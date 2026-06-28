Durante a última partida da Alemanha na fase de grupos contra o Equador, Jamal Musiala finalmente apareceu. Mas não com uma atuação espetacular tão esperada em campo. E sim no rio Hudson, que marca a fronteira entre Nova York e Nova Jersey, onde fica o estádio da final, em East Rutherford.
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A pergunta de Vincent Kompany ainda não foi respondida! Julian Nagelsmann deveria testar um pequeno truque na seleção alemã
O pano de fundo foi uma campanha publicitária da Nike. Em 2027, a empresa norte-americana substituirá a Adidas, parceira de longa data da DFB, como fornecedora oficial. Sob o slogan ambíguo “Olá, Nova Jersey”, a Nike divulgou um teaser da futura camisa por meio de um cartaz pixelizado em um barco. Musiala atuou como garoto-propaganda. Isso por si só já demonstra a importância do jogador de 23 anos no futebol mundial e, consequentemente, as enormes expectativas que recaem sobre ele.
Há quase exatamente um ano, Musiala fraturou a tíbia durante o Mundial de Clubes nos EUA e ficou fora dos gramados por meses. Em janeiro, ele comemorou seu retorno ao FC Bayern e foi retomando o ritmo aos poucos, embora tenha sofrido um revés na recuperação. Em abril, o técnico Vincent Kompany afirmou: “Ele está fisicamente muito próximo do seu melhor nível. Correr, pressionar, vencer duelos – ele já consegue fazer tudo isso. Resta apenas uma pergunta: quando esse ‘Magic Musiala’ vai voltar? Esse Jamal no auge de sua forma.”
Até o momento, Musiala não respondeu a essa pergunta. Nos grandes jogos pelo FC Bayern na reta final da temporada, ele passou despercebido, tanto nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain quanto na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart. Na Copa do Mundo, Musiala tem se mostrado muito empenhado até agora, mas tem visíveis dificuldades contra adversários fisicamente robustos e continua buscando, em vão, sua forma mágica.
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Musiala, Wirtz e Havertz estão jogando na Copa do Mundo muito abaixo do seu potencial
Dos dez gols da Alemanha, Musiala participou diretamente de apenas um. Na goleada de 7 a 1 contra a azarão Curaçao, ele marcou o 4 a 1 no placar. A falta de forma de Musiala já é, por si só, um problema para as perspectivas de sucesso da seleção alemã. Para agravar a situação, os outros dois grandes nomes do ataque também vêm passando por um momento semelhante. Florian Wirtz (23) soma até agora duas assistências, e Kai Havertz (27), dois gols. Independentemente dos números, o que une os três é o fato de estarem jogando muito abaixo de suas possibilidades.
Assim como Musiala, Wirtz e Havertz também passaram por temporadas complicadas. Wirtz raramente convenceu pelo Liverpool desde sua transferência de 125 milhões de euros. Havertz perdeu a primeira metade da temporada com o Arsenal devido a uma lesão, mas ainda assim marcou alguns gols importantes na trajetória rumo ao título da Premier League e à final da Liga dos Campeões.
Entretanto, o trio não teve a oportunidade de jogar junto na seleção nacional: devido a diversas lesões, Musiala, Wirtz e Havertz entraram em campo juntos pela primeira vez desde 2024 no último amistoso contra os EUA. A falta de entrosamento é evidente. Às vezes, chega a parecer que eles estão atrapalhando uns aos outros. Após a derrota para o Equador, o próprio Nagelsmann lamentou um “harakiri no posicionamento” e afirmou: “Quando ninguém sabe mais onde está, fica muito difícil compensar isso coletivamente.”
Todos os três preferem atuar nos espaços centrais entre o meio-campo e o ataque. Nominalmente, é Musiala quem atua nessa posição na Copa do Mundo. Havertz, porém, costuma recuar para a posição de centroavante, Wirtz avança regularmente da lateral esquerda para o meio — e o polêmico Leroy Sané também reflete esse esquema pela direita ocasionalmente. Com isso, o espaço no meio-campo fica ainda mais apertado do que já é por causa dos zagueiros adversários.
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"Ação 'abridor de latas'" para Florian Wirtz, "Ritmo" para Jamal Musiala
Compreensivelmente, Nagelsmann não considera a possibilidade de fazer substituições impulsivas de seus jogadores mais talentosos no maior palco, ainda mais porque, além de Deniz Undav, nenhum reserva se destaca. Undav teria, sem dúvida, merecido uma vaga no time titular, mas, ao mesmo tempo, é o único jogador do elenco que, como curinga, garante perigo na frente do gol e anima tanto os torcedores quanto os companheiros. É compreensível que Nagelsmann não queira abrir mão desse ponto forte específico.
Quanto a Musiala, Wirtz e Havertz, resta apenas a esperança. “Falta um pouco de sorte ao Flo, aquele gol ou aquela jogada decisiva”, disse Nagelsmann após a derrota para o Equador. Quase como um mantra, ele afirmou: “Mas isso vai acontecer. Vai acontecer na segunda-feira, tenho certeza absoluta disso.” Em seguida, a equipe enfrentará o Paraguai nas oitavas de final, em Foxborough, perto de Boston.
Musiala, segundo Nagelsmann, precisa apenas de mais “ritmo”: “Todos sabemos quais são as habilidades dele. Precisamos, todos juntos, fazer com que ele as revele.” Ele já disse algo parecido várias vezes desde o início da preparação para a Copa do Mundo. Mas não resta muito tempo para ganhar ritmo. A partir de agora, qualquer jogo pode ser o último. “Sabemos que, para alcançar os grandes objetivos, esses jogadores precisam dar o seu melhor”, disse o diretor esportivo Rudi Völler no sábado. “Eles também sabem disso.”
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Seleção da DFB: Nagelsmann poderia trocar Musiala e Wirtz
Talvez Nagelsmann pudesse dar um novo impulso à articulação do trio com uma pequena mudança na formação. Por que não trocar Musiala e Wirtz de posição? Wirtz poderia então experimentar jogar em sua posição central preferida. Musiala teria que se deslocar para a ala esquerda, mas talvez encontre ali mais espaços para seus dribles e menos adversários para marcá-lo. Essa distribuição também não é ideal, mas vale a pena tentar.
De fato, Musiala tem se mostrado, até agora, significativamente mais eficiente na seleção alemã jogando pelas laterais do que pelo meio. Em 22 partidas em posições centrais, ele marcou cinco pontos (quatro gols, uma assistência); em 23 partidas pelas laterais (principalmente pela esquerda), soma 13 pontos (seis gols, sete assistências). Como ponta esquerda, Musiala marcou, entre outros, na vitória por 2 a 0 contra a Dinamarca nas oitavas de final do Euro 2024; ele também atuou nessa função na amarga eliminação nas quartas de final contra a Espanha.
Wirtz, por outro lado, jogou apenas duas vezes como centroavante na seleção nacional desde o início de 2025 — e marcou em ambas as partidas: na Liga das Nações contra Portugal e nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte. Já como ponta esquerda, ele está há quatro partidas sem marcar um gol.