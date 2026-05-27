A NFL tem parte da culpa pelas lesões que assolam o Spurs? O campo retrátil faz parte de uma ampla revisão das condições físicas, já que o estádio de £ 1 bilhão recebe jogos de futebol americano

Maddison tem se manifestado abertamente sobre a necessidade de uma análise aprofundada dos registros médicos do clube, afirmando: “Nossa situação com as lesões tem sido pior do que a de qualquer outro clube. As pessoas tentam dizer: ‘Ah, mas nós temos isso e aquilo’. Mas o nosso número é astronômico, e precisamos entender por que isso acontece. Às vezes pode ser apenas azar, às vezes pode ser uma coincidência, como eu ter rompido o ligamento cruzado anterior ou [Dejan] Kulusevski ter levado uma pancada horrível de [Marc] Guehi. Isso não é culpa da equipe médica, não é culpa do campo nem de todas as teorias que você vê; às vezes isso é bobagem.”

Apesar de sua visão pragmática sobre alguns incidentes, Maddison está convencido de que o grande número de ausências prejudicou a temporada, enquanto o Spurs lutava para evitar o rebaixamento. “Tivemos um pouco de azar”, acrescentou ele. “Mas, como eu disse, a falta dos grandes nomes nos afetou, e não dá para negar isso. Eu, Kulusevski, [Mohammed] Kudus e [Rodrigo] Bentancur ficamos fora por três meses e tudo mais. Se tivéssemos contado com eles durante toda a temporada, não estaríamos nesta situação, acredito firmemente. Não é ingenuidade da minha parte, é simplesmente um fato. Mas é a situação em que nos encontramos, e estou orgulhoso dos rapazes por terem se esforçado ao máximo hoje.”