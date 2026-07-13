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Julian AlvarezGetty Images
Donny Afroni

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A oferta de transferência do Barcelona pelo “fantástico” Julián Álvarez “não é ilimitada”, enquanto Joan Laporta faz uma forte advertência ao Atlético de Madrid

Mercado da bola
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, enviou uma advertência firme ao Atlético de Madrid em relação à tentativa do clube de contratar Julián Álvarez, insistindo que o gigante catalão não se deixará pressionar por prazos. O Blaugrana identificou o jogador da seleção argentina como alvo prioritário para reforçar suas opções de ataque de cara para a nova temporada.

  • Laporta define o ritmo da negociação com Alvarez

    Falando dos Estados Unidos antes da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, Laporta não hesitou em esclarecer a posição do Barcelona nas negociações em andamento por Alvarez. Embora o interesse do clube pelo ex-jogador do Manchester City seja concreto, Laporta deixou claro que a oferta atualmente em jogo não permanecerá assim indefinidamente.

    “Não vamos dançar ao som da música de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada. Veremos por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico”, disse Laporta aos repórteres.



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    Esclarecendo as coisas com o Atlético de Madrid

    A relação entre o Barcelona e o Atlético tem sido frequentemente complexa, especialmente no que diz respeito a transferências de grande repercussão. Laporta abordou o possível atrito entre os dois gigantes espanhóis, sugerindo que tomou medidas pessoais para garantir que a proposta fosse compreendida corretamente pela diretoria do Metropolitano.

    “Entendo que temos um ótimo relacionamento com eles. Houve alguma confusão em relação à oferta que fizemos, e eu esclareci isso. Não exercemos mais pressão sobre eles. Simplesmente afirmei que, a partir do momento em que eles tiverem uma alternativa, essa oferta continua válida. E foi nisso que a questão ficou. Não houve nenhum avanço, por enquanto”, acrescentou o presidente.

  • Por que o Barça quer o Álvarez

    Alvarez viu sua reputação subir ainda mais após suas atuações heroicas na Copa do Mundo de 2026, onde recentemente marcou um gol espetacular que garantiu a vitória da Argentina contra a Suíça nas quartas de final.

    O jogador de 26 anos marcou 20 gols em todas as competições pelo Atlético na última temporada, e sua eficiência na finalização e versatilidade tática fizeram dele a principal escolha da comissão técnica do Barcelona, que busca renovar seu ataque.


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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    O Barcelona estaria enfrentando forte concorrência do Arsenal pela contratação de Álvarez, já que o clube inglês teria como objetivo atrapalhar a negociação antes do início de sua pré-temporada. No entanto, diz-se que Álvarez preferiria continuar sua carreira na Espanha.

    Por enquanto, seu foco continua voltado para a Copa do Mundo, com a Argentina se preparando para enfrentar a Inglaterra em uma semifinal de grande destaque na quarta-feira.

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