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A posição do Chelsea sobre a reintegração de Enzo Fernández foi revelada após suspensão interna por ter dado a entender que poderia ser transferido para o Real Madrid
A postura intransigente de Rosenior
O campeão da Copa do Mundo se viu em maus lençóis após sugerir que preferia a vida na capital espanhola, o que resultou em uma suspensão interna que o impediu de participar da vitória do Chelsea sobre o Port Vale pela FA Cup. Fernández também ficará de fora do confronto do Chelsea contra o Manchester City pela Premier League neste fim de semana. Apesar do atrito, fontes do clube indicam que a porta continua aberta para Fernández recuperar seu lugar no time titular e até mesmo voltar a usar a braçadeira de capitão nesta temporada, segundo o The Guardian.
Ao falar sobre a decisão de aplicar a punição, Rosenior foi firme em relação aos padrões culturais exigidos em Stamford Bridge. “É decepcionante que Enzo tenha falado dessa maneira. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ele, mas uma linha foi ultrapassada em termos de nossa cultura e do que queremos construir”, explicou o técnico dos Blues.
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O futuro da liderança e da capitania
Embora Fernández tenha frequentemente assumido a capitania da equipe na ausência de Reece James, os dirigentes do Chelsea esclareceram que ele nunca foi formalmente nomeado como único vice-capitão. Em vez disso, ele continua fazendo parte de um grupo de liderança mais amplo que inclui Moises Caicedo e Cole Palmer. O jornal The Guardian sugere que o clube o vê como uma figura “alfa”, cuja autoridade natural o torna um candidato ao cargo assim que sua reintegração estiver concluída. A diretoria sentiu que era preciso tomar uma posição depois que o jogador de 25 anos expressou sua admiração pelo estilo de vida de Madri e pelos ex-astros do Real. Essas declarações públicas foram consideradas contraproducentes pelos diretores esportivos, especialmente por terem surgido em meio a críticas à saída do ex-técnico Enzo Maresca.
Pedido de transferência e um preço exorbitante
A situação continua instável, no entanto, já que notícias vindas da Espanha sugerem que o jogador está longe de estar decidido. De acordo com o El Chiringuito, Fernández se prepara para apresentar um pedido formal de transferência para forçar uma mudança para o Real Madrid neste verão. No entanto, com seu contrato atual válido até 2032, o Chelsea não tem pressão para vender e, segundo relatos, teria fixado um preço exorbitante de 130 milhões de libras (175 milhões de dólares) pelo meio-campista para afastar possíveis interessados.
- AFP
Apoio da equipe e o caminho a seguir
Apesar da tensão na diretoria, Fernández continua contando com o apoio de seus companheiros de equipe. Segundo relatos, figuras importantes no vestiário teriam pressionado Rosenior para que suspendesse a punição antes do confronto contra o Manchester City, considerando o argentino fundamental para o esquema tático da equipe. Embora esse apelo não tenha resultado em um retorno imediato, o clube está acompanhando de perto sua reação à punição. O foco principal do Chelsea agora é garantir que Fernández esteja concentrado em campo, enquanto o time busca uma vaga na Liga dos Campeões e a glória na FA Cup. Com uma importante semifinal contra o Leeds United se aproximando, os Blues esperam que esse período de disciplina interna sirva como um recomeço para um jogador que continua sendo um dos talentos mais promissores da Premier League.