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Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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A promessa de Florentino Pérez e o agente de Kylian Mbappé: será que o Real Madrid está mesmo prestes a fazer de Michael Olise a contratação mais cara da história do futebol?!

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Michael Olise está no centro de uma das maiores notícias sobre transferências deste verão, após ter se destacado pela França na Copa do Mundo, mas nem tudo é o que parece. Várias reportagens afirmam que o dinâmico jogador do Bayern de Munique é o alvo prioritário do Real Madrid, com a transferência chegando a ser endossada por seu compatriota e atual “Galáctico”, Kylian Mbappé. A realidade, porém, é que qualquer acordo está, no momento, fora de questão.

Olise só reforçou sua reputação em ascensão com suas atuações na América do Norte, apresentando jogadas virtuosas como um camisa 10 móvel, a caminho de quebrar o recorde de 56 anos de Pelé de maior número de assistências em uma única Copa do Mundo, com sete — cinco delas para Mbappé.

No entanto, a trajetória do atacante no torneio ocorreu em meio a especulações significativas, que só se intensificaram desde que a busca da França pela glória chegou ao fim nas semifinais.

Os rumores giram em torno do suposto interesse do Real Madrid na estrela do Bayern, com o gigante espanhol supostamente disposto a apresentar uma oferta astronômica de mais de 200 milhões de euros (173 milhões de libras/227 milhões de dólares) para levá-lo ao Bernabéu.

Isso poderia tornar Olise o jogador mais caro de todos os tempos, dependendo do valor final da transferência, quebrando o recorde atualmente detido por Neymar, mas onde exatamente está a verdade?

  • Florentino PerezGetty Images

    Promessas ousadas

    O Real Madrid sempre terá os melhores jogadores do mundo na sua lista de transferências, mas as especulações sobre a contratação de Olise atingiram o auge na véspera da Copa do Mundo, quando o presidente Florentino Pérez prometeu fazer uma oferta recorde para o clube de 150 milhões de euros (128 milhões de libras/170,5 milhões de dólares) por um “grande jogador” de “um grande clube da Liga dos Campeões”, como parte de sua campanha de reeleição.

    Curiosamente, Pérez fez questão de negar que estivesse se referindo a Olise, afirmando ao programa de TV espanhol “Horizonte”: “Olise é um grande jogador, mas não é o Olise. Também não é [Jeremy] Doku. Precisa ser um jogador do meio-campo que consiga avançar para o ataque. E a primeira coisa que faremos é conversar com o clube. É uma contratação destinada a gerar entusiasmo, porque é disso que se trata: gerar entusiasmo.”

    Apesar da negação de Pérez, o jornal “The Guardian” noticiou na época que a identidade do alvo não identificado era, de fato, Olise. Mas, assim que Pérez foi reeleito, em uma manobra que pode muito bem ter sido apenas uma cortina de fumaça, o Real Madrid apresentou uma oferta de 150 milhões de euros por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid — um alvo-chave do arquirrival Barcelona —, que foi rapidamente rejeitada.

    • Publicidade
  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Negação pública

    Isso, no entanto, não pôs fim às especulações que ligavam o clube a Olise, com reportagens posteriores alegando que o Real Madrid estaria avaliando uma oferta gigantesca de 200 milhões de euros pelo atacante.

    Talvez para encobrir seus rastros, o Real Madrid se viu obrigado a divulgar um comunicado no final de junho para refutar que tivesse entrado em contato com Olise ou sua representação, embora não tenha chegado a descartar uma possível contratação do jogador — o que foi o que aconteceu quando fez um anúncio semelhante em resposta aos rumores envolvendo Enzo Fernández, do Chelsea.

    “Em resposta às notícias veiculadas por diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid deseja declarar que não teve qualquer contato direto ou indireto com o referido jogador, seus representantes ou qualquer pessoa de sua comitiva”, dizia o comunicado.

    “O Real Madrid também deseja destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração, e lamenta a disseminação de especulações que não correspondem à realidade.”

  • OliseGetty Images

    O desejo de Olise

    Isso acalmou os rumores por um tempo, com Olise focado em brilhar pela França em sua trajetória até as semifinais da Copa do Mundo, mas as especulações voltaram com tudo assim que os Bleus foram eliminados pela Espanha — que acabou conquistando o título — na semana passada.

