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A polícia investiga as alegações do jogador do Everton, Thierno Barry, de que amigos foram agredidos na arquibancada visitante durante a derrota para o Arsenal na Premier League
Barry critica a violência "inaceitável" nos estádios
O astro de 23 anos expressou sua indignação após um incidente perturbador ocorrido durante a derrota do Everton por 2 a 0 para o Arsenal no sábado. O atacante, que entrou em campo aos 69 minutos, usou sua conta pessoal no Instagram para destacar uma briga que eclodiu na arquibancada visitante, alegando que seus próprios amigos foram alvo de uma pequena minoria de torcedores.
Acompanhando um vídeo da briga, Barry escreveu: “Esse tipo de comportamento não é aceitável em um estádio. Eu trago meus amigos para curtir um jogo, e tudo é estragado por algumas pessoas idiotas. O futebol deveria ser um lugar onde todos se sintam seguros e respeitados. Esse tipo de atitude não tem lugar no esporte e simplesmente não é tolerada no futebol. Meus amigos e as pessoas que foram atacadas tiveram que ser escoltados pela equipe de segurança do Arsenal, bem como pela polícia, devido ao medo de retaliação por parte de nossos torcedores.”
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Autoridades iniciam investigação conjunta sobre a briga na Emirates
A polícia confirmou que está investigando o caso depois que as imagens começaram a circular amplamente nas redes sociais. A investigação será uma iniciativa conjunta entre os policiais locais de Merseyside e a Polícia Metropolitana para identificar os responsáveis pelos distúrbios.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a conta dedicada ao Everton da Polícia de Merseyside confirmou: “Estamos cientes dos vídeos que circulam online sobre uma briga na arquibancada visitante no final da partida #ARSEVE. Estamos trabalhando com a Polícia Metropolitana para investigar.”
O Everton promete tomar as medidas cabíveis
A diretoria do Hill Dickinson Stadium reagiu prontamente às acusações, prometendo uma investigação completa das circunstâncias que envolveram o confronto. O clube sempre se orgulhou de sua torcida visitante, mas deixou claro que as cenas testemunhadas no Emirates não representam os valores da instituição de Merseyside nem de sua torcida.
Um comunicado oficial do Everton, segundo a ESPN, dizia: “O Everton Football Club está ciente de um incidente envolvendo torcedores na seção visitante do Emirates Stadium e irá analisar as circunstâncias que o cercaram.
Comportamentos violentos ou desordeiros são totalmente inaceitáveis e não têm lugar no futebol. Isso não reflete o apoio apaixonado e leal que o Everton recebe tanto em casa quanto fora. O clube trabalhará com as autoridades competentes para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis.”
- AFP
Apelo por testemunhas enquanto a polícia busca informações
A investigação está agora focada na coleta de provas junto às pessoas que estavam sentadas na arquibancada visitante durante os momentos finais da partida. As autoridades estão pedindo que qualquer torcedor que tenha gravado o incidente ou testemunhado o início específico da briga se apresente para ajudar nas investigações em andamento.
O comunicado do clube concluiu orientando as testemunhas a entrarem em contato com a polícia: “Qualquer pessoa que tenha testemunhado ou se envolvido no incidente deve entrar em contato com a Polícia de Merseyside pelo X @MerPolCC, citando a referência 26000206746.” O incidente ofuscou uma tarde difícil para o Everton em campo, após uma partida em que a magia de Max Dowman ajudou o Arsenal a garantir os três pontos.
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