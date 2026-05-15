Após se separar de Enzo Maresca e Liam Rosenior durante a temporada 2025-26 — tendo este último comandado a equipe em apenas 23 partidas —, o Chelsea, que disputará a final da FA Cup, está atualmente sob o comando do técnico interino Calum McFarlane.

A contratação definitiva para o oeste de Londres será feita durante o período de entressafra, com os méritos de Andoni Iraola, Marco Silva e Xabi Alonso sendo considerados. O ex-meio-campista do Liverpool Alonso, que está sem clube desde que foi demitido pelo Real Madrid em janeiro, surgiu como favorito para assumir o comando no Stamford Bridge.

No entanto, tem-se sugerido que esforços poderiam ser feitos para trazer outro ex-jogador da seleção espanhola para o banco de reservas. Fàbregas impressionou a muitos em seu primeiro cargo como técnico no Como — levando o time ao acesso à Série A e à disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O jogador de 39 anos passou cinco anos no Chelsea como jogador entre 2014 e 2019, conquistando dois títulos da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga e a Liga Europa.

Espera-se que ele assuma um cargo de destaque no comando de um time em um futuro não muito distante, mas questiona-se se ele possui a experiência necessária para ocupar o cargo mais cobiçado de Londres. Pode ser que outra função na capital inglesa — já que Oliver Glasner se prepara para romper laços com o Palace — ofereça a Fàbregas um trampolim para conquistas maiores.