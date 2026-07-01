Em seu podcast, “The Rest is Football”, Lineker contou em detalhes uma conversa que teve com a então CEO do Leicester City, Susan Whelan. Após o rebaixamento do clube da Premier League em 2023, o ex-jogador da seleção inglesa viu uma oportunidade para os Foxes se tornarem pioneiros no treinamento moderno ao contratar Hayes, que na época ainda dominava a Superliga Feminina com o Chelsea.

Lineker explicou o raciocínio por trás de sua recomendação, dizendo diretamente à atual técnica da seleção feminina dos EUA, Hayes, durante o episódio: “Quando o Leicester foi rebaixado pela primeira vez, liguei para Susan Whelan, que era a então CEO do Leicester – e que, infelizmente, não está mais lá –, e liguei para ela para dizer: ‘Acho que vocês deveriam contratar a Emma como treinadora do Leicester City’”. E eu continuava: ‘Acho isso por vários motivos. A: obviamente, ela é claramente uma treinadora brilhante – então não é nenhum tipo de jogada de relações públicas’ – embora, do ponto de vista de relações públicas, eu ache que teria sido brilhante: a primeira mulher a treinar um time masculino profissional em nosso país. E acho que nós [o Leicester] tínhamos os jogadores com os quais você teria se saído muito bem.”