A primeira contratação de Oliver Glasner? O Nottingham Forest tem como alvo um meio-campista do Liverpool em busca de um substituto para Elliot Anderson

A tentativa de contratação de Jones ocorre em um momento de grandes mudanças para o Nottingham Forest, após a nomeação de um novo técnico. Glasner está prestes a fazer um retorno sensacional à Premier League no City Ground, sucedendo Vitor Pereira. Espera-se que o técnico austríaco reformule o elenco para se adequar ao seu estilo de jogo de alta intensidade, e uma presença dinâmica como a de Jones poderia ser a escolha perfeita para o meio-campo da equipe.

Pereira, que conseguiu manter o clube na primeira divisão na última temporada, expressou sua surpresa com o momento de sua saída. “Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro. Naturalmente, estou decepcionado e triste”, disse o técnico português.



