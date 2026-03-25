Há uma seleção que está tentando se classificar para a Copa do Mundo que será disputada no próximo verão entre Estados Unidos, Canadá e México, escrevendo história. Trata-se da Nova Caledônia, que teve de percorrer mais de 11 mil quilômetros para disputar a vaga no torneio. Em Guadalajara, no México, às 4 da manhã (horário italiano) entre quinta-feira, 26, e sexta-feira, 27 de março, enfrentará a Jamaica na penúltima rodada das eliminatórias da zona Inter-Confederação; partida única em campo neutro; caso passe de fase, enfrentará o Congo na última etapa antes de garantir a vaga na Copa do Mundo.
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A Nova Caledônia pode ir à Copa do Mundo: jogadores amadores, sem uniformes oficiais e 11 mil quilômetros para fazer história
SELEÇÃO SEMI-AMADORA
A Nova Caledônia é a seleção com a pior classificação no ranking da FIFA entre as que podem se classificar para a Copa do Mundo: 150º lugar, mas está a um passo de fazer história. Além de enfrentar uma viagem interminável, os jogadores da seleção nacional também precisam lidar com a falta de uniformes oficiais, que só chegarão alguns dias antes da partida. A seleção é composta em sua maioria por jogadores amadores que tiveram que pedir licença no trabalho para participar da viagem; a Nova Caledônia chegou a esta fase ao superar a fase de grupos com Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão e Ilhas Fiji e ao derrotar o Taiti na primeira partida da fase eliminatória.