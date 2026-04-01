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A polícia prendeu um homem de 45 anos por insultos racistas dirigidos a Lutsharel Geertruida, do Sunderland, durante a partida contra o Newcastle
A polícia confirma que o suspeito está detido
De acordo com o Daily Mail, houve um desdobramento significativo após as cenas perturbadoras ocorridas no St James' Park no mês passado. As autoridades confirmaram que um suspeito da região de Gateshead foi detido em 31 de março. O homem de 45 anos foi preso sob suspeita de um delito contra a ordem pública com agravante racial contra Geertruida. Desde então, a polícia o liberou sob fiança enquanto as investigações continuam. A partida, um dos clássicos mais intensos do futebol inglês, foi ofuscada quando a jogadora alertou os árbitros sobre um insulto vindo da arquibancada da torcida da casa.
- AFP
Árbitro aciona protocolo antidiscriminação
O árbitro Anthony Taylor foi obrigado a interromper a partida por três minutos após a denúncia de abuso, seguindo rigorosamente os procedimentos estabelecidos. Durante a interrupção, Taylor conversou com o capitão do Newcastle, Kieran Trippier, e com os dois treinadores perto dos bancos de reservas, enquanto a segurança do estádio avaliava a situação. A Premier League reforçou sua posição com uma declaração direta sobre a interrupção da partida.
“Isso está em conformidade com o protocolo antidiscriminação em campo da Premier League. O incidente no St James’ Park será agora totalmente investigado. Oferecemos nosso total apoio ao jogador e aos dois clubes. O racismo não tem lugar em nosso esporte, nem em qualquer lugar da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos”, afirmou a liga.
Sunderland e Newcastle se unem contra o racismo
O técnico do Sunderland, Regis Le Bris, que conduziu sua equipe à vitória por 2 a 1 naquele dia, expressou sua preocupação após o apito final. O técnico enfatizou a necessidade de uma rede de apoio sólida em torno do zagueiro. “Conversei com Lutsharel após a partida e ele parecia bem, mas precisamos apoiá-lo”, afirmou Le Bris. O jogador havia inicialmente informado seu capitão, Granit Xhaka, que então alertou o árbitro. O Newcastle United também tem sido proativo, auxiliando as autoridades na identificação do indivíduo.
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A tolerância zero continua sendo a prioridade máxima
O incidente gerou ampla condenação, destacando a necessidade de protocolos rigorosos. Ao interromper a partida e registrar o incidente imediatamente, os árbitros garantiram que o processo legal pudesse seguir adiante. As autoridades estão agora focadas em garantir que as provas coletadas pelas câmeras de CFTV e os depoimentos das testemunhas sejam suficientes para as próximas etapas da investigação. Geertruida recebeu mensagens de solidariedade de toda a liga, à medida que a comunidade do futebol se une contra as ações do indivíduo envolvido. Tanto a Polícia de Northumbria quanto a Premier League reiteraram que não descansarão até que os estádios sejam seguros e inclusivos para todos os jogadores.