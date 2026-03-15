A posição de Lionel Messi sobre a Finalissima foi revelada após o cancelamento do confronto entre Argentina e Espanha

A partida, que colocaria frente a frente os campeões da Copa América 2024 da CONMEBOL e os campeões da Europa, estava inicialmente marcada para acontecer no Catar no dia 27 de março. No entanto, as entidades organizadoras foram obrigadas a cancelar o evento devido à escalada da situação política na região do Oriente Médio.

A UEFA divulgou um comunicado no domingo explicando a decisão: “Após muitas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras no Catar, anunciamos hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalissima não poderá ser disputada como esperado no Catar. A UEFA explorou outras alternativas viáveis, mas todas elas acabaram se revelando inaceitáveis para a Associação Argentina de Futebol.”