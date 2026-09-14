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A nova estrela do Brasil? Capitão do PSV, Mauro Junior fica sem palavras após convocação surpreendente para a Seleção depois de dominar a Eredivisie
Zagueiro é convocado pela primeira vez
O versátil jogador de 27 anos foi recompensado com sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil depois de se firmar como uma liderança importante do PSV, assumindo a braçadeira de capitão após a grave lesão no joelho de Jerdy Schouten. No clube desde janeiro de 2018, Mauro foi titular nas seis partidas da liga nesta temporada, com um gol e uma assistência. Suas atuações dominantes levaram a equipe de Eindhoven à liderança da Eredivisie com 16 pontos, graças a cinco vitórias e um empate.
- Pro Shots
Capitão reage à convocação
Uma imponente vitória por 4 a 1 sobre o Sparta coroou uma semana memorável para o lateral-esquerdo após sua primeira convocação para a seleção principal. Falando à ESPN Nederland após o apito final, ele insistiu que seu foco imediato segue totalmente voltado para os compromissos com o clube antes de voltar sua atenção para o cenário internacional.
Sobre a honra de representar seu país, ele disse: "Estou radiante e considero uma grande honra ser selecionado para a seleção brasileira. Mas, primeiro, quero vencer o último jogo antes da pausa internacional. Depois disso, poderei me concentrar inteiramente no Brasil."
Ele acrescentou: "Foi uma surpresa completa. Eu não esperava ser convocado. Senti orgulho de mim mesmo, mas também do time. Eles ajudaram a tornar isso possível para mim."
Reconhecimento entre a elite global
A convocação serve como reconhecimento da flexibilidade tática do defensor, que também atuou com tranquilidade no meio-campo em meio à forte concorrência por vagas na seleção brasileira. Reconhecendo a profundidade de talentos de nível mundial nas fileiras do Brasil, ele admitiu: "Sim, é verdade. Obviamente não é fácil ser convocado para a seleção brasileira. Temos uma quantidade inacreditável de grandes jogadores."
O lateral também revelou que sua esposa foi a primeira a ouvir a notícia: "Ela foi a primeira pessoa para quem liguei, imediatamente depois de ser informado."
- ANP
Testes internacionais pela frente
Antes de partir para o período com a seleção, Mauro precisa encarar uma difícil viagem pela Eredivisie a Twente no domingo, 20 de setembro, enquanto o PSV busca consolidar sua posição na liderança. Em seguida, o lateral se juntará ao grupo de 26 jogadores de Carlo Ancelotti para amistosos consecutivos contra a Austrália, em Townsville e Brisbane, ainda neste mês. Sua primeira janela internacional termina com uma longa viagem para enfrentar a Índia em Kolkata na primeira semana de outubro.
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