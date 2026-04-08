A Premier League garante a quinta vaga na Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo após a vitória do Arsenal sobre o Sporting CP

As últimas semanas da temporada testemunharão uma disputa sem precedentes pela lucrativa vaga de classificação entre um amplo grupo de clubes do meio da tabela. O Brentford, sétimo colocado, e o Everton, oitavo, somam atualmente 46 pontos cada, ficando apenas três pontos atrás do Liverpool, quinto colocado. Essa proximidade exerce uma pressão imensa sobre os grandes clubes para que encontrem uma forma consistente, enquanto a atenção também se volta para a disputa pela última vaga extra, na qual a Espanha lidera atualmente a Alemanha na classificação por coeficiente da UEFA.