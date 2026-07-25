A promessa de Florentino Pérez e o agente de Kylian Mbappé: será que o Real Madrid está mesmo prestes a fazer de Michael Olise a contratação mais cara da história do futebol?!

Olise só reforçou sua reputação em ascensão com suas atuações na América do Norte, apresentando jogadas virtuosas como um camisa 10 móvel, a caminho de quebrar o recorde de 56 anos de Pelé de maior número de assistências em uma única Copa do Mundo, com sete — cinco delas para Mbappé.

No entanto, a trajetória do atacante no torneio ocorreu em meio a especulações significativas, que só se intensificaram desde que a busca da França pela glória chegou ao fim nas semifinais.

Os rumores giram em torno do suposto interesse do Real Madrid na estrela do Bayern, com o gigante espanhol supostamente disposto a apresentar uma oferta astronômica de mais de 200 milhões de euros (173 milhões de libras/227 milhões de dólares) para levá-lo ao Bernabéu.

Isso poderia tornar Olise o jogador mais caro de todos os tempos, dependendo do valor final da transferência, quebrando o recorde atualmente detido por Neymar, mas onde exatamente está a verdade?