Um relatório divulgado pela Brand Finance revelou que 21 marcas globais, lideradas pela empresa saudita Aramco, obtiveram ganhos de 7,2 bilhões de dólares no valor de suas marcas graças ao patrocínio da Copa do Mundo de 2026.

O relatório apontou que esse valor não representa os lucros diretos ou as receitas obtidas pelas empresas durante o torneio, mas sim reflete o aumento estimado no valor financeiro da marca, com base no maior reconhecimento e na melhora de sua reputação junto ao público, além do fortalecimento das oportunidades de crescimento de seus lucros futuros em razão de sua associação à Copa do Mundo.

O relatório também mostrou que os setores de tecnologia, automóveis, serviços financeiros e bens de consumo foram os mais beneficiados pelo patrocínio do torneio.

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