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"A posição mais difícil do planeta" — Erling Haaland enfrenta "200 milhões" de defensores, enquanto Pep Guardiola sai em defesa da estrela do Manchester City
Uma queda repentina de rendimento
Apesar de ser o artilheiro da Premier League, Haaland viu sua eficácia desaparecer na segunda metade da temporada. Após um início avassalador, em que marcou 19 gols nos primeiros 17 jogos do campeonato, o atacante norueguês conseguiu apenas três gols nas últimas 12 partidas da liga. No entanto, Guardiola se recusou a culpar seu craque, destacando, em vez disso, o grande número de jogadores que os treinadores adversários estão colocando para marcar o jogador de 25 anos.
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Haaland enfrenta defensores que custam "200 milhões"
A recente visita do City ao London Stadium, que terminou em empate por 1 a 1, ilustrou perfeitamente o sufoco tático que Haaland vem enfrentando atualmente. Isolado na ponta do campo, ele se viu constantemente cercado por um bloco defensivo disciplinado, lutando para encontrar os espaços nos quais costuma se destacar.
“Você sabe quantos zagueiros centrais estavam ao redor dele hoje? 200 milhões”, disse Guardiola após a partida. “Você sabe quantos volantes? É a posição mais difícil do planeta, então, por isso, temos que contar com os alas para colocá-lo lá. Sempre tentamos. Não é fácil e, às vezes, passamos por períodos assim e temos que aceitar isso.”
Território desconhecido para o bicampeão da Chuteira de Ouro
A atual fase de baixa chamou a atenção de muitos observadores, com o ex-meio-campista do Chelsea Joe Cole observando que os números de Haaland caíram para níveis não vistos desde a infância. “Esses números são um território desconhecido para ele”, comentou Cole durante a análise pós-jogo para a TNT Sports. “Ele não apresentava números tão baixos desde os sete anos de idade, provavelmente.”
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As esperanças na Premier League e na Liga dos Campeões estão por um fio
Com oito partidas pela frente, o City enfrenta uma batalha difícil para reconquistar o título da Premier League. Atualmente em segundo lugar e com uma diferença de nove pontos para o líder Arsenal, não há mais margem para erros, e o desempenho de Haaland pode ser o fator decisivo para que a equipe consiga uma recuperação no final da temporada. No entanto, antes de retomarem a disputa nacional, os jogadores de Guardiola precisam primeiro escalar uma montanha ainda mais íngreme na Europa, ao tentarem reverter uma desvantagem de 3 a 0 contra o Real Madrid na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium.
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