A polícia prendeu um homem de 45 anos por insultos racistas dirigidos a Lutsharel Geertruida, do Sunderland, durante a partida contra o Newcastle

O árbitro Anthony Taylor foi obrigado a interromper a partida por três minutos após a denúncia de abuso, seguindo rigorosamente os procedimentos estabelecidos. Durante a interrupção, Taylor conversou com o capitão do Newcastle, Kieran Trippier, e com os dois treinadores perto dos bancos de reservas, enquanto a segurança do estádio avaliava a situação. A Premier League reforçou sua posição com uma declaração direta sobre a interrupção da partida.

“Isso está em conformidade com o protocolo antidiscriminação em campo da Premier League. O incidente no St James’ Park será agora totalmente investigado. Oferecemos nosso total apoio ao jogador e aos dois clubes. O racismo não tem lugar em nosso esporte, nem em qualquer lugar da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos”, afirmou a liga.