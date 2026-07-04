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Rudi VöllerGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

A onda de mudanças na diretoria da DFB continua! Parece que mais um dirigente está pensando em se afastar

Copa do Mundo
J. Nagelsmann
R. Voeller
Alemanha
Alemanha x Paraguai

Após o desempenho decepcionante na Copa do Mundo, está ocorrendo uma mudança radical na DFB. Aparentemente, Rudi Völler também está pensando em se despedir.

Segundo reportagem doSport1, o diretor esportivo da DFB está considerando renunciar ao cargo. De acordo com a reportagem, o dirigente de 66 anos não pretende se agarrar ao cargo caso a federação decida que não precisa mais dele. Uma decisão poderá ser tomada já na próxima semana.

  • O contrato atual de Völler com a seleção alemã vai até depois do Campeonato Europeu de 2028. O ex-atacante de nível mundial era considerado um confidente próximo e defensor de Julian Nagelsmann, que já se aposentou.

    Ainda não está claro como seria seu papel com o técnico designado da seleção alemã, Jürgen Klopp. Ao contrário de Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB certamente não precisaria de Völler como mentor, pessoa de confiança e protetor. Também por isso, o jogador de 66 anos aparentemente está pensando em se afastar.

    No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção nacional interinamente.

    Um possível sucessor de Völler poderia ser Per Mertesacker. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou na sexta-feira que estaria “naturalmente” disponível para um cargo na DFB.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    Além de Nagelsmann, o diretor esportivo Rettig também deixa a DFB

    Após a vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, o técnico Nagelsmann já havia anunciado sua demissão ontem, sexta-feira, devido à pressão da opinião pública e da diretoria da DFB.

    Junto com o técnico de 38 anos, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixa a seleção nacional — o dirigente de 63 anos anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano.

    Ao mesmo tempo em que foi anunciado o afastamento de Nagelsmann, a DFB divulgou que tentaria contratar Klopp como técnico da seleção. Ele já havia sinalizado antecipadamente sua disposição, caso a federação o convidasse.

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