A pergunta de Vincent Kompany ainda não foi respondida! Julian Nagelsmann deveria testar um pequeno truque na seleção alemã

Dos dez gols da Alemanha, Musiala participou diretamente de apenas um. Na goleada de 7 a 1 contra a azarão Curaçao, ele marcou o 4 a 1 no placar. A falta de forma de Musiala já é, por si só, um problema para as perspectivas de sucesso da seleção alemã. Para agravar a situação, os outros dois grandes nomes do ataque também vêm passando por um momento semelhante. Florian Wirtz (23) soma até agora duas assistências, e Kai Havertz (27), dois gols. Independentemente dos números, o que une os três é o fato de estarem jogando muito abaixo de suas possibilidades.

Assim como Musiala, Wirtz e Havertz também passaram por temporadas complicadas. Wirtz raramente convenceu pelo Liverpool desde sua transferência de 125 milhões de euros. Havertz perdeu a primeira metade da temporada com o Arsenal devido a uma lesão, mas ainda assim marcou alguns gols importantes na trajetória rumo ao título da Premier League e à final da Liga dos Campeões.

Entretanto, o trio não teve a oportunidade de jogar junto na seleção nacional: devido a diversas lesões, Musiala, Wirtz e Havertz entraram em campo juntos pela primeira vez desde 2024 no último amistoso contra os EUA. A falta de entrosamento é evidente. Às vezes, chega a parecer que eles estão atrapalhando uns aos outros. Após a derrota para o Equador, o próprio Nagelsmann lamentou um “harakiri no posicionamento” e afirmou: “Quando ninguém sabe mais onde está, fica muito difícil compensar isso coletivamente.”

Todos os três preferem atuar nos espaços centrais entre o meio-campo e o ataque. Nominalmente, é Musiala quem atua nessa posição na Copa do Mundo. Havertz, porém, costuma recuar para a posição de centroavante, Wirtz avança regularmente da lateral esquerda para o meio — e o polêmico Leroy Sané também reflete esse esquema pela direita ocasionalmente. Com isso, o espaço no meio-campo fica ainda mais apertado do que já é por causa dos zagueiros adversários.