nove jogos consecutivos em casa sem marcar nenhum gol, levando o Leicester ao rebaixamento com cinco rodadas ainda por disputar.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penalidade PSR

    Embora o Leicester tivesse conquistado o acesso à Premier League na temporada 2022-23 com o maior orçamento da história da Championship, já era evidente, mesmo antes do início da atual campanha, que as finanças haviam se tornado um grande motivo de preocupação no King Power Stadium.

    De fato, Van Nistelrooy só se despediu oficialmente do clube em 27 de junho, para que o custo de sua demissão pudesse ser transferido para as contas do ano seguinte, em uma tentativa descarada de amenizar algumas das preocupações do clube em relação às Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR).

    No entanto, o dano já estava feito nesse sentido e, em 5 de fevereiro deste ano, o Leicester foi punido com uma dedução de seis pontos por violar as regras do PSR durante a temporada 2023-24, quando conquistou o título da Championship, o que gerou ainda mais críticas ao presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha e ao diretor de futebol Jon Rudkin pela forma como estavam administrando o clube.

    Os Foxes, no entanto, expressaram sua “decepção” com a decisão e classificaram a punição como “desproporcional”, mas seu recurso foi indeferido em 8 de abril — o que representou um duro golpe para suas esperanças de sobrevivência.

    Sem a penalidade, os Foxes ainda estariam na zona de rebaixamento com duas partidas a disputar, embora ainda não estivessem matematicamente condenados. No entanto, poucos teriam apostado na permanência do Leicester de qualquer forma, já que esta é uma equipe que Srivaddhanaprabha e Rudkin sobrecarregaram com jogadores bem pagos e de baixo desempenho.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    "Uma temporada desastrosa"

    Marti Cifuentes tornou-se o sexto técnico do Leicester em três temporadas em julho passado, e um de seus principais objetivos era reparar a relação abalada entre os jogadores do clube e sua torcida.

    “É normal, após o rebaixamento, haver ressentimentos”, disse ele ao The Athletic. “Seria estranho se não houvesse, mas quero trazer um novo começo, um recomeço. Gostaria que os jogadores fossem julgados pelo que estão fazendo agora e pelo desempenho que apresentam hoje. Espero que possamos mostrar que todos eles estão empenhados e tentando se dedicar ao clube.”

    No entanto, Cifuentes falhou miseravelmente em tirar proveito de um elenco que contava com vários jogadores ainda recebendo salários da Premier League, e o técnico catalão foi demitido em janeiro, com o Leicester na 14ª posição na tabela. Os resultados só pioraram desde então, com o empate de terça-feira significando que os Foxes venceram apenas duas das últimas 20 partidas do campeonato, e o clima, sem surpresa, tornou-se tóxico. Consequentemente, jogar em casa deixou de ser uma vantagem para o Leicester, com os torcedores enfurecidos pela aparente falta de empenho dos jogadores.

    “Não consigo entender por que eles não se esforçam mais”, disse o ex-atacante do Leicester, Matt Piper, à BBC Sport. “O Leicester teve alguns times chocantes ao longo dos anos e alguns jogadores realmente ruins — e eu fiz parte desses elencos, então não estou me desculpando —, mas o que vou dizer é que, mesmo quando éramos realmente ruins, ainda havia jogadores que vestiam a camisa e davam tudo de si.

    O que mais se destaca neste grupo é que há alguns jogadores realmente talentosos. Temos apresentado um desempenho muito abaixo do esperado com o elenco que temos, e esta seria uma temporada desastrosa mesmo sem a dedução de seis pontos.”

  • Leicester City v Hull City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    De conto de fadas a lição de moral

    A esperança era que a chegada do ex-lateral do Leicester, Gary Rowett, como sucessor definitivo de Cifuentes ajudasse a despertar uma reação na equipe em dificuldades, mas o técnico de 52 anos parece um homem abatido.

    “Os 10 jogos que tive aqui pareceram 40”, confessou Rowett na semana passada — e isso foi antes de o Leicester perder uma partida em Portsmouth que, segundo ele, a equipe simplesmente precisava vencer para ter alguma chance de sobrevivência.

    Quase inevitavelmente, houve cenas desagradáveis após a derrota por 1 a 0 no Fratton Park, quando o meio-campista Harry Winks se envolveu em uma troca de palavrões com alguns torcedores furiosos do Leicester, enquanto surgiram novos apelos para “demitir a diretoria” e para que Srivaddhanaprabha e Rudkin renunciassem.

    A essa altura, o Leicester escapar do rebaixamento teria sido ainda mais milagroso do que o título conquistado em 2016 — o que é ao mesmo tempo impressionante e triste. Os Foxes já foram um conto de fadas; agora são um exemplo de lição, um caso chocante de como não se deve administrar um clube de futebol.

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