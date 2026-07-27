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A Premier League, a FA e a WSL concordam em eliminar o tempo técnico do goleiro e aguardam a aprovação do IFAB
Um novo meio de dissuasão contra atrasos táticos
Os órgãos dirigentes do futebol inglês chegaram a um acordo coletivo para adotar medidas táticas abrangentes com o objetivo de erradicar uma das brechas mais frustrantes do futebol moderno. Conforme noticiado pela BBC Sport, a Federação Inglesa de Futebol (FA), a Premier League, a Liga Inglesa de Futebol (EFL), a Liga Nacional e a Superliga Feminina (WSL) aprovaram conjuntamente um projeto regulatório pioneiro.
A medida proativa, orquestrada em estreita coordenação com Howard Webb, diretor de arbitragem da Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), tem como objetivo penalizar severamente as equipes que utilizam lesões falsas do goleiro como ferramenta para ganhar intervalos táticos indevidos ou para interromper sistematicamente o ímpeto ofensivo crescente do adversário. Se um árbitro sinalizar que o fisioterapeuta pode entrar em campo para atender ao goleiro, o técnico terá 10 segundos para indicar outro jogador que deverá deixar o campo por um minuto, informando sua escolha ao quarto árbitro. Caso nenhum jogador seja selecionado dentro do prazo de 10 segundos, o capitão deverá deixar o campo.
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Abordando a polêmica em torno de Donnarumma
A questão ganhou grande destaque na última temporada, após vários incidentes de grande repercussão. Em novembro, o técnico do Leeds United, Daniel Farke, acusou o goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de simular lesão para “contornar as regras” e interromper a jogada. A tática se tornou comum no futebol moderno, com goleiros sentando-se na grama para frear o ímpeto do adversário, o que tem gerado frustração entre os torcedores e pedidos de reforma imediata por parte de comentaristas e técnicos.
Em suas próprias discussões, o futebol inglês considerou que simplesmente impedir que os jogadores fossem até a área técnica não dissuadiria os treinadores de usar os goleiros para interromper o jogo. O comentarista do programa “Match of the Day”, Danny Murphy, sugeriu na última temporada que os legisladores poderiam agir para fechar essa brecha exatamente dessa maneira. “Acho que eles podem mudar isso muito rapidamente”, disse Murphy.
Isenções específicas à nova regra
Embora o objetivo seja coibir a manipulação tática, as autoridades definiram cenários específicos em que um jogador não será obrigado a deixar o campo. Entre eles estão os casos em que o goleiro afirma não precisar do fisioterapeuta e não ter causado a interrupção da partida, ou quando houver colisão entre o goleiro e um jogador de linha.
A medida visa ser proativa, em vez de reativa, em relação às conversas entre os jogadores à medida que elas ocorrem. Os árbitros não impedirão que os jogadores se aproximem da linha lateral enquanto uma lesão é tratada, mas espera-se que a perspectiva de jogar com 10 jogadores por um minuto funcione como um desincentivo adequado.
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Implementação e implicações globais
Caso a aprovação seja recebida pelo IFAB a tempo, a primeira partida a adotar a medida experimental será o confronto da fase preliminar da Carabao Cup entre Tranmere e Rochdale, no sábado. Isso se alinha a iniciativas semelhantes em todo o mundo, já que a A-League australiana testará uma variante em que o capitão sempre terá que sair de campo.
Ainda há algumas preocupações entre as partes interessadas quanto às consequências indesejadas do teste proposto. Críticos apontaram que a exigência de sair de campo por um minuto poderia levar os jogadores, tanto goleiros quanto jogadores de linha, a tentarem continuar jogando mesmo lesionados.
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