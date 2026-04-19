A Premier League esclarece por que Gabriel não recebeu cartão vermelho pela “cabeçada” em Erling Haaland na derrota do Arsenal para o Manchester City

A decisão polêmica deixou muitos observadores perplexos, com o ex-ala do Arsenal Perry Groves insistindo que Gabriel havia se safado. Em entrevista ao programa GameDay Live da talkSPORT, Groves disse: “Na verdade, Haaland se saiu bem porque não reagiu de forma alguma… Acho que Gabriel realmente se safou dessa. Ele achou que Haaland estava fora de alcance, mas obviamente não estava.”

O ex-técnico do Newcastle, Alan Pardew, também expressou sua descrença, relembrando sua própria proibição de entrar no estádio por uma infração semelhante em 2014, afirmando: “Fui multado em 150 mil libras por isso, então você sabe como me sinto. Ele definitivamente colocou a cabeça onde não deveria, um pouco como eu.”