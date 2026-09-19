'A odisseia continua!' - Keisuke Honda estreia no 11º país aos 40 anos

O ícone do futebol japonês Keisuke Honda ampliou sua extraordinária carreira pelo mundo ao fazer sua estreia oficial pelo FC Jurong, da Singapore Premier League. O meio-campista de 40 anos entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 0 sobre o Hougang United, no Jurong East Stadium.
Vestindo sua tradicional camisa número 4, o veterano entrou em campo sob uma enorme ovação da torcida da casa.
Singapura representa o 11º país em que Honda atuou profissionalmente ao longo de sua carreira histórica.