A Premier League estaria “arruinando sua própria competição” com a dedução de 60 pontos ao Manchester City, enquanto o ex-capitão do Chelsea reage ao atraso na “idiota” saga do FFP

As alegações de suposto desvio financeiro pairam sobre o Etihad Stadium desde fevereiro de 2023. Uma audiência independente sobre as acusações feitas contra o City foi concluída no final de 2024.

Não houve nenhuma notícia sobre o veredicto ao longo de 15 meses, deixando todos na ignorância quanto aos próximos passos a serem tomados. Os dirigentes de Manchester, que mantiveram sua inocência durante todo o processo, estão compreensivelmente ansiosos para se livrar dessa distração indesejada.

As últimas especulações sobre possíveis punições sugerem que o City poderia receber uma penalidade de 60 pontos, o que o levaria a cair na tabela da Premier League e a entrar na zona de rebaixamento.