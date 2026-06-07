A paixão de Kylian Mbappé pela Copa do Mundo: o torneio favorito do ícone da França chega na hora certa, após uma temporada para esquecer do jogador marginalizado no Real Madrid

É claro que não seria o Real Madrid se uma temporada desastrosa não se desenrolasse tendo como pano de fundo um grave drama fora de campo, e Mbappé se viu no centro disso em mais de uma ocasião, com a torcida chegando a se voltar contra ele nos momentos finais.

De acordo com o The Athletic, o jogador de 27 anos se envolveu em um confronto desagradável com um membro da comissão técnica do clube antes do confronto contra o Real Betis no final de abril, quando dirigiu uma enxurrada de insultos a um treinador que o marcou como impedido em um jogo-treino — um reflexo da atmosfera tóxica que tomou conta do clube durante a reta final sem sentido.

Mbappé então sofreu uma lesão no tendão da coxa no confronto com o Betis, mas, em vez de se recuperar na base de treinamento do Real Madrid em Valdebebas, aproveitou o tempo de folga para viajar de férias para a Sardenha com sua namorada, a famosa atriz espanhola Ester Exposito, e foi fotografado em um iate na mesma época em que seu clube enfrentava o Espanyol na La Liga.

Foi uma decisão que atraiu críticas tanto internamente quanto de fora. Enquanto Arbeloa defendia seu jogador, uma petição online intitulada “Mbappé fora” viralizou, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas em menos de 24 horas e, por fim, ultrapassando 70 milhões. O atacante então perdeu o Clássico em que o Real entregou o título ao Barça, pois ainda era considerado fora de forma, dispensando-se do treino com os possíveis reservas devido a um “desconforto”, antes de retornar ao banco contra o Real Oviedo em meados de maio.

No entanto, isso foi algo com que o próprio Mbappé discordou; de forma incomum, parando para falar com a imprensa após entrar como substituto, o atacante afirmou categoricamente que estava “100%” e alegou que não havia começado a partida porque Arbeloa lhe disse que ele havia sido rebaixado a “quarto atacante”. Mais tarde, foi noticiado que a frustração do francês se originava da demissão de Alonso.

Arbeloa foi forçado a refutar essas alegações pouco tempo depois, dizendo em sua coletiva de imprensa, após ser bombardeado com perguntas sobre os comentários de Mbappé: “Ele deve ter me entendido mal, em nenhum momento eu disse que ele era o quarto atacante. Um jogador que há quatro dias nem estava em condições físicas para ficar no banco de reservas não deveria ter sido titular hoje.”

O jornal The Athletic noticiou na época que havia uma “decepção crescente” com Mbappé, “do vestiário até a diretoria”. Em resposta às críticas generalizadas, sua assessoria divulgou um comunicado: “Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube e não reflete a realidade do empenho e do trabalho diário de Kylian pela equipe.”