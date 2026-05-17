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A polícia investiga “níveis inaceitáveis de violência” após a conquista do título pelo Celtic, com policiais feridos e jogadores do Hearts colocados em uma situação “preocupante”
A violência mancha as comemorações do título em Glasgow
A Polícia da Escócia solicitou “discussões urgentes” com as autoridades do futebol e o governo local depois que policiais ficaram feridos ao tentarem controlar a multidão na área de Trongate, em Glasgow. Cerca de 3.000 torcedores do Celtic se reuniram no centro da cidade na tarde de sábado para comemorar o mais recente título do clube na Premiership escocesa, mas o clima tornou-se hostil à medida que a noite avançava.
As autoridades confirmaram que garrafas de vidro e outros objetos foram arremessados contra os policiais que tentavam prestar assistência a uma emergência médica durante o encontro. O subchefe de polícia Mark Sutherland expressou profunda preocupação com o comportamento, afirmando: “São necessárias discussões urgentes com o Celtic, as autoridades do futebol escocês em geral e outras partes interessadas, incluindo a Câmara Municipal de Glasgow, para chegar a uma solução que melhore a segurança pública, reduza os distúrbios e evite que isso volte a acontecer.”
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A polícia condena os ataques contra os policiais
A magnitude dos distúrbios provocou uma resposta enérgica das forças de segurança, que insistem que o comportamento antissocial observado após a vitória por 3 a 1 no Celtic Park não será ignorado. Recursos significativos foram mobilizados para a área de Trongate, onde já havia bloqueios de ruas em vigor, mas a situação se agravou apesar da forte presença policial e da preparação prévia.
“Mais uma vez, testemunhamos níveis inaceitáveis de violência e comportamento antissocial, e os policiais da Polícia da Escócia tiveram que lidar com as consequências”, acrescentou Sutherland. “Ser agredido não faz parte do trabalho e, infelizmente, vários deles ficaram feridos. Os níveis de comportamento criminoso observados, em particular a hostilidade dirigida aos nossos policiais, são simplesmente inaceitáveis e não podem ser tolerados. Os envolvidos não devem ter dúvidas de que serão identificados e presos.”
Jogadores do Hearts são pegos no meio do caos causado pela invasão de campo
Os problemas não se limitaram ao centro da cidade, já que a partida em si teve um desfecho “caótico” após uma invasão em massa do campo no Celtic Park. Enquanto a equipe de Martin O’Neill garantia os pontos necessários para o título, milhares de torcedores invadiram o perímetro, forçando os jogadores e a comissão técnica do Hearts a serem escoltados às pressas para fora do campo, em cenas que foram amplamente condenadas.
O Hearts divulgou uma declaração contundente após a partida, abordando relatos de que sua comissão técnica foi alvo de agressões durante a confusão. O clube de Edimburgo afirmou: “Relatos de graves abusos físicos e verbais contra nossos jogadores e comissão técnica, tanto em campo quanto fora dele, são profundamente perturbadores. Estamos investigando o caso a fundo e mantemos diálogo com a Polícia da Escócia. Não faremos mais comentários neste momento, a não ser para dizer que é totalmente inaceitável que nossos jogadores e comissão técnica tenham sido colocados nessa situação.”
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Apelos por uma reforma urgente nos protocolos de titularidade
O rastro das comemorações deixou as ruas de Glasgow repletas de lixo e detritos nas cores verde e branco, mas o foco principal continua sendo as falhas de segurança que permitiram que a situação se agravasse. A Polícia da Escócia já havia acusado o Celtic de não ter implementado planos adequados para uma comemoração oficial, o que levou à aglomeração espontânea e mal administrada na Trongate.
O clube acrescentou em seu comunicado oficial sobre o final da partida: “A invasão de campo causou um final caótico e ninguém parecia saber se a partida havia chegado ao fim ou não.” A Polícia da Escócia confirmou, desde então, que está entrando em contato diretamente com o Hearts para determinar se algum jogador específico foi vítima de agressão durante os momentos finais em Parkhead, já que as repercussões da conquista do título continuam a ofuscar a conquista esportiva.