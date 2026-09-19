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Alvino Hanafi
Traduzido por

'A odisseia continua!' - Keisuke Honda estreia no 11º país aos 40 anos

S.League
K. Honda
FC Jurong

Ícone do futebol japonês, Keisuke Honda deu sequência à sua carreira pelo mundo ao estrear na Singapore Premier League pelo FC Jurong aos 40 anos. Entrando como substituto no fim, o ex-astro da Copa do Mundo marcou sua chegada ao 11º país.

  • Odisseia global continua com estreia de Honda aos 40 anos

    O ícone do futebol japonês Keisuke Honda ampliou sua extraordinária carreira pelo mundo ao fazer sua estreia oficial pelo FC Jurong, da Singapore Premier League. O meio-campista de 40 anos entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 0 sobre o Hougang United, no Jurong East Stadium.

    Vestindo sua tradicional camisa número 4, o veterano entrou em campo sob uma enorme ovação da torcida da casa.

    Singapura representa o 11º país em que Honda atuou profissionalmente ao longo de sua carreira histórica.


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    Presença imediata foi sentida apesar da breve participação no fim

    Substituindo o compatriota Yuma Tsuzurabara pela direita, Honda causou impacto imediato apesar do pouco tempo em campo. Aos 87 minutos, sua pressão incansável forçou um corte apressado do goleiro do Hougang, Takahiro Koga.

    Já nos acréscimos, o meio-campista deu um passe em profundidade preciso para Mizuki Ando marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

    Depois de dar instruções à beira do campo na partida de abertura, Honda provou que estava pronto para contribuir diretamente dentro de campo.


  • Jornada notável atravessa continentes e funções duplas

    A estreia de Honda em Singapura marca o capítulo mais recente de uma carreira única, iniciada no Nagoya Grampus, da J1 League. Seu caminho incluiu passagens por Holanda, Rússia, Itália, México, Austrália, Brasil, Azerbaijão, Lituânia e Butão.

    Entre 2018 e 2023, o jogador, com 90 partidas pela seleção, também atuou como gerente geral da seleção do Camboja enquanto permanecia em atividade.

    Mais recentemente, ele defendeu o Paro FC, do Butão, em 2024, antes de assinar com o FC Jurong para a temporada 2026–27.

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  • imago-sport-21857025.jpgAFLOSPORT

    Jurong ganha embalo com vitórias consecutivas

    A estreia de Honda selou uma noite tranquila para o FC Jurong, que garantiu sua segunda vitória consecutiva na liga. Takuma Yamaguchi abriu o placar antes de Haziq Kamarudin e do reserva Ando confirmarem os três pontos.

    O Hougang terminou a partida com dez jogadores após o cartão vermelho direto para Zulqarnaen Suzliman.

    O FC Jurong tentará manter seu início perfeito enquanto Honda se integra ainda mais ao elenco.