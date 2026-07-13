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A oferta de transferência do Barcelona pelo “fantástico” Julián Álvarez “não é ilimitada”, enquanto Joan Laporta faz uma forte advertência ao Atlético de Madrid
Laporta define o ritmo da negociação com Alvarez
Falando dos Estados Unidos antes da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, Laporta não hesitou em esclarecer a posição do Barcelona nas negociações em andamento por Alvarez. Embora o interesse do clube pelo ex-jogador do Manchester City seja concreto, Laporta deixou claro que a oferta atualmente em jogo não permanecerá assim indefinidamente.
“Não vamos dançar ao som da música de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada. Veremos por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico”, disse Laporta aos repórteres.
- AFP
Esclarecendo as coisas com o Atlético de Madrid
A relação entre o Barcelona e o Atlético tem sido frequentemente complexa, especialmente no que diz respeito a transferências de grande repercussão. Laporta abordou o possível atrito entre os dois gigantes espanhóis, sugerindo que tomou medidas pessoais para garantir que a proposta fosse compreendida corretamente pela diretoria do Metropolitano.
“Entendo que temos um ótimo relacionamento com eles. Houve alguma confusão em relação à oferta que fizemos, e eu esclareci isso. Não exercemos mais pressão sobre eles. Simplesmente afirmei que, a partir do momento em que eles tiverem uma alternativa, essa oferta continua válida. E foi nisso que a questão ficou. Não houve nenhum avanço, por enquanto”, acrescentou o presidente.
Por que o Barça quer o Álvarez
Alvarez viu sua reputação subir ainda mais após suas atuações heroicas na Copa do Mundo de 2026, onde recentemente marcou um gol espetacular que garantiu a vitória da Argentina contra a Suíça nas quartas de final.
O jogador de 26 anos marcou 20 gols em todas as competições pelo Atlético na última temporada, e sua eficiência na finalização e versatilidade tática fizeram dele a principal escolha da comissão técnica do Barcelona, que busca renovar seu ataque.
- Getty Images
E agora, o que vem a seguir?
O Barcelona estaria enfrentando forte concorrência do Arsenal pela contratação de Álvarez, já que o clube inglês teria como objetivo atrapalhar a negociação antes do início de sua pré-temporada. No entanto, diz-se que Álvarez preferiria continuar sua carreira na Espanha.
Por enquanto, seu foco continua voltado para a Copa do Mundo, com a Argentina se preparando para enfrentar a Inglaterra em uma semifinal de grande destaque na quarta-feira.
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