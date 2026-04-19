É o que relata o especialista em transferências Fabrizio Romano. Segundo ele, o Borussia Dortmund estaria atualmente na frente na disputa pela contratação do zagueiro central de 15 anos.
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A primeira jogada de Ole Book no BVB? O Borussia Dortmund estaria na frente na disputa por Kante
Entre os clubes interessados, além do BVB, estão clubes italianos, o Red Bull Salzburg, bem como os rivais da Bundesliga, FC Bayern e 1899 Hoffenheim.
Kante, que tem raízes francesas, nasceu em Zagreb e é jogador da seleção croata de juniores. Pela seleção sub-15, ele disputou seis partidas desde sua estreia em setembro de 2024 e marcou um gol.
Kante se formou nas categorias de base do NK HASK Zagreb, e em 2022 se transferiu para o vizinho Lokomotiva. Atualmente, ele joga pela equipe sub-17 desse clube.
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Ole Book quer encontrar "joias" no BVB
O novo diretor esportivo do Borussia Dortmund, Ole Book, ganhou fama durante seu período como diretor esportivo do SV Elversberg por identificar precocemente jogadores talentosos e seu potencial de desenvolvimento. Em sua apresentação ao time amarelo e preto, ele anunciou: “Vamos tentar encontrar joias que tornem o Borussia Dortmund melhor.” No futuro, Kante poderia ser um desses jogadores.
Com Luca Reggiani (18), o BVB já conta com um zagueiro central muito talentoso para o futuro; Filippo Mane (21) também ainda é jovem. Os três titulares para a próxima temporada são Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) e Ramy Bensebaini (31). Devido à saída sem custo de Niklas Süle (30) e à grave lesão do capitão Emre Can (32), é provável que o Borussia contrate mais um jogador experiente para a zaga.
Esses contratos expiram no BVB no verão
Jogador Posição Idade Niklas Süle Defesa 30 anos Salih Özcan Meio-campo 28 anos Julian Brandt Meio-campista 29 anos