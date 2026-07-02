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“A porta está aberta” - William Saliba, do Arsenal, é apontado como possível reforço do Real Madrid por lenda do futebol francês
Desailly faz previsão sobre o Real Madrid
O jogador de 25 anos tem sido um pilar da defesa dos Gunners, ajudando a equipe de Mikel Arteta a conquistar um título histórico da Premier League na última temporada.
Em entrevista ao Sportscasting, Desailly deixou claro que vê o Bernabéu como o próximo destino natural para seu compatriota. “Sim, sim. Eu realmente espero que William Saliba um dia vista as cores do Real Madrid”, disse Desailly. “Ele está comprometido com o Arsenal pelos próximos, sei lá, quatro anos. Mas ele é jovem, então por que não? A porta está aberta, e todos os melhores jogadores querem jogar pelo Real Madrid em algum momento de suas carreiras. A porta está aberta. Mas não agora. Não agora. Ele é o melhor zagueiro central, então é assim que as coisas estão hoje.”
- AFP
Saliba x Van Dijk
Desailly, ex-capitão do Chelsea, foi convidado a classificar os melhores zagueiros centrais do futebol mundial e apontou Saliba como o jogador que mais se destaca, colocando-o até mesmo à frente do ícone do Liverpool, Virgil van Dijk. O francês observou que, embora Van Dijk continue sendo um jogador de ponta, ele tem mostrado sinais de falhas nas últimas temporadas.
“Quem eu considero o melhor zagueiro central do mundo? Não é Virgil van Dijk”, explicou Desailly. “Ele tem seu nível, sabemos disso; não há dúvida de que é um grande zagueiro. Mas, em algumas ocasiões, ele demonstrou um pouco de fragilidade. Isso provavelmente se deve também à lesão que sofreu no passado; em situações de 1 contra 1, ele não é mais excepcional como era antes, embora continue sendo um grande jogador.”
Saliba foi melhor avaliado que seus rivais
Desailly foi além em sua avaliação, menosprezando as qualidades dos zagueiros centrais de vários outros grandes clubes europeus quando comparados ao nível de Saliba. O campeão da Copa do Mundo de 1998 argumentou que nenhum jogador rival que atua atualmente pelo Manchester United, Chelsea, Inter de Milão ou AC Milan chega nem perto de igualar a consistência e o desempenho defensivo do francês.
“Eu colocaria William Saliba nessa lista; mesmo que ele tenha alguns problemas nas costas, acho que ele está na disputa pelo título de melhor zagueiro central do mundo”, disse Desailly. “Saliba é definitivamente um dos melhores. Gabriel só está nessa lista por causa do Saliba – então, Gabriel, não, ele não está na disputa. Quem mais podemos citar? No Manchester United, não há ninguém. No Chelsea, não nesse nível. Inter de Milão, AC Milan, de jeito nenhum.”
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Novos defensores para o Real Madrid
O Real Madrid já havia sido associado a uma possível contratação de Saliba antes de o zagueiro central francês assinar uma renovação de contrato com o Arsenal no ano passado. Agora, os Merengues conseguiram garantir os serviços de outro zagueiro francês, concretizando a contratação de Ibrahima Konaté em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o Liverpool. Apesar da chegada de Konaté, o clube continua ativamente em busca de outro zagueiro central de elite, com relatos de interesse em Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund.
Além de Konaté, a equipe de José Mourinho concretizou uma dupla contratação de peso para reforçar o elenco antes da nova temporada. A diretoria do Bernabéu conseguiu um grande feito ao contratar Bernardo Silva em uma transferência sem custos após sua saída do Manchester City, ao mesmo tempo em que fechou uma negociação sensacional de € 55 milhões para contratar o lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Chelsea.