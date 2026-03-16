"A posição mais difícil do planeta" — Erling Haaland enfrenta "200 milhões" de defensores, enquanto Pep Guardiola sai em defesa da estrela do Manchester City

A recente visita do City ao London Stadium, que terminou em empate por 1 a 1, ilustrou perfeitamente o sufoco tático que Haaland vem enfrentando atualmente. Isolado na ponta do campo, ele se viu constantemente cercado por um bloco defensivo disciplinado, lutando para encontrar os espaços nos quais costuma se destacar.

“Você sabe quantos zagueiros centrais estavam ao redor dele hoje? 200 milhões”, disse Guardiola após a partida. “Você sabe quantos volantes? É a posição mais difícil do planeta, então, por isso, temos que contar com os alas para colocá-lo lá. Sempre tentamos. Não é fácil e, às vezes, passamos por períodos assim e temos que aceitar isso.”