A posição do Chelsea sobre a reintegração de Enzo Fernández foi revelada após suspensão interna por ter dado a entender que poderia ser transferido para o Real Madrid

O campeão da Copa do Mundo se viu em maus lençóis após sugerir que preferia a vida na capital espanhola, o que resultou em uma suspensão interna que o impediu de participar da vitória do Chelsea sobre o Port Vale pela FA Cup. Fernández também ficará de fora do confronto do Chelsea contra o Manchester City pela Premier League neste fim de semana. Apesar do atrito, fontes do clube indicam que a porta continua aberta para Fernández recuperar seu lugar no time titular e até mesmo voltar a usar a braçadeira de capitão nesta temporada, segundo o The Guardian.

Ao falar sobre a decisão de aplicar a punição, Rosenior foi firme em relação aos padrões culturais exigidos em Stamford Bridge. “É decepcionante que Enzo tenha falado dessa maneira. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ele, mas uma linha foi ultrapassada em termos de nossa cultura e do que queremos construir”, explicou o técnico dos Blues.