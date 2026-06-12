A notícia bombástica sobre o técnico ganha força! O RB Leipzig parece estar de olho no ex-jogador do FC Bayern para substituir Ole Werner

O RB contratou Werner há um ano, após sua saída voluntária do Werder, pagando cerca de 1,5 milhão de euros de taxa de transferência. Seu trabalho tem sido bem-sucedido no papel: após a pior temporada da história do clube na Bundesliga, em 2024/25 — que resultou na total ausência do RB das competições internacionais —, seguiu-se, sob o comando de Werner, uma das melhores temporadas do time de Leipzig. Faltaram apenas dois pontos para igualar o recorde da primeira temporada, em 2016/17. O Leipzig acabou se classificando com facilidade para a Liga dos Campeões.

O próprio Werner também está bem à frente na história dos treinadores do Leipzig, com uma média de 1,95 pontos por partida em 38 jogos oficiais. E isso apesar de ter tido que lidar com uma mudança radical no RB sob grande pressão esportiva. Pois, com Benjamin Sesko, Xavi Simons e Lois Openda, o RB perdeu os três melhores artilheiros da equipe da temporada anterior. Além disso, com Yussuf Poulsen e Kevin Kampl, dois dos poucos ícones do clube deixaram o time.

Werner, no entanto, conseguiu unir a equipe e ajudou muitos jogadores a darem um salto de qualidade. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald e, claro, a grande contratação Yan Diomande são apenas três exemplos disso.