O Chelsea tem uma rica tradição de formar talentos internamente, sendo o capitão do clube, James, um exemplo perfeito disso. A importância de manter essa linha de formação em funcionamento não passa despercebida por ninguém em Stamford Bridge.

Cahill acrescentou sobre os benefícios dos formados na academia e os desafios que os jogadores enfrentam nesses sistemas: “Os torcedores adoram ver isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil porque o nível dos jogadores é superior ao de alguns clubes onde a competição não é tão acirrada. É natural. É mais difícil entrar no elenco do Chelsea devido ao nível dos jogadores que já estão lá e aos que o clube pode contratar.

“Mas com certeza, quando alguém consegue se destacar, é ótimo ver isso. Eles precisam se destacar para entrar no time principal. Mas veja alguém, por exemplo, como o Reece: ele é fantástico e se tornou o jogador que é hoje vindo da base. É uma ótima história.

“Espero que mais jogadores venham a surgir do sistema de base, mas está provado: eles mostraram que, se você for bom o suficiente, consegue se destacar. É só que, como jogador, eu vim da base do Aston Villa e sei que seria mais difícil conseguir isso no Chelsea — mas esses são os níveis.”