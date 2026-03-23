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A Premier League estaria “arruinando sua própria competição” com a dedução de 60 pontos ao Manchester City, enquanto o ex-capitão do Chelsea reage ao atraso na “idiota” saga do FFP
O Manchester City enfrenta pelo menos 115 acusações no caso do FFP
As alegações de suposto desvio financeiro pairam sobre o Etihad Stadium desde fevereiro de 2023. Uma audiência independente sobre as acusações feitas contra o City foi concluída no final de 2024.
Não houve nenhuma notícia sobre o veredicto ao longo de 15 meses, deixando todos na ignorância quanto aos próximos passos a serem tomados. Os dirigentes de Manchester, que mantiveram sua inocência durante todo o processo, estão compreensivelmente ansiosos para se livrar dessa distração indesejada.
As últimas especulações sobre possíveis punições sugerem que o City poderia receber uma penalidade de 60 pontos, o que o levaria a cair na tabela da Premier League e a entrar na zona de rebaixamento.
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Será que o Manchester City poderá sofrer uma dedução de 60 pontos nesta temporada?
Parece improvável que medidas tão drásticas sejam tomadas, já que às equipes restam apenas sete ou oito jogos nesta temporada. O ex-capitão do Blues, Dunne — que falou por meio do Wiz Slots —, disse ao GOAL, quando questionado se alguma decisão iminente seria adiada: “Já é ridículo o tempo que isso vem se arrastando. Eles chegaram a uma conclusão há muito tempo, então é uma idiotice que tenha demorado tanto para divulgar os resultados do que descobriram.
“Quero dizer, isso simplesmente prejudica toda a Premier League se eles começarem a se pronunciar agora, nesta fase da temporada, quando temos a oportunidade de uma disputa pelo título realmente interessante nos próximos meses. Então, eles estão arruinando sua própria competição se se pronunciarem e começarem a tomar decisões agora. É algo que é melhor deixar para o verão, para que possam decidir o que farão daqui para frente, em vez de agir retrospectivamente.”
Por que é provável que o veredicto seja adiado até o verão
Quando lhe perguntaram se é provável que sejam aplicadas sanções antes do início da temporada 2026-27, tendo o City o direito de recorrer, Dunne continuou dizendo: “É assim que as coisas têm que ser agora.
“Posso imaginar que para o Manchester City isso tenha sido realmente desgastante, porque essa questão vem se arrastando com eles. Ela os persegue, e para mim, para outros ex-jogadores ou qualquer pessoa ligada ao clube, quando damos entrevistas, a pergunta é sempre: ‘mas e essa história do FFP?’.
“O Man City tem tantos pontos positivos, já que acabou de ganhar a Carabao Cup, produz constantemente jogadores realmente bons que praticam um estilo de futebol excelente, e todo mundo só quer falar do lado negativo disso. Então, acho que, para que tudo seja resolvido e encerrado, será um alívio para todos no Man City.
“Acho que será um alívio para a Premier League poder finalmente chegar a uma decisão, encerrar o assunto, deixar o Man City ser o que é, permitir que eles lidem com o que vier pela frente e voltem a se concentrar exclusivamente no futebol.”
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Tudo como de costume para Guardiola e companhia no Etihad
O City acumulou 61 pontos na Premier League em 30 partidas nesta temporada, o que significa que qualquer dedução de pontos, cuja gravidade está sendo discutida por alguns, o levaria para o último lugar da tabela e abriria uma porta que leva ao Campeonato Inglês.
Pep Guardiola e companhia têm seguido com suas atividades normalmente durante toda essa longa saga, com mais dinheiro sendo investido no mercado de transferências, e parece haver confiança no Etihad Stadium de que as punições mais severas serão evitadas.