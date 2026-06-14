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A polícia revela todos os detalhes sobre os itens no valor de 13,5 mil libras roubados durante o roubo ocorrido na Inglaterra durante a Copa do Mundo, enquanto dois homens são indiciados
Dois homens são acusados de um assalto ousado
As autoridades do Missouri agiram rapidamente após a chocante falha de segurança que ameaçou atrapalhar os preparativos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. Mustafa Salik e Erfan Kamal foram acusados de receptação de bens roubados, um crime de classe D, depois que um veículo de transporte foi alvo de um ataque enquanto transportava equipamentos da Flórida para Kansas City. De acordo com a KSHB, os dois homens eram motoristas que trabalhavam para a empresa de transporte encarregada de transportar o equipamento da seleção inglesa.
A promotora do condado de Jackson, Melesa Johnson, confirmou a ação judicial, declarando: “O condado de Jackson não tolerará nenhuma atividade criminosa que tenha como alvo os visitantes da Copa do Mundo, incluindo as seleções internacionais que viajaram até aqui para competir. Agradecemos ao Departamento de Polícia de Kansas City e aos nossos advogados de plantão pelo trabalho rápido na investigação deste incidente e na apresentação imediata das acusações. Nosso escritório está empenhado em responsabilizar esses indivíduos.” O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, também elogiou a conclusão de uma investigação que abrangeu vários estados.
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Botas roubadas e camisas autografadas recuperadas
A magnitude do roubo inicialmente despertou receios de um pesadelo logístico, já que, segundo relatos, entre os itens desaparecidos estavam chuteiras de jogo pertencentes às superestrelas Harry Kane e Jude Bellingham. No entanto, segundo a BBC, documentos judiciais esclareceram desde então o inventário completo do material roubado, avaliado em US$ 18.000 (13.500 libras). A lista incluía três camisetas autografadas avaliadas em US$ 5.000 cada, quatro pares de chuteiras, cinco pares de tênis, uma bola da Copa do Mundo e vários itens de equipamento de treino, que vão desde luvas de goleiro até camisetas e shorts na cor azul-marinho.
Em uma reviravolta bizarra, os ladrões também levaram dois leões de pelúcia — os mascotes tradicionais do time —, além de um conjunto de Lego de um tênis Nike Air e um alto-falante JBL. Felizmente, sabe-se que a maioria dos itens roubados já foi recuperada e devolvida à base da equipe no Swope Soccer Village.
Os jogadores não se deixam abalar pelos dramas fora de campo
Apesar das manchetes, o vestiário da Inglaterra parece ter encarado o incidente com naturalidade. O zagueiro do Newcastle, Dan Burn, deu uma versão tranquila da situação, insistindo que os jogadores praticamente não tinham conhecimento do drama até que a notícia viesse a público. “Pessoalmente, não perdi nada; ficamos sabendo por vocês [a mídia]”, disse Burn aos repórteres. “O caso está nas mãos da polícia agora, então não sei ao certo o quanto posso comentar. Isso não tem sido muito comentado, o que só mostra para nós que eles não estão muito preocupados com isso — não atrapalhou nossos preparativos.” A Federação Inglesa de Futebol (FA) ecoou esse sentimento, enfatizando que o incidente não terá impacto na preparação da equipe para a partida de estreia.
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A atenção se volta para a estreia contra a Croácia
Com os processos judiciais em andamento e o equipamento em grande parte de volta às mãos da Inglaterra, o foco volta agora para o campo. Os Três Leões devem enfrentar a Croácia na estreia do Grupo L, em 17 de junho, partida que continua sendo a principal preocupação de Tuchel, que busca conduzir a equipe por um grupo competitivo que também conta com Gana e Panamá. O ex-técnico do Chelsea teve um início de mandato promissor, mas a pressão de uma Copa do Mundo em solo norte-americano representa seu maior desafio até o momento.
O roubo é apenas um dos vários incidentes estranhos que atingiram o torneio até agora, mas a ação rápida do Departamento de Polícia de Kansas City impediu que ele se tornasse uma narrativa marcante. Enquanto a seleção aprimora suas táticas no Missouri, a esperança é que o único “roubo” de que as pessoas falem daqui em diante seja a Inglaterra conquistando três pontos em sua busca pela glória na Copa do Mundo.