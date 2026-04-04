A polêmica em torno de Enzo Fernández continua! Após a suspensão no Chelsea, o agente Javier Pastore entra em cena

Para Fernández e seu assessor, a situação é incompreensível; no entanto, “Enzo aceitou, pois é um jogador extremamente profissional, que se dedica totalmente em qualquer lugar e respeita as decisões. Contudo, não entendemos essa punição, já que ele não mencionou nenhum clube nem disse que gostaria de deixar o Chelsea.”

O argentino teria apenas “mencionado a cidade porque lhe perguntaram em qual cidade europeia ele gostaria de morar um dia, e ele disse Madri por causa do idioma, já que se assemelha ao de Buenos Aires, e porque é lógico — é natural que um argentino diga isso — e também por causa da cultura, do clima… mas em nenhum momento ele diz que quer deixar o Chelsea ou Londres.”

O Chelsea contratou o meio-campista em janeiro de 2023 por uma quantia recorde de cerca de 121 milhões de euros do Benfica de Lisboa e lhe ofereceu imediatamente um contrato de longo prazo até 2032. Fernández foi eleito o melhor jovem jogador do torneio na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 no Catar.