Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP

Traduzido por

A preocupação do Real Madrid e do Barcelona... Um revés para o astro argentino antes do confronto contra a Argélia

Especiais e Opinião
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez
Argentina
Argélia
EUA

Uma lesão inesperada... e um único benefício

Sempre que a Argentina participa de qualquer torneio, o técnico Lionel Scaloni se vê diante de um grande dilema em relação a uma das posições-chave de seu time titular, devido ao brilho e à abundância de estrelas.

A poucos dias da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia (na madrugada de quarta-feira), Scaloni enfrenta mais uma vez o mesmo dilema: apostar em Julián Álvarez ou em Lautaro Martínez? 

O jornal Sport afirmou: “Essa dúvida assombra Scaloni toda vez que ele precisa escolher a escalação que disputará um grande evento de futebol. Lautaro ou Julián?”.

  • Excelência contínua... Lautaro em segundo lugar

    Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Álvarez conseguiu superar seu compatriota no ataque a partir da terceira rodada, quando foi titular no lugar de Lautaro. Julian acumulou 467 minutos em campo, contra 238 do atacante do Inter. A situação se repetiu dois anos depois, durante a Copa América, que a Albiceleste venceu ao derrotar a Colômbia na final.

    Naquele torneio, realizado nos Estados Unidos — que sediará a Copa do Mundo atual ao lado do México e do Canadá —, Lautaro ficou mais uma vez em segundo lugar atrás do astro do Atlético de Madrid, tendo jogado 221 minutos contra os 349 minutos do atual atacante do “Rojiiblanco”.

    Leia também: Vídeo: Momento inesperado... Yarmal escapa da armadilha de Gavi

    E a Sport disse em sua reportagem sobre a crise de Scaloni: “Nunca antes o jogador do Inter superou seu companheiro quando participaram juntos da Copa do Mundo ou da Copa América. Ele sempre teve que esperar por sua chance de se tornar o atacante titular. Que problema feliz para Scaloni”.

    • Publicidade

  • Interrupção forçada... Lesão de Julián Álvarez

    Julian Álvarez não disputou nenhuma partida desde a semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em 5 de maio passado, e, desde então, não jogou nem mesmo por um minuto, nem mesmo nos dois amistosos da Argentina contra Honduras e a Islândia antes da Copa do Mundo.

    O atacante argentino ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e passou por um tratamento com plasma nos últimos dias com o objetivo de acelerar sua recuperação.

    Leia também: Estrela em destaque: Bouadi... Maestro marroquino rouba a cena dos dançarinos de samba

    Ao chegar aos Estados Unidos, ele sentiu dor no mesmo local e foi obrigado a receber injeções analgésicas durante alguns treinos. Além disso, treinou na academia com um fisioterapeuta, longe dos companheiros.

  • Revés de Álvarez e vitória de Lautaro

    O jornal espanhol continuou: “Esta lesão sofrida por Julián garante a Otaro uma vaga como titular na partida de estreia contra a Argélia. A menos que haja uma surpresa, o atacante número 9 da seleção albiceleste será o capitão do Inter”.

    E concluiu: “Isso representa uma grande vantagem e uma oportunidade de encerrar a Copa do Mundo como o artilheiro de ponta na escalação de Scaloni. E não há dúvida de que a Argentina conta com atacantes de nível mundial”.

    Leia também: O caso do jogador do Wydad... A “CAS” recusou anular a punição do Zamalek?

    Álvarez é alvo tanto do Real Madrid quanto do Barcelona, já que o Merengue apresentou recentemente uma oferta de 150 milhões de euros ao Atlético para contratá-lo, o que foi recebido com ironia pelos Rojiblancos, enquanto há rumores de que eles também recusaram todas as ofertas apresentadas até agora pelo Barcelona, que busca substituir Robert Lewandowski.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Argélia crest
Argélia
ARG