A nova mansão de Harry Kane, avaliada em 20 milhões de libras, localizada perto do centro de treinamento do Chelsea, “parece mesmo o Palácio de Buckingham”

O capitão da seleção inglesa não poupou gastos em sua nova propriedade, localizada na prestigiada área de Wentworth, convenientemente próxima ao centro de treinamento do Chelsea em Cobham.

Moradores locais disseram ao The Sun que notaram uma semelhança impressionante entre a nova casa do atacante e a residência oficial da monarquia em Londres, com um vizinho da área abastada comentando: “A fachada parece o Palácio de Buckingham.”

Kane comprou originalmente o terreno e uma propriedade já existente por 6,5 milhões de libras em 2023, mas optou por uma reforma completa em vez de uma simples renovação. O ex-astro do Tottenham mandou demolir a estrutura original e substituí-la por uma obra-prima neogeorgiana, um projeto que, segundo relatos, levou uma equipe de construtores cerca de dois anos para concluir, já que está se aproximando da fase final.