Traduzido por
A onda de mudanças na diretoria da DFB continua! Parece que mais um dirigente está pensando em se afastar
O contrato atual de Völler com a seleção alemã vai até depois do Campeonato Europeu de 2028. O ex-atacante de nível mundial era considerado um confidente próximo e defensor de Julian Nagelsmann, que já se aposentou.
Ainda não está claro como seria seu papel com o técnico designado da seleção alemã, Jürgen Klopp. Ao contrário de Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB certamente não precisaria de Völler como mentor, pessoa de confiança e protetor. Também por isso, o jogador de 66 anos aparentemente está pensando em se afastar.
No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção nacional interinamente.
Um possível sucessor de Völler poderia ser Per Mertesacker. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou na sexta-feira que estaria “naturalmente” disponível para um cargo na DFB.
- Getty Images
Além de Nagelsmann, o diretor esportivo Rettig também deixa a DFB
Após a vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, o técnico Nagelsmann já havia anunciado sua demissão ontem, sexta-feira, devido à pressão da opinião pública e da diretoria da DFB.
Junto com o técnico de 38 anos, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixa a seleção nacional — o dirigente de 63 anos anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano.
Ao mesmo tempo em que foi anunciado o afastamento de Nagelsmann, a DFB divulgou que tentaria contratar Klopp como técnico da seleção. Ele já havia sinalizado antecipadamente sua disposição, caso a federação o convidasse.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.