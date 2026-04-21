A queda do Leicester City: como os Foxes passaram de vencedores de um título de conto de fadas na Premier League para a beira do rebaixamento para a League One em apenas 10 anos

Às vésperas do confronto desta terça-feira contra o Hull City no King Power Stadium, o time que, com chances de 5.000 para 1, surpreendeu o mundo do esporte, agora é o grande favorito para ser rebaixado para a terceira divisão do futebol inglês pela segunda vez em seus 142 anos de história, com o Leicester a oito pontos da zona de segurança e apenas três partidas pela frente.

Então, como diabos chegamos a este ponto? Os Foxes podem ter passado por muitos altos e baixos desde que escreveram a maior história de azarão já contada há 10 anos, mas quando caíram de volta para a Championship no ano passado, a expectativa era de que voltariam imediatamente.

Em vez disso, o Leicester está à beira de um segundo rebaixamento consecutivo, e o clube responsável pelo que Sven-Göran Eriksson chamou de “um sonho para todos que amam futebol” está agora preso em um pesadelo aparentemente interminável de problemas financeiros e fúria dos torcedores.