    O site francês Foot Mercato divulgou a notícia sensacional de que Olise quer se transferir para o Real Madrid neste verão, acreditando que o Bernabéu seria o cenário perfeito para continuar sua evolução após sua ascensão meteórica do Crystal Palace ao Bayern de Munique.

    O Real Madrid, por sua vez, ainda estaria pronto para fazer uma oferta recorde para o clube, enquanto outras fontes afirmavam que o clube estaria disposto a ir muito longe para fechar essa negociação sensacional.

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Agente Mbappé

    Reportagens tanto na Alemanha quanto na Espanha afirmam que o Real Madrid contava com um informante interno que estava trabalhando nos bastidores para convencer Olise a fazer a transferência. Diz-se que o astro do Real Madrid, Mbappé, entrou em contato com Pérez após o fim da campanha da França na Copa do Mundo, informando-o de que havia convencido seu compatriota de que seu futuro estava no Bernabéu durante o tempo que passaram juntos no torneio.

    Mbappé desenvolveu uma química evidente em campo com Olise na América do Norte, já que a dupla fazia parte do temível ataque de Didier Deschamps, quebrando um recorde de 60 anos de combinações de gols no torneio, com Olise dando cinco assistências ao seu capitão.

    Talvez por isso, Mbappé supostamente acredita que seu compatriota seria a escolha ideal para o sistema do novo técnico José Mourinho na capital espanhola e está defendendo que o clube concretize o que seria uma transferência sensacional.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    Obstáculos

    No entanto, os supostos desejos de Olise e Mbappé a portas fechadas não alteram o fato de que o primeiro está categoricamente fora de venda. Vários membros da hierarquia do Bayern, conhecidos por falarem abertamente, deixaram isso explicitamente claro neste verão, incluindo um dirigente anônimo que declarou ao veículo francês L’Equipe em junho: “Olise não tem preço; ele não sairá nem mesmo por 500 milhões de euros.”

    Esse valor, obviamente, supera em muito os 200 milhões de euros que têm sido amplamente divulgados como a avaliação do Die Roten, o que já seria uma exigência alta para o Real Madrid. Algo que poderia mudar o panorama seria o próprio jogador pressionar por uma transferência e apresentar um pedido de transferência, mas não há sinais de que isso esteja acontecendo neste momento.

    O gigante bávaro deixou bem claro que não quer se desfazer de um de seus ativos mais valiosos e está em uma posição forte nas negociações, já que o contrato de Olise ainda tem três anos de vigência e não inclui cláusula de rescisão. O ponta é visto como peça-chave para o futuro do Bayern, e o clube pretende oferecer a ele um novo contrato para mantê-lo no time a longo prazo.

    O Real Madrid, por sua vez, não dispõe de recursos financeiros ilimitados e, com as negociações em andamento pelo ponta Yan Diomande, do RB Leipzig, e pelo meio-campista Rodri, do Manchester City, é difícil imaginar como o clube poderia adquirir Olise também, caso ambas as contratações sejam concretizadas.

  • Olise MbappeGetty Images

    'Não é viável'

    A realidade, portanto, é que essa transferência tem pouquíssimas chances de acontecer neste verão, apesar do que alguns queiram fazer você acreditar.

    O Real Madrid não gasta mais de €100 milhões em um jogador desde que contratou Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, há três anos, concentrando-se, em vez disso, em negociações inteligentes, como as contratações sem custo de Mbappé, Trent Alexander-Arnold e, mais recentemente, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Uma transferência de mais de €200 milhões por Olise, portanto, representaria um desvio significativo dessa política, apesar da promessa otimista de Pérez durante sua campanha de reeleição.

    Quando se combina o valor astronômico exigido com o fato de que Olise não está buscando publicamente uma transferência e o Bayern não tem intenção de negociar com o Real Madrid nem com qualquer outro clube, fica bem claro que essa negociação não tem chance de dar certo. De fato, segundo o The Athletic, nos bastidores do Bernabéu, há um consenso de que uma transferência neste verão “não é viável”.

    Nunca se pode descartar o Real Madrid quando se trata de causar uma grande surpresa no mercado de transferências, mas está claro que Olise está fora de questão, pelo menos por enquanto.

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