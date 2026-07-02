“A porta está aberta” - William Saliba, do Arsenal, é apontado como possível reforço do Real Madrid por lenda do futebol francês

O jogador de 25 anos tem sido um pilar da defesa dos Gunners, ajudando a equipe de Mikel Arteta a conquistar um título histórico da Premier League na última temporada.

Em entrevista ao Sportscasting, Desailly deixou claro que vê o Bernabéu como o próximo destino natural para seu compatriota. “Sim, sim. Eu realmente espero que William Saliba um dia vista as cores do Real Madrid”, disse Desailly. “Ele está comprometido com o Arsenal pelos próximos, sei lá, quatro anos. Mas ele é jovem, então por que não? A porta está aberta, e todos os melhores jogadores querem jogar pelo Real Madrid em algum momento de suas carreiras. A porta está aberta. Mas não agora. Não agora. Ele é o melhor zagueiro central, então é assim que as coisas estão hoje.”