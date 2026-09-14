Uma imponente vitória por 4 a 1 sobre o Sparta coroou uma semana memorável para o lateral-esquerdo após sua primeira convocação para a seleção principal. Falando à ESPN Nederland após o apito final, ele insistiu que seu foco imediato segue totalmente voltado para os compromissos com o clube antes de voltar sua atenção para o cenário internacional.

Sobre a honra de representar seu país, ele disse: "Estou radiante e considero uma grande honra ser selecionado para a seleção brasileira. Mas, primeiro, quero vencer o último jogo antes da pausa internacional. Depois disso, poderei me concentrar inteiramente no Brasil."

Ele acrescentou: "Foi uma surpresa completa. Eu não esperava ser convocado. Senti orgulho de mim mesmo, mas também do time. Eles ajudaram a tornar isso possível para mim."