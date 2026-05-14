Getty Images Sport
Traduzido por
A passagem de 11 anos de Katie McCabe pelo Arsenal chega ao fim, com os Gunners confirmando a saída da estrela irlandesa no meio do ano
Uma carreira lendária chega ao fim
O Arsenal anunciou oficialmente que McCabe deixará o clube ao final da temporada atual, encerrando uma era repleta de títulos que se estendeu por mais de uma década. A jogadora de 30 anos chegou aos Gunners em dezembro de 2015, vinda do Shelbourne, como uma jovem promessa, e partirá como um verdadeiro ícone, tendo somado 305 partidas e 37 gols pela equipe.
A diretora de futebol feminino, Clare Wheatley, prestou uma homenagem calorosa à estrela que se despede, afirmando: “Ao longo de mais de uma década no Arsenal, Katie fez uma contribuição significativa e duradoura para a história e o sucesso do nosso clube de futebol. Katie liderou com paixão e dedicação, dando tudo de si pelo emblema e criando um vínculo especial com nossos torcedores. Ela se despede como uma lenda do clube e estamos muito orgulhosos da jornada que compartilhamos juntos.”
- Getty Images Sport
Uma coleção completa de troféus
A passagem de McCabe pelo Meadow Park e pelo Emirates Stadium foi marcada por uma incrível coleção de títulos conquistados com a equipe. Durante seus 11 anos no clube, a versátil lateral conquistou uma FA Cup, um título da Superliga Feminina, três Copas da Liga e alcançou o auge do futebol europeu ao vencer a Liga dos Campeões Feminina em maio de 2025.
Em sua última temporada, ela completou o conjunto de conquistas possíveis, após a vitória na Copa dos Campeões da FIFA em fevereiro de 2026. Esse troféu final garantiu que McCabe deixasse o Arsenal tendo vencido todas as principais competições de clubes possíveis durante sua passagem, consolidando seu legado como uma das jogadoras de maior sucesso a vestir a camisa vermelha e branca.
Talento individual e conexão com os torcedores
Além do sucesso da equipe, McCabe foi frequentemente reconhecida por sua qualidade individual e seu estilo de jogo agressivo. Ela foi eleita duas vezes a Jogadora da Temporada do Arsenal, recebendo o prêmio nas temporadas de 2020-21 e 2022-23. Suas atuações no cenário europeu foram igualmente impressionantes, garantindo-lhe uma vaga na Seleção da Temporada da Liga dos Campeões Feminina após uma campanha de destaque no torneio de 2022-23.
A estrela nascida em Dublin tornou-se uma heroína cult entre a torcida do Arsenal, famosa por seu “estilo animado” e seu pé esquerdo de classe mundial. Desde seus primeiros dias sob o comando de vários treinadores até se tornar uma líder sênior no elenco, a trajetória de McCabe incluiu uma breve, mas bem-sucedida, passagem por empréstimo no Glasgow City em 2017, antes de retornar para se tornar uma peça indispensável do time principal.
- Getty Images Sport
Sucesso internacional com a Irlanda
Além de dominar o cenário nacional na Inglaterra, McCabe também tem sido a principal referência da República da Irlanda. Como capitã da seleção nacional, ela acumulou 105 partidas pela seleção e marcou 34 gols, tendo liderado de forma memorável seu país à sua primeira participação na Copa do Mundo Feminina, em 2023. Naquele torneio, ela gravou seu nome nos livros de história ao marcar o primeiro gol da Irlanda em um palco mundial, com um chute sensacional direto de um escanteio contra o Canadá.
Ao encerrar sua passagem pela WSL com o Arsenal, o clube confirmou sua gratidão por sua contribuição, acrescentando: “Todos no Arsenal desejam a Katie tudo de bom em seu próximo capítulo.”