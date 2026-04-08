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A Premier League garante a quinta vaga na Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo após a vitória do Arsenal sobre o Sporting CP
Vaga garantida no Coeficiente
A vitória apertada do Arsenal em Portugal, na primeira partida das quartas de final, garantiu matematicamente mais uma vaga de desempenho europeu (EPS) para a Premier League pela segunda temporada consecutiva. Esse resultado assegura que a Inglaterra terminará entre as duas primeiras posições no ranking de coeficientes sazonais da UEFA, à frente das ligas rivais da Alemanha e de Portugal. A conquista reflete a força coletiva dos clubes ingleses nesta temporada, com todos os nove participantes originais das competições europeias de 2025-26 superando com sucesso as respectivas fases de suas ligas para reforçar a posição do país.
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A disputa pelo top 5 se acirra
A confirmação da quinta vaga para as competições europeias altera radicalmente o panorama da reta final do campeonato nacional, oferecendo uma tábua de salvação a vários clubes que atualmente lutam para manter a regularidade. Embora as equipes tradicionalmente dominantes continuem sendo as favoritas, a tabela atual sugere um desfecho da temporada muito mais imprevisível do que nos anos anteriores. A classificação revela uma disputa extremamente acirrada, em que apenas sete pontos separam o Liverpool, quinto colocado, do Bournemouth, 13º, tornando cada resultado crucial para aqueles que nutrem ambições de disputar as competições europeias de elite.
É possível registrar a representação
A Inglaterra poderia ter até sete times classificados para a Liga dos Campeões, dependendo de determinados cenários de conquista de títulos. Se o Aston Villa vencer a Liga Europa ou o Liverpool vencer a Liga dos Campeões, mas terminar fora das vagas de classificação da liga, esses times ganhariam uma vaga automática. Essas regras complexas significam que, caso vários vencedores ingleses terminem em quinto ou sexto lugar, as vagas de classificação poderiam descer na tabela, permitindo, teoricamente, que o time em sétimo lugar também garantisse uma vaga entre a elite.
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Uma correria frenética
As últimas semanas da temporada testemunharão uma disputa sem precedentes pela lucrativa vaga de classificação entre um amplo grupo de clubes do meio da tabela. O Brentford, sétimo colocado, e o Everton, oitavo, somam atualmente 46 pontos cada, ficando apenas três pontos atrás do Liverpool, quinto colocado. Essa proximidade exerce uma pressão imensa sobre os grandes clubes para que encontrem uma forma consistente, enquanto a atenção também se volta para a disputa pela última vaga extra, na qual a Espanha lidera atualmente a Alemanha na classificação por coeficiente da UEFA.