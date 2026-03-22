Rosenior, no entanto, não é considerado estar sob ameaça imediata de perder o cargo. Fabrizio Romano afirmou, em uma atualização em seu canal no YouTube: “A informação que recebi do Chelsea é que não há nenhuma mudança iminente em relação a Liam Rosenior, e eles ainda o apoiam. Este não é um elenco feito para ele, então há alguns pontos a serem lembrados na hora de avaliá-lo. Eles querem estar na Liga dos Campeões na próxima temporada.”

Essa é uma posição corroborada pela BBC Sport, que aponta Rosenior como favorito para garantir uma classificação entre os cinco primeiros e o direito de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Eles afirmam que: “A classificação para a competição é a principal forma de um grande clube impulsionar seus resultados financeiros. A receita de direitos de transmissão, prêmios em dinheiro e bilheteria é muito maior do que a gerada na Liga Europa ou na Liga Conferência.

“Isso é especialmente importante para o Chelsea, que ainda não tem um patrocinador de longo prazo na frente da camisa e cujo estádio, Stamford Bridge, fica atrás dos recintos maiores e mais modernos usados por muitos de seus rivais na liga.

“É por todas essas razões que, antes do início da temporada, a principal meta do clube para o ex-técnico Maresca era a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. E para Rosenior, de quem se esperava que trouxesse estabilidade, essa continua sendo a expectativa.”