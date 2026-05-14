A passagem de 11 anos de Katie McCabe pelo Arsenal chega ao fim, com os Gunners confirmando a saída da estrela irlandesa no meio do ano

O Arsenal anunciou oficialmente que McCabe deixará o clube ao final da temporada atual, encerrando uma era repleta de títulos que se estendeu por mais de uma década. A jogadora de 30 anos chegou aos Gunners em dezembro de 2015, vinda do Shelbourne, como uma jovem promessa, e partirá como um verdadeiro ícone, tendo somado 305 partidas e 37 gols pela equipe.

A diretora de futebol feminino, Clare Wheatley, prestou uma homenagem calorosa à estrela que se despede, afirmando: “Ao longo de mais de uma década no Arsenal, Katie fez uma contribuição significativa e duradoura para a história e o sucesso do nosso clube de futebol. Katie liderou com paixão e dedicação, dando tudo de si pelo emblema e criando um vínculo especial com nossos torcedores. Ela se despede como uma lenda do clube e estamos muito orgulhosos da jornada que compartilhamos juntos.”