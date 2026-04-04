O meio-campista Enzo Fernández foi suspenso por duas partidas pelo Chelsea FC após suas declarações durante a pausa para os jogos internacionais. Seu agente, Javier Pastore, considera essa punição totalmente exagerada, conforme declarou em entrevista ao The Athletic.
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A polêmica em torno de Enzo Fernández continua! Após a suspensão no Chelsea, o agente Javier Pastore entra em cena
"A punição é totalmente injusta – suspender o jogador por dois jogos que, além disso, são absolutamente decisivos para o Chelsea, já que está em jogo a classificação para a Liga dos Campeões e ele é um dos jogadores mais importantes da equipe", explicou Pastore.
E continuou: “Considero isso muito severo, dada a situação atual do Chelsea, e não há nenhuma razão real ou justificativa para ele ter sido suspenso.”
Rosenior sobre Fernández: "Ultrapassou os limites!"
Fernandez deixou em aberto seu futuro em Stamford Bridge após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Em uma entrevista à mídia argentina alguns dias depois, o jogador de 25 anos destacou que gostaria de morar em Madri caso deixasse Londres, pois a cidade o lembrava de Buenos Aires.
O Chelsea, porém, não quis deixar essas declarações sem resposta e, em seguida, retirou o jogador de 25 anos do elenco, pois, segundo o técnico Liam Rosenior, ele “ultrapassou um limite durante a pausa para os jogos da seleção”.
Assessor de Enzo: “É claro que um argentino diria isso”
Para Fernández e seu assessor, a situação é incompreensível; no entanto, “Enzo aceitou, pois é um jogador extremamente profissional, que se dedica totalmente em qualquer lugar e respeita as decisões. Contudo, não entendemos essa punição, já que ele não mencionou nenhum clube nem disse que gostaria de deixar o Chelsea.”
O argentino teria apenas “mencionado a cidade porque lhe perguntaram em qual cidade europeia ele gostaria de morar um dia, e ele disse Madri por causa do idioma, já que se assemelha ao de Buenos Aires, e porque é lógico — é natural que um argentino diga isso — e também por causa da cultura, do clima… mas em nenhum momento ele diz que quer deixar o Chelsea ou Londres.”
O Chelsea contratou o meio-campista em janeiro de 2023 por uma quantia recorde de cerca de 121 milhões de euros do Benfica de Lisboa e lhe ofereceu imediatamente um contrato de longo prazo até 2032. Fernández foi eleito o melhor jovem jogador do torneio na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Enzo Fernández: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Premier League
30
8
3
Liga dos Campeões
10
3
2
Copa da Inglaterra
2
1
1
Copa da EFL
4
-
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