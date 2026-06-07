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Kylian Mbappe France GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A paixão de Kylian Mbappé pela Copa do Mundo: o torneio favorito do ícone da França chega na hora certa, após uma temporada para esquecer do jogador marginalizado no Real Madrid

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É estranho que não haja mais entusiasmo em torno de Kylian Mbappé à medida que se aproxima o início da Copa do Mundo de 2026, mas isso provavelmente se deve a uma temporada de clube praticamente esquecível com o Real Madrid. Ele deve estar extremamente aliviado por estar longe do caldeirão que é o Bernabéu, depois de ter se tornado persona non grata na reta final, voltando seu foco para fazer história com a França na América do Norte.

Mbappé chega ao torneio após uma temporada tumultuada, na qual continuou a ser prolífico, mas não conseguiu conquistar nenhum título importante mais uma vez, tornando-se uma figura profundamente impopular tanto entre os torcedores quanto entre a diretoria, à medida que a temporada do Real Madrid desmoronava em meio a sérios conflitos nos bastidores.

Longe do escrutínio intenso que envolve o clube de futebol mais famoso do mundo, o jogador de 27 anos pode agora voltar sua atenção para a seleção francesa e a missão de reconquistar o título da Copa do Mundo após a derrota na final de 2022. Ele certamente vai aproveitar a oportunidade para lembrar a todos exatamente do que é capaz em campo.

Após uma temporada para esquecer em Madrid, Mbappé buscará escrever ainda mais história na América do Norte, e seria tolice apostar contra ele conseguir isso.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Fazendo a sua parte

    É curioso que o entusiasmo em torno de Mbappé só esteja começando a crescer à medida que o relógio avança para o pontapé inicial da Copa do Mundo. Mesmo que a temporada do Real Madrid tenha sido bastante desastrosa para os seus elevados padrões, o atacante certamente fez a sua parte pela causa.

    Mbappé chega ao torneio após mais uma campanha individual prolífica, superando mais uma vez a marca de 40 gols ao marcar 25 vezes na La Liga e somar 17 na Liga dos Campeões e na Copa del Rey.

    No entanto, após um primeiro semestre fenomenal de 2025-26, ele foi muito menos eficaz no segundo, marcando apenas quatro gols entre meados de fevereiro e o final da temporada, em meio a pequenas lesões, controvérsias fora de campo e questionamentos sobre sua relação com o técnico interino Álvaro Arbeloa.

    • Publicidade
  • MbappeGetty Images

    Sem títulos

    Provavelmente, é justo dizer que a falta de rendimento de Mbappé na reta final da temporada não ajudou a causa do Real Madrid, já que isso culminou em uma segunda temporada consecutiva sem um título importante para o francês desde sua transferência sensacional, a título gratuito, do Paris Saint-Germain para o Bernabéu em 2024.

    Após a demissão de Xabi Alonso, o Real Madrid foi eliminado da Copa del Rey pelo modesto Albacete nas oitavas de final e não conseguiu superar o Bayern de Munique, claramente superior, nas quartas de final da Liga dos Campeões, apesar dos gols de Mbappé em cada partida.

    A decepção, é claro, foi agravada quando o time cedeu o título do campeonato ao seu arquirrival Barcelona em uma derrota sem brilho no Clássico em maio, terminando, no fim das contas, oito pontos atrás da equipe de Hansi Flick.

    No plano pessoal, seu valioso atacante também foi forçado a assistir ao seu ex-clube, o PSG, conquistar a segunda Liga dos Campeões consecutiva desde sua saída — o troféu que ele deixou para trás para poder conquistá-lo.

  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Provocando polêmica

    É claro que não seria o Real Madrid se uma temporada desastrosa não se desenrolasse tendo como pano de fundo um grave drama fora de campo, e Mbappé se viu no centro disso em mais de uma ocasião, com a torcida chegando a se voltar contra ele nos momentos finais.

    De acordo com o The Athletic, o jogador de 27 anos se envolveu em um confronto desagradável com um membro da comissão técnica do clube antes do confronto contra o Real Betis no final de abril, quando dirigiu uma enxurrada de insultos a um treinador que o marcou como impedido em um jogo-treino — um reflexo da atmosfera tóxica que tomou conta do clube durante a reta final sem sentido.

    Mbappé então sofreu uma lesão no tendão da coxa no confronto com o Betis, mas, em vez de se recuperar na base de treinamento do Real Madrid em Valdebebas, aproveitou o tempo de folga para viajar de férias para a Sardenha com sua namorada, a famosa atriz espanhola Ester Exposito, e foi fotografado em um iate na mesma época em que seu clube enfrentava o Espanyol na La Liga.

    Foi uma decisão que atraiu críticas tanto internamente quanto de fora. Enquanto Arbeloa defendia seu jogador, uma petição online intitulada “Mbappé fora” viralizou, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas em menos de 24 horas e, por fim, ultrapassando 70 milhões. O atacante então perdeu o Clássico em que o Real entregou o título ao Barça, pois ainda era considerado fora de forma, dispensando-se do treino com os possíveis reservas devido a um “desconforto”, antes de retornar ao banco contra o Real Oviedo em meados de maio.

