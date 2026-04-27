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A polícia confirma que 16 torcedores do Leeds foram denunciados para possível processo judicial após cantos homofóbicos durante a partida contra o Chelsea pela FA Cup
A Polícia Metropolitana toma medidas contra os abusos em Wembley
A Polícia Metropolitana revelou que 16 torcedores do Leeds United foram denunciados para possível processo judicial após incidentes de cantos homofóbicos durante a semifinal da FA Cup em Wembley. A partida foi marcada por relatos de insultos discriminatórios dentro e nos arredores do estádio.
Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou: “A semifinal da FA Cup de domingo entre Leeds e Chelsea em Wembley transcorreu em grande parte sem incidentes. Houve 14 prisões dentro ou nos arredores do estádio por crimes que incluem lesão corporal grave (GBH), lesão corporal (ABH), briga, agressão a um profissional de emergência, agressão simples e invasão de área restrita. Outras 18 pessoas não foram detidas, mas serão denunciadas para eventual processo judicial por outras infrações. Isso inclui 16 torcedores do Leeds que foram vistos e ouvidos entoando cantos homofóbicos.”
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A repressão legal contra insultos homofóbicos
A atenção dada aos gritos homofóbicos surge na sequência da decisão de 2022 do Ministério Público de classificar o grito “rent boy” como um insulto homofóbico, que tem sido frequentemente dirigido a jogadores e torcedores do Chelsea ao longo dos anos. Essa classificação significa que as pessoas consideradas culpadas pelo uso dessa expressão podem ser processadas por crimes de ódio, uma postura que as autoridades estão agora aplicando ativamente em grandes eventos esportivos em todo o Reino Unido.
Clube se pronuncia sobre provocações repugnantes relacionadas a Savile
Além das prisões por insultos homofóbicos, a partida também teria sido marcada por gritos de torcida fazendo referência ao falecido criminoso sexual Jimmy Savile. O Leeds United tem condenado veementemente esses gritos, que são frequentemente dirigidos à sua torcida pelos torcedores adversários, ao mesmo tempo em que critica as respostas de retaliação por parte de seus próprios torcedores.
Um porta-voz do Leeds United disse anteriormente aoThe Athletic: “Os torcedores do clube são alvo dessas provocações repugnantes em todas as partidas por parte dos torcedores adversários, o que não deveria acontecer no futebol de hoje e é uma vergonha para as vítimas dos abusos de Jimmy Savile. Da mesma forma, o clube desaprova os gritos de retaliação vindos de nossos próprios torcedores.” O clube pediu que tais referências sejam formalmente classificadas como gritos de tragédia para permitir uma punição mais severa.
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O drama em campo aumenta a tensão em Wembley
O clima em Wembley já estava tenso devido aos acontecimentos em campo, incluindo uma polêmica arbitragem quando Dominic Calvert-Lewin pareceu puxar o cabelo de Marc Cucurella, mas escapou do cartão vermelho. O caráter físico da partida, aliado à rivalidade histórica entre as duas torcidas, criou um ambiente explosivo diante de mais de 82 mil torcedores.
O Chelsea acabou garantindo a vitória por 1 a 0 graças a um gol de cabeça de Enzo Fernández, garantindo sua vaga na final contra o Manchester City em 16 de maio. Com a final se aproximando, espera-se que a FA e as forças policiais locais mantenham uma política de tolerância zero em relação ao tipo de canto discriminatório que ofuscou este confronto das semifinais.