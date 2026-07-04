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A primeira contratação de Oliver Glasner? O Nottingham Forest tem como alvo um meio-campista do Liverpool em busca de um substituto para Elliot Anderson
O Forest entra na disputa pela contratação do craque do Liverpool
O Nottingham Forest está avaliando uma negociação envolvendo o meio-campista Jones, do Liverpool, na tentativa de preencher a lacuna deixada por uma saída de grande repercussão. O clube, conhecido como “Tricky Trees”, tem sido associado a uma possível contratação do jogador de Liverpool logo após confirmar a venda recorde de Elliot ao Manchester City por 116 milhões de libras.
Jones, que está entrando no último ano de contrato em Merseyside, estaria interessado em um novo começo, apesar da chegada de Andoni Iraola a Anfield, segundo o TeamTalk.
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Glasner assume o comando no City Ground
A tentativa de contratação de Jones ocorre em um momento de grandes mudanças para o Nottingham Forest, após a nomeação de um novo técnico. Glasner está prestes a fazer um retorno sensacional à Premier League no City Ground, sucedendo Vitor Pereira. Espera-se que o técnico austríaco reformule o elenco para se adequar ao seu estilo de jogo de alta intensidade, e uma presença dinâmica como a de Jones poderia ser a escolha perfeita para o meio-campo da equipe.
Pereira, que conseguiu manter o clube na primeira divisão na última temporada, expressou sua surpresa com o momento de sua saída. “Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro. Naturalmente, estou decepcionado e triste”, disse o técnico português.
O Inter de Milão enfrenta dificuldades com a avaliação do Anfield
Enquanto o Forest intensifica seu interesse, o Inter já iniciou longas negociações com o Liverpool. No entanto, o campeão da Série A teve duas ofertas rejeitadas, sendo que a segunda oferta era de aproximadamente 21 milhões de libras.
O clube de Merseyside estaria exigindo uma quantia na faixa de 35 a 40 milhões de libras, valor que os italianos não estão dispostos a pagar por um jogador cujo contrato está prestes a expirar.
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O Liverpool mantém-se firme quanto ao preço pedido
Apesar do aparente desejo de Curtis de se transferir, o Fenway Sports Group continua sem qualquer pressão para reduzir suas exigências. A diretoria do clube acredita que sua avaliação está justificada, considerando os valores atuais de mercado para meio-campistas formados no clube, especialmente após observar a recente disparada nos valores das transferências no mercado nacional.
Para Jones, o próximo passo envolve ponderar o apelo do San Siro contra a possibilidade de se tornar um pilar da nova equipe de Glasner no City Ground, enquanto o Forest busca mais uma temporada de progresso na Premier League.
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