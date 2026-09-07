O Arsenal colocou o atacante Pedro, do Chelsea, em sua extensa lista de possíveis alvos para a janela de transferências de verão, mas o clube do norte de Londres acabou decidindo não fazer uma proposta formal. O Arsenal explorava ativamente opções para reforçar seu setor ofensivo durante a janela. Arteta estava totalmente aberto a trazer novo poder de fogo ao ataque para fortalecer seu elenco na briga pelo título.

No entanto, o clube acabou recuando na tentativa de contratar o internacional brasileiro do outro lado da capital. Apesar de reconhecer a qualidade evidente do jogador, a equipe de recrutamento optou por avaliar alvos alternativos em vez de testar seu rival londrino com uma oferta oficial.