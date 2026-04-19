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A Premier League esclarece por que Gabriel não recebeu cartão vermelho pela “cabeçada” em Erling Haaland na derrota do Arsenal para o Manchester City
A Premier League explica por que o VAR manteve a decisão do árbitro
Gabriel entrou em confronto com Haaland no segundo tempo, aparentemente empurrando a cabeça contra o atacante norueguês. No entanto, o árbitro Anthony Taylor mostrou apenas um cartão amarelo, decisão apoiada pelo oficial do VAR, John Brooks. O Match Centre da Premier League divulgou um comunicado oficial no X para esclarecer a situação, afirmando: “A decisão do árbitro de não mostrar cartão vermelho foi analisada e confirmada pelo VAR — tendo a ação de Gabriel sido considerada não excessivamente agressiva ou violenta.”
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Comentaristas surpresos com a arbitragem branda
A decisão polêmica deixou muitos observadores perplexos, com o ex-ala do Arsenal Perry Groves insistindo que Gabriel havia se safado. Em entrevista ao programa GameDay Live da talkSPORT, Groves disse: “Na verdade, Haaland se saiu bem porque não reagiu de forma alguma… Acho que Gabriel realmente se safou dessa. Ele achou que Haaland estava fora de alcance, mas obviamente não estava.”
O ex-técnico do Newcastle, Alan Pardew, também expressou sua descrença, relembrando sua própria proibição de entrar no estádio por uma infração semelhante em 2014, afirmando: “Fui multado em 150 mil libras por isso, então você sabe como me sinto. Ele definitivamente colocou a cabeça onde não deveria, um pouco como eu.”
Como Haaland reagiu?
Haaland, que também recebeu um cartão amarelo por seu envolvimento na confusão, apresentou uma visão diplomática sobre o incidente após a partida. Quando questionado se Gabriel deveria ter sido expulso, ele disse à Sky Sports: “Acho que se eu caísse no chão, o que não farei a menos que alguém realmente me ataque, talvez fosse cartão vermelho. Não tenho certeza. Mas é o que é, não vou cair no chão. Cartão amarelo para mim, não sei bem por quê, ele veio na minha cara. Mas é o que é.”
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A dinâmica da disputa pelo título muda significativamente
A decisão polêmica acabou não impedindo o Manchester City de conquistar uma vitória crucial que muda drasticamente o rumo da disputa pelo título. A equipe de Pep Guardiola acumula agora 67 pontos em 32 partidas, diminuindo a diferença na liderança da tabela. O Arsenal permanece atualmente na primeira colocação com 70 pontos, tendo disputado 33 jogos, mas sua vantagem parece cada vez mais frágil.
O City buscará aproveitar seu jogo a menos quando viajar para enfrentar o Burnley na noite de quarta-feira, com a possibilidade de eliminar a diferença. Enquanto isso, o Arsenal precisa desesperadamente se recuperar e reencontrar sua forma vencedora, enquanto se prepara para receber o Newcastle United no Emirates Stadium no próximo sábado.