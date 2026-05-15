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A Premier League será um trampolim para Cesc Fàbregas? “O Crystal Palace pode ser essa oportunidade”, afirma o técnico do Como, vencedor da Copa do Mundo, enquanto se prepara para voltar ao Chelsea
Próximo técnico do Chelsea: Iraola e Alonso estão na disputa
Após se separar de Enzo Maresca e Liam Rosenior durante a temporada 2025-26 — tendo este último comandado a equipe em apenas 23 partidas —, o Chelsea, que disputará a final da FA Cup, está atualmente sob o comando do técnico interino Calum McFarlane.
A contratação definitiva para o oeste de Londres será feita durante o período de entressafra, com os méritos de Andoni Iraola, Marco Silva e Xabi Alonso sendo considerados. O ex-meio-campista do Liverpool Alonso, que está sem clube desde que foi demitido pelo Real Madrid em janeiro, surgiu como favorito para assumir o comando no Stamford Bridge.
No entanto, tem-se sugerido que esforços poderiam ser feitos para trazer outro ex-jogador da seleção espanhola para o banco de reservas. Fàbregas impressionou a muitos em seu primeiro cargo como técnico no Como — levando o time ao acesso à Série A e à disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O jogador de 39 anos passou cinco anos no Chelsea como jogador entre 2014 e 2019, conquistando dois títulos da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga e a Liga Europa.
Espera-se que ele assuma um cargo de destaque no comando de um time em um futuro não muito distante, mas questiona-se se ele possui a experiência necessária para ocupar o cargo mais cobiçado de Londres. Pode ser que outra função na capital inglesa — já que Oliver Glasner se prepara para romper laços com o Palace — ofereça a Fàbregas um trampolim para conquistas maiores.
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Será que a contratação de Fàbregas seria uma jogada inteligente do Palace?
Questionado sobre se o Selhurst Park poderia ser esse trampolim, o ex-atacante do Palace, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “O Palace poderia ser esse trampolim. Também vi o Cesc Fàbregas sendo associado ao Chelsea — ele foi um jogador muito bom lá.
“Nunca se sabe. Com um técnico jovem como esse, eu aceitaria Cesc Fàbregas no Palace com certeza. O que ele está fazendo no Como tem sido excelente. Ele trabalhou com um grupo mais jovem e os resultados deles nesta temporada têm sido brilhantes. Então, se Cesc Fàbregas for associado ao Crystal Palace e ficar disponível, ele é alguém em quem eu realmente teria interesse.
“Ele era um jogador inteligente, um jogador muito bom, e acho que seria muito adequado para o clube. Se surgisse essa oportunidade para o Palace contratá-lo, eu não pensaria duas vezes.”
Por que Fàbregas deveria evitar o Chelsea por enquanto
Quando questionado mais detalhadamente sobre o que Fàbregas poderia oferecer na Premier League, Morrison acrescentou: “É um campeonato diferente, não é? A Série A e a Premier League são totalmente diferentes. Seria muito interessante.
“Mas sinto que esses jovens treinadores precisam da oportunidade e acho que Cesc Fabregas era um jogador inteligente e também é um treinador inteligente. Ficaria muito curioso para ver como ele se sairia na Premier League.
“Acho que, se você for para um clube tão grande como o Chelsea, todos ficam de olho em você imediatamente. Se você for para o Palace e se sair bem, então pode conseguir essa transferência para o Chelsea ou para qualquer outro lugar. Acho que seria uma boa contratação. Mesmo que meu alvo número um fosse Iraola, eu gostaria de Cesc Fabregas se ele ficasse disponível.”
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Glasner, que está fazendo história, pode deixar o Palace com mais um troféu
Quem quer que assuma o comando do Palace terá uma grande responsabilidade, já que Glasner se prepara para deixar o clube do sul de Londres como um nome que fez história. Ele comandou uma conquista memorável da FA Cup em 2025 — quando os Eagles conquistaram seu primeiro título importante — antes de derrotar o Liverpool na Community Shield.
Um terceiro troféu em um intervalo de 12 meses está agora em jogo, com o Palace tendo chegado à final da Conference League — onde enfrentará o Rayo Vallecano. Fàbregas pode querer aproveitar essas bases, o que lhe permitiria seguir um caminho mais panorâmico de volta a Stamford Bridge, ao Arsenal ou ao Barcelona mais adiante em sua trajetória como técnico.