A primeira jogada de Ole Book no BVB? O Borussia Dortmund estaria na frente na disputa por Kante

Entre os clubes interessados, além do BVB, estão clubes italianos, o Red Bull Salzburg, bem como os rivais da Bundesliga, FC Bayern e 1899 Hoffenheim.

Kante, que tem raízes francesas, nasceu em Zagreb e é jogador da seleção croata de juniores. Pela seleção sub-15, ele disputou seis partidas desde sua estreia em setembro de 2024 e marcou um gol.

Kante se formou nas categorias de base do NK HASK Zagreb, e em 2022 se transferiu para o vizinho Lokomotiva. Atualmente, ele joga pela equipe sub-17 desse clube.