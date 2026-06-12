A Rádio Marca Baleares informa que o atual técnico do RCD Mallorca recebeu uma proposta da Bundesliga. Segundo informações do La Última Hora, a proposta é do RB Leipzig. Assim, Demichelis deixaria o Mallorca para se transferir para a Bundesliga.
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A notícia bombástica sobre o técnico ganha força! O RB Leipzig parece estar de olho no ex-jogador do FC Bayern para substituir Ole Werner
Demichelis, de 45 anos, que disputou 259 partidas oficiais pelo Bayern de Munique como jogador entre 2003 e 2011, havia renovado recentemente por mais dois anos com o clube rebaixado da La Liga. No entanto, ele teria uma cláusula de rescisão em seu contrato, que agora parece estar sendo acionada pelo time da Saxônia.
Demichelis chegou à ilha apenas no dia 1º de março para salvar o clube da queda para a Segunda Divisão. No entanto, isso não deu certo: em doze partidas oficiais no comando do Mallorca, o argentino obteve uma média de 1,5 ponto por jogo.
- Getty Images
Demichelis trabalha como treinador há nove anos
Demichelis iniciou sua carreira como técnico em 2017 no Málaga CF, seu último clube como jogador. Lá, atuou como assistente dos técnicos Michel e José González.
Em seguida, ele retornou ao clube mais titulado da Alemanha, assumindo o comando da equipe sub-19 e, posteriormente, da segunda equipe. Em janeiro de 2023, ele voltou para sua terra natal para treinar o tradicional River Plate, em Buenos Aires.
No final da temporada, Demichelis conquistou o título com o clube e mais dois troféus. Em agosto de 2024, ele assinou contrato com o CF Monterrey, no México, onde encerrou sua trajetória em maio do ano passado.
Parece que Werner já esteve duas vezes à beira da demissão em Leipzig
Em Leipzig, os rumores sobre a possível saída de Werner após apenas uma temporada voltaram a ganhar força recentemente. Diz-se que haveria divergências quanto à colaboração com o técnico de 38 anos.
Assim, parece haver diferentes correntes no RB: por um lado, a equipe do Diretor Global de Futebol do Red Bull, Jürgen Klopp, que vê o trabalho de Werner com olhos críticos e defende a saída do ex-técnico do Werder Bremen. Por outro lado, os dirigentes de Leipzig estariam defendendo seu técnico e já o teriam poupado da demissão por duas vezes.
A Sky, entre outras coisas, disse o seguinte sobre Klopp e companhia: “Se dependesse da equipe técnica, Werner já não estaria mais no cargo.”
- AFP
A média de notas de Werner em Leipzig é de 1,95
O RB contratou Werner há um ano, após sua saída voluntária do Werder, pagando cerca de 1,5 milhão de euros de taxa de transferência. Seu trabalho tem sido bem-sucedido no papel: após a pior temporada da história do clube na Bundesliga, em 2024/25 — que resultou na total ausência do RB das competições internacionais —, seguiu-se, sob o comando de Werner, uma das melhores temporadas do time de Leipzig. Faltaram apenas dois pontos para igualar o recorde da primeira temporada, em 2016/17. O Leipzig acabou se classificando com facilidade para a Liga dos Campeões.
O próprio Werner também está bem à frente na história dos treinadores do Leipzig, com uma média de 1,95 pontos por partida em 38 jogos oficiais. E isso apesar de ter tido que lidar com uma mudança radical no RB sob grande pressão esportiva. Pois, com Benjamin Sesko, Xavi Simons e Lois Openda, o RB perdeu os três melhores artilheiros da equipe da temporada anterior. Além disso, com Yussuf Poulsen e Kevin Kampl, dois dos poucos ícones do clube deixaram o time.
Werner, no entanto, conseguiu unir a equipe e ajudou muitos jogadores a darem um salto de qualidade. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald e, claro, a grande contratação Yan Diomande são apenas três exemplos disso.