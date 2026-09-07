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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

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A oportunidade perdida de Mikel Arteta? A verdade por trás da fracassada tentativa do Arsenal de contratar a estrela do Chelsea Joao Pedro

Mercado da bola
J. Pedro
M. Arteta
Arsenal
Chelsea
Premier League

A busca do Arsenal por um camisa 9 decisivo foi o principal assunto da janela de transferências de verão, com vários nomes de peso ligados a uma ida para o Emirates Stadium. Embora o Arsenal tenha acabado optando por um caminho diferente, surgiu agora que o astro do Chelsea, Joao Pedro, estava firmemente no radar do clube antes de uma decisão final ser tomada pela cúpula.

  • Arsenal desiste de avançar por transferência de Pedro

    O Arsenal colocou o atacante Pedro, do Chelsea, em sua extensa lista de possíveis alvos para a janela de transferências de verão, mas o clube do norte de Londres acabou decidindo não fazer uma proposta formal. O Arsenal explorava ativamente opções para reforçar seu setor ofensivo durante a janela. Arteta estava totalmente aberto a trazer novo poder de fogo ao ataque para fortalecer seu elenco na briga pelo título.

    No entanto, o clube acabou recuando na tentativa de contratar o internacional brasileiro do outro lado da capital. Apesar de reconhecer a qualidade evidente do jogador, a equipe de recrutamento optou por avaliar alvos alternativos em vez de testar seu rival londrino com uma oferta oficial.

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  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Preocupações táticas impedem possível investida do Chelsea

    O principal fator por trás da decisão do Arsenal de abandonar a busca girou em torno da compatibilidade tática. Segundo a BBC Sport, Arteta tinha ‘preocupações’ específicas sobre exatamente como Pedro se encaixaria em seu sistema ofensivo fluido.

    O jogador de 24 anos conquistou muitos ‘admiradores’ no Emirates Stadium após um início estelar em sua carreira no Chelsea. O atacante teve uma campanha de estreia incrivelmente promissora em Stamford Bridge, marcando 20 gols em todas as competições.

    Apesar desse retorno prolífico e de seu talento inegável, a comissão técnica do Arsenal seguiu sem se convencer de que seu perfil correspondia perfeitamente às rigorosas exigências táticas do clube. O foco rapidamente mudou para encontrar um encaixe mais natural em seu estilo de jogo já estabelecido.

  • Arsenal muda de alvo após rejeição por Julian Alvarez

    O desejo do Arsenal de contratar uma nova referência no ataque surgiu após a temporada de estreia irregular de Viktor Gyokeres no Emirates Stadium. Arteta queria desesperadamente outro artilheiro confiável para dividir a responsabilidade e elevar a produção ofensiva geral da equipe. Inicialmente, o clube se preparou para autorizar uma proposta gigantesca pelo astro do Atlético de Madrid, Julian Alvarez, para resolver esse problema.

    No entanto, o atacante argentino estava extremamente relutante em acertar um retorno à Premier League. Alvarez estava totalmente decidido por uma transferência de grande impacto para o Barcelona, obrigando o Arsenal a buscar rapidamente outras alternativas no mercado. Essa rejeição frustrante fez com que o clube considerasse brevemente uma investida surpreendente por Pedro antes de abandonar completamente a ideia.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal se vinga em campo

    Embora uma transferência bombástica nunca tenha se concretizado, os dois rivais de Londres se enfrentaram recentemente em campo. O Arsenal encerrou com sucesso o início perfeito do Chelsea na nova temporada da Premier League com uma vitória suada por 2 a 1 no domingo. Pedro, que já marcou dois gols em quatro partidas nesta temporada, teve influência bem menor durante o duelo tenso. A sólida defesa do Arsenal conseguiu conter o brasileiro, limitando seu impacto geral na partida.

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