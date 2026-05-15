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Cesc Fabregas Crystal Palace crestGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

A Premier League será um trampolim para Cesc Fàbregas? “O Crystal Palace pode ser essa oportunidade”, afirma o técnico do Como, vencedor da Copa do Mundo, enquanto se prepara para voltar ao Chelsea

Cesc Fábregas
Crystal Palace
Chelsea
Premier League
Como
Campeonato Italiano

Cesc Fàbregas tem sido alvo de especulações sobre um possível retorno ao Chelsea, após impressionar como técnico do Como, mas o campeão da Copa do Mundo pode precisar de um trampolim na Premier League antes de rumar para Stamford Bridge, e Clinton Morrison disse ao GOAL que “o Crystal Palace poderia ser essa opção”. Os Eagles, assim como os Blues, estarão em busca de um novo técnico neste verão.

  • Próximo técnico do Chelsea: Iraola e Alonso estão na disputa

    Após se separar de Enzo Maresca e Liam Rosenior durante a temporada 2025-26 — tendo este último comandado a equipe em apenas 23 partidas —, o Chelsea, que disputará a final da FA Cup, está atualmente sob o comando do técnico interino Calum McFarlane.

    A contratação definitiva para o oeste de Londres será feita durante o período de entressafra, com os méritos de Andoni Iraola, Marco Silva e Xabi Alonso sendo considerados. O ex-meio-campista do Liverpool Alonso, que está sem clube desde que foi demitido pelo Real Madrid em janeiro, surgiu como favorito para assumir o comando no Stamford Bridge.

    No entanto, tem-se sugerido que esforços poderiam ser feitos para trazer outro ex-jogador da seleção espanhola para o banco de reservas. Fàbregas impressionou a muitos em seu primeiro cargo como técnico no Como — levando o time ao acesso à Série A e à disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O jogador de 39 anos passou cinco anos no Chelsea como jogador entre 2014 e 2019, conquistando dois títulos da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga e a Liga Europa.

    Espera-se que ele assuma um cargo de destaque no comando de um time em um futuro não muito distante, mas questiona-se se ele possui a experiência necessária para ocupar o cargo mais cobiçado de Londres. Pode ser que outra função na capital inglesa — já que Oliver Glasner se prepara para romper laços com o Palace — ofereça a Fàbregas um trampolim para conquistas maiores.

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  • Cesc Fabregas Como 2025-26Getty

    Será que a contratação de Fàbregas seria uma jogada inteligente do Palace?

    Questionado sobre se o Selhurst Park poderia ser esse trampolim, o ex-atacante do Palace, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “O Palace poderia ser esse trampolim. Também vi o Cesc Fàbregas sendo associado ao Chelsea — ele foi um jogador muito bom lá.

    “Nunca se sabe. Com um técnico jovem como esse, eu aceitaria Cesc Fàbregas no Palace com certeza. O que ele está fazendo no Como tem sido excelente. Ele trabalhou com um grupo mais jovem e os resultados deles nesta temporada têm sido brilhantes. Então, se Cesc Fàbregas for associado ao Crystal Palace e ficar disponível, ele é alguém em quem eu realmente teria interesse.

    “Ele era um jogador inteligente, um jogador muito bom, e acho que seria muito adequado para o clube. Se surgisse essa oportunidade para o Palace contratá-lo, eu não pensaria duas vezes.”

  • Por que Fàbregas deveria evitar o Chelsea por enquanto

    Quando questionado mais detalhadamente sobre o que Fàbregas poderia oferecer na Premier League, Morrison acrescentou: “É um campeonato diferente, não é? A Série A e a Premier League são totalmente diferentes. Seria muito interessante.

    “Mas sinto que esses jovens treinadores precisam da oportunidade e acho que Cesc Fabregas era um jogador inteligente e também é um treinador inteligente. Ficaria muito curioso para ver como ele se sairia na Premier League.

    “Acho que, se você for para um clube tão grande como o Chelsea, todos ficam de olho em você imediatamente. Se você for para o Palace e se sair bem, então pode conseguir essa transferência para o Chelsea ou para qualquer outro lugar. Acho que seria uma boa contratação. Mesmo que meu alvo número um fosse Iraola, eu gostaria de Cesc Fabregas se ele ficasse disponível.”

  • FBL-ENG-FACUP-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Glasner, que está fazendo história, pode deixar o Palace com mais um troféu

    Quem quer que assuma o comando do Palace terá uma grande responsabilidade, já que Glasner se prepara para deixar o clube do sul de Londres como um nome que fez história. Ele comandou uma conquista memorável da FA Cup em 2025 — quando os Eagles conquistaram seu primeiro título importante — antes de derrotar o Liverpool na Community Shield.

    Um terceiro troféu em um intervalo de 12 meses está agora em jogo, com o Palace tendo chegado à final da Conference League — onde enfrentará o Rayo Vallecano. Fàbregas pode querer aproveitar essas bases, o que lhe permitiria seguir um caminho mais panorâmico de volta a Stamford Bridge, ao Arsenal ou ao Barcelona mais adiante em sua trajetória como técnico.