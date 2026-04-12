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A nova mansão de Harry Kane, avaliada em 20 milhões de libras, localizada perto do centro de treinamento do Chelsea, “parece mesmo o Palácio de Buckingham”
Uma residência real digna de um capitão da seleção inglesa
O capitão da seleção inglesa não poupou gastos em sua nova propriedade, localizada na prestigiada área de Wentworth, convenientemente próxima ao centro de treinamento do Chelsea em Cobham.
Moradores locais disseram ao The Sun que notaram uma semelhança impressionante entre a nova casa do atacante e a residência oficial da monarquia em Londres, com um vizinho da área abastada comentando: “A fachada parece o Palácio de Buckingham.”
Kane comprou originalmente o terreno e uma propriedade já existente por 6,5 milhões de libras em 2023, mas optou por uma reforma completa em vez de uma simples renovação. O ex-astro do Tottenham mandou demolir a estrutura original e substituí-la por uma obra-prima neogeorgiana, um projeto que, segundo relatos, levou uma equipe de construtores cerca de dois anos para concluir, já que está se aproximando da fase final.
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Recursos de alta tecnologia para um ícone do futebol
Embora o exterior da casa apresente uma estética clássica e majestosa, com janelas em estilo georgiano e imponentes colunas na entrada, o interior e os subsolos estão repletos de luxo moderno. As plantas apresentadas à Câmara Municipal de Runnymede revelam que o jogador de 32 anos e sua esposa, Kate, deram prioridade à tecnologia de ponta para se adequar ao seu estilo de vida. Uma das adições mais impressionantes é uma “plataforma giratória” de £ 20.000 instalada para a frota de veículos de última geração do atacante. A garagem subterrânea tem espaço suficiente para abrigar cinco carros, e a plataforma giratória garante que Kane possa manobrar facilmente seus diversos veículos para fora de espaços apertados sem a necessidade de manobras difíceis de ré.
Amplas instalações subterrâneas
A dimensão do projeto vai muito além dos andares térreos visíveis, com um amplo subsolo dedicado ao lazer e ao bem-estar. De acordo com os documentos de planejamento, a parte subterrânea da mansão inclui um cinema privado, uma piscina, um bar para receber convidados, uma sala de tratamentos e uma academia totalmente equipada. A residência foi projetada para acomodar confortavelmente toda a família, contando com quatro suítes principais para os Kane e seus quatro filhos, além de dois quartos adicionais com banheiro privativo destinados especificamente aos funcionários que moram no local.
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Planejando o futuro após Munique
Embora Kane resida atualmente na Alemanha com sua família após sua transferência de grande repercussão para o Bayern, este empreendimento em Surrey é um sinal claro de seus planos de longo prazo. Espera-se que o jogador da seleção inglesa passe a morar na casa de forma permanente assim que sua carreira no exterior chegar ao fim, ou talvez até mesmo antes, durante as pausas da Bundesliga. A localização na propriedade de Wentworth proporciona à família privacidade e segurança, mantendo-os próximos ao coração do futebol inglês.