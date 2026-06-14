A preocupação do Real Madrid e do Barcelona... Um revés para o astro argentino antes do confronto contra a Argélia

Sempre que a Argentina participa de qualquer torneio, o técnico Lionel Scaloni se vê diante de um grande dilema em relação a uma das posições-chave de seu time titular, devido ao brilho e à abundância de estrelas.

A poucos dias da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia (na madrugada de quarta-feira), Scaloni enfrenta mais uma vez o mesmo dilema: apostar em Julián Álvarez ou em Lautaro Martínez?

O jornal Sport afirmou: “Essa dúvida assombra Scaloni toda vez que ele precisa escolher a escalação que disputará um grande evento de futebol. Lautaro ou Julián?”.