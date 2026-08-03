O patrocínio à Copa do Mundo se transformou em um investimento que gera retornos que ultrapassam os limites dos gramados, depois que um relatório recente revelou ganhos na casa dos bilhões de dólares obtidos pelas marcas globais associadas ao torneio, em um momento em que a sede de Marrocos para o Mundial de 2030 (ao lado de Portugal e Espanha) desponta como uma oportunidade excepcional para as empresas africanas reforçarem sua presença no cenário mundial.
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A outra face do Mundial: conquista saudita na liderança e Marrocos dá à África uma oportunidade de ouro
Valor da marca
Um relatório divulgado pela Brand Finance revelou que 21 marcas globais, lideradas pela empresa saudita Aramco, obtiveram ganhos de 7,2 bilhões de dólares no valor de suas marcas graças ao patrocínio da Copa do Mundo de 2026.
O relatório apontou que esse valor não representa os lucros diretos ou as receitas obtidas pelas empresas durante o torneio, mas sim reflete o aumento estimado no valor financeiro da marca, com base no maior reconhecimento e na melhora de sua reputação junto ao público, além do fortalecimento das oportunidades de crescimento de seus lucros futuros em razão de sua associação à Copa do Mundo.
O relatório também mostrou que os setores de tecnologia, automóveis, serviços financeiros e bens de consumo foram os mais beneficiados pelo patrocínio do torneio.
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A Aramco lidera: outras empresas registram ganhos expressivos
A Aramco Saudita ficou no topo das empresas em termos de aumento absoluto no valor da marca, após adicionar US$ 1,08 bilhão.
A empresa também liderou em termos de contribuição estimada para o valor corporativo (o valor total da companhia), que atingiu cerca de US$ 26,142 bilhões, segundo estimativas da instituição "Brand Finance".
A Verizon ficou na segunda posição, com um aumento de US$ 1,03 bilhão, seguida pela Hyundai, que adicionou US$ 836 milhões, depois pela Coca-Cola com US$ 733 milhões, pelo Bank of America com US$ 631 milhões, pela Visa com US$ 532 milhões, pela Home Depot com US$ 402 milhões e pela Kia com US$ 365 milhões.
Ao medir o crescimento como percentual em comparação com o valor original da marca antes do torneio, a Lenovo liderou a lista com uma taxa de crescimento de 4,2%, seguida pela Kia com 3,5%, depois pela Hyundai com 3,4%, enquanto a Aramco ficou na quarta posição com 2,3%, seguida pela Hisense com 2,1%.
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Investimento de bilhões de dólares
O relatório estimou o total dos investimentos dos 21 patrocinadores na Copa do Mundo em cerca de 2,8 bilhões de dólares, que resultaram na geração de 7,2 bilhões de dólares em valor adicional de marca, além de 61 bilhões de dólares no valor institucional das empresas (ou seja, o valor total da empresa).
A análise do The Playmaker Clubhouse também apontou que o custo do patrocínio da Copa do Mundo de 2026 variou entre 52 e 76 milhões de libras esterlinas, em troca de alcançar um público estimado em cerca de 5 bilhões de torcedores ao redor do mundo.
Uma oportunidade africana com a Copa do Mundo de 2030
De acordo com o site Business Insider "África", apesar dos grandes retornos obtidos pelas empresas patrocinadoras, a lista de patrocinadores globais oficiais da Federação Internacional de Futebol (Fifa) não incluiu nenhuma empresa com sede principal na África.
O relatório considera que a organização da Copa do Mundo de 2030 pelo Marrocos, em parceria com Espanha e Portugal, representa uma oportunidade histórica para as empresas africanas entrarem no sistema de patrocínio oficial e nas parcerias regionais, contribuindo para elevar o valor de suas marcas e reforçar sua presença global.
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