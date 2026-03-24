A polícia prendeu um homem de 63 anos por suspeita de agressão por motivos raciais, depois que dois jogadores do Brentford ficaram “ensanguentados” ao intervir no ataque

Um homem de 63 anos foi detido após uma investigação sobre uma briga violenta na Queen’s Road, em Richmond, segundo o jornal The Telegraph.

A Polícia Metropolitana confirmou na terça-feira que o indivíduo foi preso sob suspeita de agressão simples, tentativa de dano criminal e ofensa à ordem pública com agravante racial. Ele já foi libertado sob fiança enquanto as investigações continuam.

As autoridades também identificaram uma segunda suposta vítima que teria sido alvo de abuso verbal com agravante racial durante o mesmo período.

A investigação foi iniciada depois que a polícia foi chamada ao local por volta das 2h da madrugada de domingo, logo após o time do Brentford ter retornado a Londres após a partida da primeira divisão contra o Leeds United.