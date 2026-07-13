A oferta de transferência do Barcelona pelo “fantástico” Julián Álvarez “não é ilimitada”, enquanto Joan Laporta faz uma forte advertência ao Atlético de Madrid

Falando dos Estados Unidos antes da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, Laporta não hesitou em esclarecer a posição do Barcelona nas negociações em andamento por Alvarez. Embora o interesse do clube pelo ex-jogador do Manchester City seja concreto, Laporta deixou claro que a oferta atualmente em jogo não permanecerá assim indefinidamente.

“Não vamos dançar ao som da música de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada. Veremos por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico”, disse Laporta aos repórteres.







