Getty/GOAL
Traduzido por
A “ótima história” do Chelsea serviu de inspiração para Jesse Derry e para os promissores jovens da base, enquanto se reitera o alerta de que a ascensão deve ser “natural”
- Getty
Jovens estrelas brilham em Stamford Bridge
Muitos jovens talentos tiveram a oportunidade de jogar pelo Chelsea durante a temporada 2025-26, com todo o potencial do elenco dos Blues sendo aproveitado. Josh Acheampong, Reggie Walsh, Genesis Antwi, Ryan Kavuma-McQueen e Harrison Murray-Campbell estão entre os que tiveram minutos em partidas oficiais, tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias.
Derry — filho do ex-astro da Premier League Shaun — pode vir a ser o mais empolgante do grupo. Depois de fazer sua estreia na equipe principal saindo do banco em uma partida da FA Cup contra o Hull City, o ponta de 18 anos foi escalado como titular no confronto da Premier League contra o Nottingham Forest em 4 de maio.
Será que Derry pode se tornar um herói da casa?
Essa participação foi interrompida por uma grave lesão na cabeça, mas há a promessa de muito mais por vir desse atacante veloz. Questionado sobre se Derry poderia se tornar o próximo herói da casa no oeste de Londres, o ex-zagueiro do Blues Cahill — em entrevista exclusiva ao GOAL durante um evento do Famous CFC com tema da final da FA Cup nos Estados Unidos — disse: “Certamente a diretoria demonstrou confiança nele e percebeu que ele tem potencial, já que está integrado aos elencos da equipe principal na idade que tem. Ele faz parte dos elencos. Obviamente, ele sofreu uma lesão terrível, mas está claramente fazendo algo certo.
“Para ser sincero, não o tenho visto muito, porque não estou no centro de treinamento todas as semanas, mas ele é mais um que está ansioso para tentar construir uma carreira em um clube como o Chelsea. Mas, sim, a diretoria obviamente está vendo algo nele. Eles gostam de incluí-lo nos elencos.”
- Getty Images Sport
O Chelsea mantém aberto o caminho para a formação de jovens talentos
O Chelsea tem uma rica tradição de formar talentos internamente, sendo o capitão do clube, James, um exemplo perfeito disso. A importância de manter essa linha de formação em funcionamento não passa despercebida por ninguém em Stamford Bridge.
Cahill acrescentou sobre os benefícios dos formados na academia e os desafios que os jogadores enfrentam nesses sistemas: “Os torcedores adoram ver isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil porque o nível dos jogadores é superior ao de alguns clubes onde a competição não é tão acirrada. É natural. É mais difícil entrar no elenco do Chelsea devido ao nível dos jogadores que já estão lá e aos que o clube pode contratar.
“Mas com certeza, quando alguém consegue se destacar, é ótimo ver isso. Eles precisam se destacar para entrar no time principal. Mas veja alguém, por exemplo, como o Reece: ele é fantástico e se tornou o jogador que é hoje vindo da base. É uma ótima história.
“Espero que mais jogadores venham a surgir do sistema de base, mas está provado: eles mostraram que, se você for bom o suficiente, consegue se destacar. É só que, como jogador, eu vim da base do Aston Villa e sei que seria mais difícil conseguir isso no Chelsea — mas esses são os níveis.”
Jogo perfeito para superar a decepção da FA Cup
James foi o capitão do Chelsea na última partida, que terminou com uma derrota dolorosa por 1 a 0 para o Manchester City na final da FA Cup. É preciso deixar essa decepção para trás rapidamente, já que a classificação para as competições europeias na temporada 2025-26 ainda está em jogo, e os Blues parecem ter o próximo compromisso perfeito para reorientar o foco coletivo.
O velho adversário Tottenham chega ao Bridge na terça-feira, e Cahill comentou sobre uma partida que promete ser animada: “Acho que a atmosfera vai estar elétrica — sempre é assim quando o Tottenham vem à cidade. O Stamford Bridge é sempre um grande palco, os torcedores esperam ansiosamente por isso, então é uma ótima maneira de reagir após uma derrota.
“Os jogadores do Chelsea vão perceber a importância desse jogo. É claro que a final da copa foi decepcionante e eles precisam encontrar uma saída, porque obviamente estão muito decepcionados agora. Eles precisam encontrar uma maneira de se recompor, voltar à ativa e se preparar para a noite de terça-feira.”
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Meta de pontuação máxima na campanha europeia
O Chelsea, que continua sob o comando do técnico interino Calum McFarlane até que o recém-nomeado Xabi Alonso assuma o cargo no meio do ano, sabe exatamente o que é necessário a partir de agora: conquistar o máximo de pontos nas duas partidas restantes.
Cahill, que conquistou dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Blues, disse: “É basicamente isso. O objetivo é claro, não é? Vencer as partidas restantes e depois ver o que acontece. É isso que resta, é isso que está à sua frente. É tudo o que eles podem fazer.
“Sobre o desempenho contra o City, para ser sincero, não achei que tenha havido muita diferença no jogo. Acho que foi um momento especial dentro da partida, o que às vezes acontece. Achei que foi uma finalização fantástica de [Antoine] Semenyo. Margens tão pequenas. Os bônus são a final da FA Cup, mas você está certo no que diz — eles precisam vencer os próximos dois jogos agora.”
Gary Cahill falou em Chicago no The Famous CFC, apresentado pela Coors Light, a última parada dos eventos internacionais de interação com os torcedores do Chelsea FC na temporada 2025-26. O The Famous CFC dá aos torcedores do Chelsea de todo o mundo a chance de se encontrar com outros torcedores do Blues e desfrutar de sessões de perguntas e respostas, quiz, jogos e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu da Premier League.