A queda de Zhang Jindong: o ex-proprietário do Inter é obrigado a vender todo o seu patrimônio pessoal para saldar as dívidas

Uma crise que teve início entre 2016 e 2020, quando a Suning.com levantou mais de 180 bilhões de yuans, no âmbito de uma expansão agressiva, para diversas operações, incluindo a aquisição do Inter, por meio de empréstimos bancários, títulos e instrumentos de financiamento alternativos, com Zhang garantindo pessoalmente grande parte dessas operações. A pandemia de 2020 representou então o ponto de ruptura: o fechamento das lojas físicas fez as receitas despencarem, enquanto o sistema de refinanciamento da dívida entrou em colapso, com a consequência de que, em 2021, as perdas ultrapassaram 40 bilhões de yuans e as dívidas vencidas ultrapassaram a marca de 100 bilhões.