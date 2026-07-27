A Premier League, a FA e a WSL concordam em eliminar o tempo técnico do goleiro e aguardam a aprovação do IFAB

Os órgãos dirigentes do futebol inglês chegaram a um acordo coletivo para adotar medidas táticas abrangentes com o objetivo de erradicar uma das brechas mais frustrantes do futebol moderno. Conforme noticiado pela BBC Sport, a Federação Inglesa de Futebol (FA), a Premier League, a Liga Inglesa de Futebol (EFL), a Liga Nacional e a Superliga Feminina (WSL) aprovaram conjuntamente um projeto regulatório pioneiro.

A medida proativa, orquestrada em estreita coordenação com Howard Webb, diretor de arbitragem da Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), tem como objetivo penalizar severamente as equipes que utilizam lesões falsas do goleiro como ferramenta para ganhar intervalos táticos indevidos ou para interromper sistematicamente o ímpeto ofensivo crescente do adversário. Se um árbitro sinalizar que o fisioterapeuta pode entrar em campo para atender ao goleiro, o técnico terá 10 segundos para indicar outro jogador que deverá deixar o campo por um minuto, informando sua escolha ao quarto árbitro. Caso nenhum jogador seja selecionado dentro do prazo de 10 segundos, o capitão deverá deixar o campo.