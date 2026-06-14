A polícia revela todos os detalhes sobre os itens no valor de 13,5 mil libras roubados durante o roubo ocorrido na Inglaterra durante a Copa do Mundo, enquanto dois homens são indiciados

As autoridades do Missouri agiram rapidamente após a chocante falha de segurança que ameaçou atrapalhar os preparativos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. Mustafa Salik e Erfan Kamal foram acusados de receptação de bens roubados, um crime de classe D, depois que um veículo de transporte foi alvo de um ataque enquanto transportava equipamentos da Flórida para Kansas City. De acordo com a KSHB, os dois homens eram motoristas que trabalhavam para a empresa de transporte encarregada de transportar o equipamento da seleção inglesa.

A promotora do condado de Jackson, Melesa Johnson, confirmou a ação judicial, declarando: “O condado de Jackson não tolerará nenhuma atividade criminosa que tenha como alvo os visitantes da Copa do Mundo, incluindo as seleções internacionais que viajaram até aqui para competir. Agradecemos ao Departamento de Polícia de Kansas City e aos nossos advogados de plantão pelo trabalho rápido na investigação deste incidente e na apresentação imediata das acusações. Nosso escritório está empenhado em responsabilizar esses indivíduos.” O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, também elogiou a conclusão de uma investigação que abrangeu vários estados.