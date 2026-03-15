A polícia investiga as alegações do jogador do Everton, Thierno Barry, de que amigos foram agredidos na arquibancada visitante durante a derrota para o Arsenal na Premier League

O astro de 23 anos expressou sua indignação após um incidente perturbador ocorrido durante a derrota do Everton por 2 a 0 para o Arsenal no sábado. O atacante, que entrou em campo aos 69 minutos, usou sua conta pessoal no Instagram para destacar uma briga que eclodiu na arquibancada visitante, alegando que seus próprios amigos foram alvo de uma pequena minoria de torcedores.

Acompanhando um vídeo da briga, Barry escreveu: “Esse tipo de comportamento não é aceitável em um estádio. Eu trago meus amigos para curtir um jogo, e tudo é estragado por algumas pessoas idiotas. O futebol deveria ser um lugar onde todos se sintam seguros e respeitados. Esse tipo de atitude não tem lugar no esporte e simplesmente não é tolerada no futebol. Meus amigos e as pessoas que foram atacadas tiveram que ser escoltados pela equipe de segurança do Arsenal, bem como pela polícia, devido ao medo de retaliação por parte de nossos torcedores.”