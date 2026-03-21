A queda de Zhang Jindong. O ex-proprietário do Inter, fundador da Suning, perdeu, de fato, todo o seu patrimônio pessoal na grande reestruturação de 238,7 bilhões de yuans (29,9 bilhões de euros) da empresa, sendo obrigado a aliená-lo para saldar as dívidas contraídas.
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A queda de Zhang Jindong: o ex-proprietário do Inter é obrigado a vender todo o seu patrimônio pessoal para saldar as dívidas
A QUEDA
Um colapso econômico e financeiro anunciado: Zhang, após liderar o grupo por trinta anos e construir um império no varejo e nos serviços, viu seu patrimônio pessoal ser totalmente zerado no âmbito da grande reestruturação da dívida do grupo. Conforme noticiado por diversos meios de comunicação chineses, a dimensão da operação foi confirmada pelo Tribunal Popular Intermediário de Nanquim, que anunciou a conclusão do plano de reorganização relativo à Suning.com e a outras 38 empresas associadas, num montante total de 238,712 bilhões de yuans (cerca de 29,9 bilhões de euros).
TUDO EM LEILÃO
Conforme noticiado pelo Calcio e Finanza, o ex-magnata, na qualidade de fiador, teve de disponibilizar todo o seu patrimônio pessoal no processo: imóveis, ativos financeiros, participações societárias e até mesmo itens de coleção foram liquidados por meio de leilões judiciais ou transferências negociadas, com os rendimentos integralmente destinados ao pagamento das dívidas.
SEM PRECEDENTES
Zhang Jindong tornou-se assim o primeiro fundador de uma grande empresa privada chinesa a ver sua fortuna pessoal reduzida a zero em consequência de uma reestruturação. Não só foram transferidas todas as suas participações em 38 empresas do grupo, como também a participação indireta de 4,15% na Suning.com e 1,64 bilhão de ações da mesma empresa, já objeto de penhora e congelamento: hoje, nem ele nem sua esposa são titulares de bens livremente disponíveis, com todos os ativos reunidos em um fundo fiduciário destinado a satisfazer os credores.
A EXPANSÃO AGRESSIVA E AS DÍVIDAS
Uma crise que teve início entre 2016 e 2020, quando a Suning.com levantou mais de 180 bilhões de yuans, no âmbito de uma expansão agressiva, para diversas operações, incluindo a aquisição do Inter, por meio de empréstimos bancários, títulos e instrumentos de financiamento alternativos, com Zhang garantindo pessoalmente grande parte dessas operações. A pandemia de 2020 representou então o ponto de ruptura: o fechamento das lojas físicas fez as receitas despencarem, enquanto o sistema de refinanciamento da dívida entrou em colapso, com a consequência de que, em 2021, as perdas ultrapassaram 40 bilhões de yuans e as dívidas vencidas ultrapassaram a marca de 100 bilhões.
PATRIMÔNIO ZERO
A alienação de algumas participações em 2021 foi inútil, servindo apenas para amenizar a crise. A estrutura das garantias de dívida levou à liquidação de todo o patrimônio: foram leiloadas mansões de luxo entre Nanquim e Xangai, apartamentos de alto padrão, instrumentos financeiros e até mesmo uma coleção de arte com obras de Zhang Daqian e Fu Baoshi. Segundo fontes próximas ao caso, descontando a residência principal necessária, o patrimônio remanescente é, na prática, igual a zero.