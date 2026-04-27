A polícia confirma que 16 torcedores do Leeds foram denunciados para possível processo judicial após cantos homofóbicos durante a partida contra o Chelsea pela FA Cup

A Polícia Metropolitana revelou que 16 torcedores do Leeds United foram denunciados para possível processo judicial após incidentes de cantos homofóbicos durante a semifinal da FA Cup em Wembley. A partida foi marcada por relatos de insultos discriminatórios dentro e nos arredores do estádio.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou: “A semifinal da FA Cup de domingo entre Leeds e Chelsea em Wembley transcorreu em grande parte sem incidentes. Houve 14 prisões dentro ou nos arredores do estádio por crimes que incluem lesão corporal grave (GBH), lesão corporal (ABH), briga, agressão a um profissional de emergência, agressão simples e invasão de área restrita. Outras 18 pessoas não foram detidas, mas serão denunciadas para eventual processo judicial por outras infrações. Isso inclui 16 torcedores do Leeds que foram vistos e ouvidos entoando cantos homofóbicos.”