A Premier League se pronuncia após pesquisa contundente revelar que os torcedores rejeitam o VAR, em meio a pedidos para que a tecnologia seja abandonada

A direção da Premier League rebateu as conclusões da FSA citando sua própria pesquisa interna, que sugere que os torcedores estão mais interessados em aperfeiçoamentos do que na abolição total. Eles argumentam que o alto nível de exigência para a intervenção torna a primeira divisão inglesa menos intrusiva do que suas contrapartes europeias.

Em comunicado oficial, a Premier League observou: “Como parte do diálogo contínuo com os torcedores, pesquisas da Premier League indicam que os fãs são amplamente a favor da manutenção do VAR, mas com melhorias na forma como ele é utilizado.” Eles acrescentaram: “O VAR proporciona decisões mais corretas.

Nas últimas temporadas, houve cerca de 100 reversões corretas do VAR por temporada – casos em que gols teriam sido concedidos ou anulados incorretamente, ou cartões vermelhos ou pênaltis não marcados ou marcados erroneamente.

"A liga aplica um limite elevado para a intervenção do VAR, com a decisão do árbitro tendo precedência. Como resultado, o VAR é menos intrusivo na Premier League do que em outras ligas europeias, incluindo a Liga dos Campeões, onde o VAR intervém quase duas vezes mais frequentemente."