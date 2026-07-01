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A perda do Leicester é um ganho para a Seleção Feminina dos EUA! Gary Lineker revela que os conselhos de Emma Hayes foram ignorados enquanto ele pressionava o clube da EFL a fazer uma contratação histórica para o cargo de treinadora
A ousada proposta de Lineker para os Foxes
Em seu podcast, “The Rest is Football”, Lineker contou em detalhes uma conversa que teve com a então CEO do Leicester City, Susan Whelan. Após o rebaixamento do clube da Premier League em 2023, o ex-jogador da seleção inglesa viu uma oportunidade para os Foxes se tornarem pioneiros no treinamento moderno ao contratar Hayes, que na época ainda dominava a Superliga Feminina com o Chelsea.
Lineker explicou o raciocínio por trás de sua recomendação, dizendo diretamente à atual técnica da seleção feminina dos EUA, Hayes, durante o episódio: “Quando o Leicester foi rebaixado pela primeira vez, liguei para Susan Whelan, que era a então CEO do Leicester – e que, infelizmente, não está mais lá –, e liguei para ela para dizer: ‘Acho que vocês deveriam contratar a Emma como treinadora do Leicester City’”. E eu continuava: ‘Acho isso por vários motivos. A: obviamente, ela é claramente uma treinadora brilhante – então não é nenhum tipo de jogada de relações públicas’ – embora, do ponto de vista de relações públicas, eu ache que teria sido brilhante: a primeira mulher a treinar um time masculino profissional em nosso país. E acho que nós [o Leicester] tínhamos os jogadores com os quais você teria se saído muito bem.”
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A resistência dos proprietários impediu a medida
Apesar do apoio entusiástico de Lineker, a proposta teria sido recebida com hesitação pela diretoria do clube. Segundo Lineker, Whelan se mostrou receptiva à ideia pessoalmente, mas reconheceu que os tomadores de decisão do King Power Stadium não estavam preparados para dar um passo tão revolucionário no futebol inglês.
Relatando a resposta que recebeu, Lineker afirmou: “E ela disse: ‘Acho que é uma ideia muito boa... mas não tenho certeza se os proprietários já estão prontos para dar esse passo’. Então, fico me perguntando se você teria se interessado por isso — mas essa é, sinceramente, a verdade.”
Hayes aborda as barreiras gerenciais
Hayes reagiu com elegância à revelação de Lineker, ao mesmo tempo em que destacou as questões sistêmicas que impedem as mulheres de ingressarem no futebol profissional masculino. A treinadora de 49 anos, que conquistou sete títulos da WSL pelo Chelsea, insistiu que a discussão precisa deixar de se concentrar nas candidatas e passar a se concentrar nos empregadores.
Respondendo a Lineker, Hayes disse: “Sabe de uma coisa, agradeço você ter dito isso, mas essa pergunta é feita aos treinadores – somos nós que temos que responder a isso nas coletivas de imprensa. E eu sempre digo: ‘Você está perguntando à pessoa errada’. Vocês precisam perguntar aos donos dos clubes de futebol por que eles não fazem essas coisas.” Ela já havia destacado a disparidade em outras áreas, afirmando: “É possível encontrar uma piloto mulher, uma médica, uma advogada, uma banqueira, mas não é possível encontrar uma treinadora trabalhando no futebol masculino, comandando homens. Isso só mostra o quanto ainda há trabalho a ser feito.”
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O declínio do Leicester e o sucesso de Hayes nos EUA
Embora o Leicester City tenha passado por um período turbulento desde o telefonema de Lineker — que culminou em uma campanha desastrosa na temporada 2025-26, que resultou no rebaixamento para a League One —, Hayes teve um início brilhante em seu mandato à frente da Seleção Feminina dos Estados Unidos (USWNT). Ela levou a equipe à conquista da medalha de ouro olímpica em Paris durante o verão de 2024 e foi homenageada como a melhor treinadora do futebol feminino com o primeiro prêmio Johan Cruyff Trophy. Os Foxes recorreram recentemente a Russell Martin para estabilizar o time na terceira divisão e agora precisam trilhar o difícil caminho da reconstrução a partir da League One.