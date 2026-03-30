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A Premier League se pronuncia após pesquisa contundente revelar que os torcedores rejeitam o VAR, em meio a pedidos para que a tecnologia seja abandonada
Uma crescente desconexão
Desde sua introdução em 2019, o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) continua sendo o elemento mais polêmico do futebol inglês moderno. Um estudo recente com quase 8.000 torcedores, realizado pela FSA, revelou que impressionantes 90% dos fãs acreditam que a tecnologia piorou significativamente a experiência nos dias de jogo. Embora a liga tenha tentado refinar o processo por meio de tecnologia semiautomatizada para marcar impedimentos e anúncios dos árbitros dentro do estádio, os dados sugerem que esses “ajustes” não conseguiram apaziguar a base principal de torcedores. Esse atrito é exacerbado pelos recentes relatórios do painel de Incidentes em Partidas Chave (KMI), que indicam que os erros de arbitragem chegaram a 54 nesta temporada, em comparação com 44 na mesma fase da temporada passada.
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A importância da precisão
A direção da Premier League rebateu as conclusões da FSA citando sua própria pesquisa interna, que sugere que os torcedores estão mais interessados em aperfeiçoamentos do que na abolição total. Eles argumentam que o alto nível de exigência para a intervenção torna a primeira divisão inglesa menos intrusiva do que suas contrapartes europeias.
Em comunicado oficial, a Premier League observou: “Como parte do diálogo contínuo com os torcedores, pesquisas da Premier League indicam que os fãs são amplamente a favor da manutenção do VAR, mas com melhorias na forma como ele é utilizado.” Eles acrescentaram: “O VAR proporciona decisões mais corretas.
Nas últimas temporadas, houve cerca de 100 reversões corretas do VAR por temporada – casos em que gols teriam sido concedidos ou anulados incorretamente, ou cartões vermelhos ou pênaltis não marcados ou marcados erroneamente.
"A liga aplica um limite elevado para a intervenção do VAR, com a decisão do árbitro tendo precedência. Como resultado, o VAR é menos intrusivo na Premier League do que em outras ligas europeias, incluindo a Liga dos Campeões, onde o VAR intervém quase duas vezes mais frequentemente."
O fim da espontaneidade
Os grupos de torcedores citam não apenas os erros ocasionais, mas também a mudança fundamental na forma como comemoram os gols como sua principal reclamação. Os críticos argumentam que as longas demoras necessárias para as verificações tiraram do esporte sua essência crua e emocional.
Thomas Concannon, gerente de rede da Premier League da FSA, disse à BBC Sport: “Os resultados mostram que a maioria dos torcedores quer que o VAR seja removido. Todos nós convivemos com o VAR há tanto tempo que já vimos o impacto negativo que ele teve no jogo. As pessoas estão irritadas com o tempo que isso leva, irritadas com a precisão e irritadas com o [impacto sobre] a espontaneidade. Isso realmente tira o sentido do que o futebol deveria ser e o que esses momentos especiais representam.”
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Uma votação decisiva
A Premier League enfrenta um período de intensa autoavaliação, ao tentar equilibrar a precisão técnica com a pressão crescente de uma torcida insatisfeita. Embora a liga continue comprometida com o sistema, o número crescente de erros confirmados dá munição aos clubes para pressionarem por mudanças radicais na próxima assembleia geral de verão. Os torcedores estarão atentos para ver se as recentes medidas de transparência podem realmente salvar a espontaneidade do jogo ou se a busca pela perfeição já custou ao futebol sua alma.