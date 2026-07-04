A onda de mudanças na diretoria da DFB continua! Parece que mais um dirigente está pensando em se afastar

O contrato atual de Völler com a seleção alemã vai até depois do Campeonato Europeu de 2028. O ex-atacante de nível mundial era considerado um confidente próximo e defensor de Julian Nagelsmann, que já se aposentou.

Ainda não está claro como seria seu papel com o técnico designado da seleção alemã, Jürgen Klopp. Ao contrário de Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB certamente não precisaria de Völler como mentor, pessoa de confiança e protetor. Também por isso, o jogador de 66 anos aparentemente está pensando em se afastar.

No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção nacional interinamente.

Um possível sucessor de Völler poderia ser Per Mertesacker. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou na sexta-feira que estaria “naturalmente” disponível para um cargo na DFB.