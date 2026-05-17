A polícia investiga “níveis inaceitáveis de violência” após a conquista do título pelo Celtic, com policiais feridos e jogadores do Hearts colocados em uma situação “preocupante”

A Polícia da Escócia solicitou “discussões urgentes” com as autoridades do futebol e o governo local depois que policiais ficaram feridos ao tentarem controlar a multidão na área de Trongate, em Glasgow. Cerca de 3.000 torcedores do Celtic se reuniram no centro da cidade na tarde de sábado para comemorar o mais recente título do clube na Premiership escocesa, mas o clima tornou-se hostil à medida que a noite avançava.

As autoridades confirmaram que garrafas de vidro e outros objetos foram arremessados contra os policiais que tentavam prestar assistência a uma emergência médica durante o encontro. O subchefe de polícia Mark Sutherland expressou profunda preocupação com o comportamento, afirmando: “São necessárias discussões urgentes com o Celtic, as autoridades do futebol escocês em geral e outras partes interessadas, incluindo a Câmara Municipal de Glasgow, para chegar a uma solução que melhore a segurança pública, reduza os distúrbios e evite que isso volte a acontecer.”