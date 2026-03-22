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A posição do Chelsea sobre a demissão do criticado Liam Rosenior é revelada após a humilhante derrota para o Everton
Eliminações da Carabao Cup e da Liga dos Campeões: pressão sobre Rosenior
Rosenior assumiu o comando técnico no oeste de Londres apenas no dia 8 de janeiro. Ele foi nomeado sucessor de Enzo Maresca, que havia conquistado a Liga Conferência e o Mundial de Clubes durante seu mandato.
O Chelsea optou por um técnico sem experiência na primeira divisão inglesa, o que envolveu um certo risco ao tirar Rosenior, ex-técnico do Derby e do Hull City, do clube francês Strasbourg, com o qual mantinha laços.
O técnico de 41 anos é considerado um estrategista inovador e adaptável, pois introduz métodos que podem causar espanto, mas sabe que, no fim das contas, será julgado pelos resultados. O Chelsea continua na briga pela glória da FA Cup, tendo chegado às quartas de final da competição. No entanto, o time sofreu uma decepção nas semifinais da Carabao Cup contra o Arsenal e foi eliminado da Liga dos Campeões após uma goleada de 8 a 2 no placar agregado para o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain.
- AFP
O Chelsea muda constantemente seu time titular, mesmo estando perdendo
O Chelsea não conseguiu marcar gols nos últimos três jogos, tendo ficado sem marcar contra Newcastle, PSG e Everton. A derrota por 3 a 0 no Hill Dickinson Stadium na última partida provocou vaias vindas da torcida visitante.
Surgem inevitáveis questionamentos sobre quanto tempo Rosenior terá para corrigir a situação, já que o Chelsea nunca teve medo de fazer mudanças no banco de reservas. A equipe está sob escrutínio nesta temporada após mexer no time titular semanalmente e ser superada por todos os adversários que enfrentou na Premier League.
Rosenior corre o risco de ser demitido do Chelsea?
Rosenior, no entanto, não é considerado estar sob ameaça imediata de perder o cargo. Fabrizio Romano afirmou, em uma atualização em seu canal no YouTube: “A informação que recebi do Chelsea é que não há nenhuma mudança iminente em relação a Liam Rosenior, e eles ainda o apoiam. Este não é um elenco feito para ele, então há alguns pontos a serem lembrados na hora de avaliá-lo. Eles querem estar na Liga dos Campeões na próxima temporada.”
Essa é uma posição corroborada pela BBC Sport, que aponta Rosenior como favorito para garantir uma classificação entre os cinco primeiros e o direito de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Eles afirmam que: “A classificação para a competição é a principal forma de um grande clube impulsionar seus resultados financeiros. A receita de direitos de transmissão, prêmios em dinheiro e bilheteria é muito maior do que a gerada na Liga Europa ou na Liga Conferência.
“Isso é especialmente importante para o Chelsea, que ainda não tem um patrocinador de longo prazo na frente da camisa e cujo estádio, Stamford Bridge, fica atrás dos recintos maiores e mais modernos usados por muitos de seus rivais na liga.
“É por todas essas razões que, antes do início da temporada, a principal meta do clube para o ex-técnico Maresca era a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. E para Rosenior, de quem se esperava que trouxesse estabilidade, essa continua sendo a expectativa.”
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Pausa para os jogos internacionais: Rosenior está empenhado em calar os críticos
Rosenior está no mundo do futebol há tempo suficiente para saber que é aconselhável fazer vista grossa e não dar ouvidos a quaisquer rumores. Ele disse ao programa Match of the Day após testemunhar uma atuação desastrosa contra o Everton: “Não me concentro no barulho. Sei qual é a realidade da minha situação e da situação do clube, e o que podemos alcançar, que ainda são coisas incríveis. Tem sido um período realmente difícil para esses rapazes. Tivemos muitos contratempos e precisamos nos recompor e garantir que voltaremos a lutar.”
Ele continuou, dizendo à BBC Radio 5 Live: “O que preciso melhorar é tomar decisões mais acertadas em termos de escalação, como renovar o time e fazer rodízio para garantir que sejamos competitivos nessas partidas. A pausa para os jogos internacionais provavelmente veio na hora certa para nos reunirmos e recarregarmos as energias. Também temos algumas semanas livres para ir ao campo de treino e trabalhar no que queremos.”
Com a pausa no campeonato nacional, o Chelsea não voltará a entrar em campo até receber o Port Vale, time que luta contra o rebaixamento na League One, nas quartas de final da FA Cup, em 4 de abril. Ocupando a sexta posição na tabela, o time tem sete partidas da Premier League restantes nesta temporada.
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