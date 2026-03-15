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A posição de Lionel Messi sobre a Finalissima foi revelada após o cancelamento do confronto entre Argentina e Espanha
Messi frustrado por ter perdido a chance de conquistar o troféu
Uma fonte confirmou à ESPN que Messi encarava o jogo com uma mentalidade ambiciosa, tratando-o como uma final importante e um passo fundamental na preparação para a próxima Copa do Mundo. O lendário atacante não participou das discussões da diretoria que acabaram levando ao cancelamento da partida, apesar de seu status como líder da seleção nacional.
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O clima político leva ao cancelamento do Catar
A partida, que colocaria frente a frente os campeões da Copa América 2024 da CONMEBOL e os campeões da Europa, estava inicialmente marcada para acontecer no Catar no dia 27 de março. No entanto, as entidades organizadoras foram obrigadas a cancelar o evento devido à escalada da situação política na região do Oriente Médio.
A UEFA divulgou um comunicado no domingo explicando a decisão: “Após muitas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras no Catar, anunciamos hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalissima não poderá ser disputada como esperado no Catar. A UEFA explorou outras alternativas viáveis, mas todas elas acabaram se revelando inaceitáveis para a Associação Argentina de Futebol.”
Fracasso nas negociações sobre locais neutros
Após o cancelamento inicial, a CONMEBOL revelou que foi realizada uma busca frenética por um local alternativo. Embora a Argentina estivesse disposta a transferir a partida para a Europa, um desentendimento sobre a data específica impediu que se chegasse a um acordo entre as duas federações continentais.
Um comunicado de imprensa da CONMEBOL detalhou o impasse: “Nessa situação, no sábado, 14 de março, a Associação Argentina de Futebol (AFA) recebeu uma proposta para realizar a partida em um local neutro, na Itália, no dia 27 de março. A Argentina aceitou a ideia sem objeções, exceto quanto à data, sugerindo 31 de março. Infelizmente, a UEFA anunciou que a realização da partida no dia 31 — apenas quatro dias depois da proposta original — não era possível, e a Finalissima foi cancelada.”
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A busca pelo troféu número 49 continua
É importante ressaltar que as reportagens esclarecem que Messi não teve qualquer participação no extenso processo de negociação envolvendo a UEFA, a CONMEBOL e os comitês organizadores locais. Em vez disso, seu foco permaneceu estritamente em campo, onde ele buscava aumentar seu palmarés sem precedentes.
Messi é atualmente o jogador mais condecorado da história do futebol, com 48 troféus na carreira, sendo o mais recente a MLS Cup conquistada com o Inter de Miami em dezembro. A Finalissima representava uma oportunidade de ouro para conquistar o 49º título, um marco que agora terá de esperar um pouco mais.
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