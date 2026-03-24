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A polícia prendeu um homem de 63 anos por suspeita de agressão por motivos raciais, depois que dois jogadores do Brentford ficaram “ensanguentados” ao intervir no ataque
A polícia confirma a prisão
Um homem de 63 anos foi detido após uma investigação sobre uma briga violenta na Queen’s Road, em Richmond, segundo o jornal The Telegraph.
A Polícia Metropolitana confirmou na terça-feira que o indivíduo foi preso sob suspeita de agressão simples, tentativa de dano criminal e ofensa à ordem pública com agravante racial. Ele já foi libertado sob fiança enquanto as investigações continuam.
As autoridades também identificaram uma segunda suposta vítima que teria sido alvo de abuso verbal com agravante racial durante o mesmo período.
A investigação foi iniciada depois que a polícia foi chamada ao local por volta das 2h da madrugada de domingo, logo após o time do Brentford ter retornado a Londres após a partida da primeira divisão contra o Leeds United.
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Jogadores do Brentford são elogiados por sua coragem
Os dois jogadores do time principal, cujos nomes não foram divulgados, teriam testemunhado a agressão e intervindo. Apesar do risco à própria segurança, eles correram em auxílio de um homem que estava sendo atacado no que foi descrito como um confronto de motivação racial. Embora a intervenção tenha evitado danos maiores à vítima principal, os jogadores ficaram ensanguentados na confusão que se seguiu.
Felizmente, nenhum dos jogadores sofreu ferimentos graves o suficiente para exigir hospitalização ou tratamento médico de longo prazo. Relatos descreveram ambos como “completamente saudáveis” após o incidente.
Os jogadores puderam estar em Londres naquela hora porque a equipe havia recebido permissão para organizar seus próprios deslocamentos a partir de Elland Road, com muitos se preparando para partir para compromissos com suas seleções nacionais.
As Bees voam alto, apesar dos problemas fora de campo
Sob o comando de Keith Andrews, o Brentford tem sido a grande surpresa desta temporada da Premier League. Apesar de muitos especialistas terem previsto que o time lutaria contra o rebaixamento no início da campanha, os Bees encontram-se agora firmemente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.
Atualmente, o time está apenas dois pontos atrás do Chelsea, sexto colocado, e três pontos atrás do Liverpool, quinto colocado.
O empate sem gols em Elland Road no fim de semana foi visto como um resultado positivo, permitindo que o time mantivesse seu ritmo enquanto os clubes rivais perdiam pontos.
A rápida ascensão do clube na tabela transformou-o em um verdadeiro candidato europeu, e um final de temporada bem-sucedido representaria uma conquista histórica para o time do oeste de Londres.
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O que vem por aí para o Brentford?
O Brentford está programado para voltar à Premier League no dia 11 de abril, quando receberá o Everton no Gtech Community Stadium.
Em seguida, uma agenda de jogos desafiadora aguarda o time, incluindo um confronto decisivo contra o Manchester United que pode ser fundamental na busca pela classificação para as competições europeias na temporada 2026-27.