    No entanto, isso foi algo com que o próprio Mbappé discordou; de forma incomum, parando para falar com a imprensa após entrar como substituto, o atacante afirmou categoricamente que estava “100%” e alegou que não havia começado a partida porque Arbeloa lhe disse que ele havia sido rebaixado a “quarto atacante”. Mais tarde, foi noticiado que a frustração do francês se originava da demissão de Alonso.

    Arbeloa foi forçado a refutar essas alegações pouco tempo depois, dizendo em sua coletiva de imprensa, após ser bombardeado com perguntas sobre os comentários de Mbappé: “Ele deve ter me entendido mal, em nenhum momento eu disse que ele era o quarto atacante. Um jogador que há quatro dias nem estava em condições físicas para ficar no banco de reservas não deveria ter sido titular hoje.”

    O jornal The Athletic noticiou na época que havia uma “decepção crescente” com Mbappé, “do vestiário até a diretoria”. Em resposta às críticas generalizadas, sua assessoria divulgou um comunicado: “Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube e não reflete a realidade do empenho e do trabalho diário de Kylian pela equipe.”

  • Kylian MbappeGetty

    Fugindo das vaias

    Mbappé estava entre os vários jogadores do Real Madrid que foram vaiados e vaiados pela torcida da casa no Bernabéu durante aquele jogo contra o Oviedo, que aconteceu logo após o título ter sido entregue de bandeja ao Barcelona e a agora infame briga no vestiário entre os meio-campistas Aurélien Tchouameni e Federico Valverde.

    Chegou-se a noticiar que o atacante teria preferido ficar de fora dos dois últimos jogos em casa da temporada para evitar a ira da torcida notoriamente temperamental, embora ele tenha acabado jogando contra o Oviedo e o Athletic Club, marcando um gol contra este último na última rodada.

    Mbappé provavelmente ficará muito aliviado, porém, por ter deixado para trás uma temporada turbulenta no clube e poder agora se concentrar em seu evento favorito com a França: a Copa do Mundo. O efeito que uma campanha tão negativa terá, no entanto, ainda está para ser visto.

    Mbappé insistiu, durante a pausa para os jogos internacionais em março, que uma boa preparação no clube era essencial para o sucesso em grandes torneios internacionais. “Isso não é um debate. Joguei duas Copas do Mundo, ganhei uma e cheguei à final na outra”, disse ele. “Como me preparei? Jogando todas as partidas com meu clube.”

  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Ícone da Copa do Mundo

    Mbappé vai aproveitar ao máximo a Copa do Mundo, e não apenas porque a França estará entre as favoritas para conquistar o título pela segunda vez nas últimas três edições. No plano pessoal, ele buscará quebrar vários recordes para se consolidar como um dos maiores jogadores da rica história do maior torneio do futebol.

    Depois de imitar Pelé ao levar os Bleus à glória aos 19 anos com quatro gols na Rússia em 2018, ele foi imparável novamente em 2022, quando a equipe de Didier Deschamps ficou a um passo da vitória contra a Argentina na final no Catar, marcando notáveis oito gols no torneio — incluindo um hat-trick inacreditável em uma final que entrará para a história.

    Neste verão, Mbappé terá mais história em sua mira. Ele certamente se tornará o maior artilheiro da França na América do Norte, já que atualmente está apenas um gol atrás de Olivier Giroud na classificação (56 gols) e, ao fazer isso, ultrapassaria o lendário Just Fontaine (13 gols) como o maior artilheiro de seu país na Copa do Mundo.

    Além disso, é claro, há a pequena questão de se tornar potencialmente o maior artilheiro da história do torneio. Tanto Mbappé (12) quanto Lionel Messi (13) estão a um passo dos 16 gols de Miroslav Klose pela Alemanha e, como é provável que ele dispute pelo menos mais uma Copa do Mundo, o francês tem a chance de abrir uma grande vantagem na liderança.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    "Louco pelo meu legado"

    Apesar do alvoroço ao seu redor e do clima negativo da temporada do clube, Mbappé está plenamente ciente da magnitude da oportunidade que se apresenta neste verão, enquanto busca fazer história, tanto individual quanto coletivamente, com a França.

    “Não há nada melhor do que representar o seu país; você passa a fazer parte da elite dos jogadores internacionais”, disse ele recentemente àVanity Fair. “É difícil estar numa situação como a nossa, em que todos esperam que façamos milagres. Mas milagres só acontecem em campo; não é preciso jogar o jogo antes do jogo.

    "Sou o capitão da equipe. Agora é diferente. É uma responsabilidade diferente. Mas estou pronto para isso, pronto para liderar minha equipe até o maior palco, e espero que voltemos com o troféu para Paris e para a Champs-Élysées.

    "Acho que, quando você joga, não pensa no legado. Você pensa em jogar bem e em trazer o troféu para casa. Se ganharmos, e se eu ganhar, vai ser incrível para o legado do país e para o meu legado, com certeza."

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