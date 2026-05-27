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A NFL tem parte da culpa pelas lesões que assolam o Spurs? O campo retrátil faz parte de uma ampla revisão das condições físicas, já que o estádio de £ 1 bilhão recebe jogos de futebol americano
O passo retrátil sob o microscópio
O Estádio do Tottenham Hotspur é mundialmente conhecido por sua tecnologia de superfície dupla, que permite que o gramado natural se desloque para revelar uma grama sintética usada para jogos da NFL e shows. No entanto, de acordo com a Sky Sports, o novo diretor de desempenho do clube, Dan Lewindon, está agora investigando se essa maravilha da engenharia está contribuindo para um aumento no número de lesões graves nas pernas e nos ligamentos. Embora tenham sido realizados testes independentes sobre o rebote e a tensão da superfície do campo, os resultados permanecem inconclusivos, levando a uma análise mais aprofundada para comparar a superfície com a de outros campos da Premier League.
As preocupações aumentaram devido a uma série de lesões de grande repercussão ocorridas especificamente em casa. Estrelas como Dejan Kulusevski, Radu Dragusin e Wilson Odobert sofreram todos contratempos significativos no N17. James Maddison também sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior (LCA) durante um confronto em casa contra o Bodo/Glimt, antes de rompê-lo completamente mais tarde. A investigação ocorre em um momento em que o Real Madrid enfrenta um escrutínio semelhante, com o gigante espanhol também investigando uma série de lesões no LCA após a instalação de um gramado retrátil no renovado Santiago Bernabéu.
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Falhas estruturais e turbulência administrativa
Para além do campo, a análise de três meses conduzida por Lewindon teria revelado problemas estruturais no departamento de desempenho do clube. Há uma convicção crescente na hierarquia de que a falta de integração e de tomada de decisão conjunta entre a equipe médica e a comissão técnica levou a um ciclo de recorrência de lesões. Para combater isso, o Spurs planeja implementar uma “abordagem de equipes pequenas”, na qual fisioterapeutas específicos são designados a grupos de apenas seis jogadores para garantir programas de treinamento mais personalizados e uma preparação física de maior qualidade.
A constante rotatividade no banco de reservas também foi citada como um fator contribuinte. Com quatro treinadores principais diferentes — Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor e Roberto De Zerbi — liderando a equipe em apenas um ano, os jogadores foram submetidos a métodos de treinamento e exigências táticas totalmente diferentes. Acredita-se que essa falta de continuidade tenha aumentado o risco físico para o elenco, já que os jogadores tiveram dificuldade em se adaptar aos níveis de intensidade variáveis exigidos por cada novo regime.
Clube defende equipe médica em relação ao incidente com Simons
O clube também teve que defender sua equipe médica após críticas sobre a forma como foi tratada a lesão de Xavi Simons, que o tirou do resto da temporada. Durante a vitória sobre o Wolves, o meio-campista recebeu um spray de gelo e foi autorizado a voltar ao campo, antes de acabar sendo retirado de maca com uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Apesar da reação negativa dos torcedores, o clube mantém a decisão. Entende-se que Lewindon ficou muito satisfeito com a forma como a equipe médica lidou com a situação. Simons queria continuar em Molineux e, como é difícil realizar um exame do LCA à beira do campo, a decisão de permitir que ele voltasse ao jogo foi considerada correta pelo clube.
Fundamentalmente, o clube afirma que nenhum dano adicional foi causado por seu breve retorno ao campo. Esse incidente foi um dos muitos durante um período de estreia de pesadelo, já que o Spurs também perdeu Cristian Romero e Destiny Udogie devido a lesões graves nas três primeiras partidas de De Zerbi no comando. Diz-se que o técnico italiano está pressionando por um sistema de apoio mais robusto, incluindo a contratação de um psicólogo da equipe para melhorar a comunicação entre os departamentos de desempenho e médico.
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Maddison exige respostas
Maddison tem se manifestado abertamente sobre a necessidade de uma análise aprofundada dos registros médicos do clube, afirmando: “Nossa situação com as lesões tem sido pior do que a de qualquer outro clube. As pessoas tentam dizer: ‘Ah, mas nós temos isso e aquilo’. Mas o nosso número é astronômico, e precisamos entender por que isso acontece. Às vezes pode ser apenas azar, às vezes pode ser uma coincidência, como eu ter rompido o ligamento cruzado anterior ou [Dejan] Kulusevski ter levado uma pancada horrível de [Marc] Guehi. Isso não é culpa da equipe médica, não é culpa do campo nem de todas as teorias que você vê; às vezes isso é bobagem.”
Apesar de sua visão pragmática sobre alguns incidentes, Maddison está convencido de que o grande número de ausências prejudicou a temporada, enquanto o Spurs lutava para evitar o rebaixamento. “Tivemos um pouco de azar”, acrescentou ele. “Mas, como eu disse, a falta dos grandes nomes nos afetou, e não dá para negar isso. Eu, Kulusevski, [Mohammed] Kudus e [Rodrigo] Bentancur ficamos fora por três meses e tudo mais. Se tivéssemos contado com eles durante toda a temporada, não estaríamos nesta situação, acredito firmemente. Não é ingenuidade da minha parte, é simplesmente um fato. Mas é a situação em que nos encontramos, e estou orgulhoso dos rapazes por terem se esforçado ao máximo hoje.”