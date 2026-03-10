A New Balance lança um novo e deslumbrante conjunto de chuteiras, enquanto Eberechi Eze, Timothy Weah e Endrick se preparam para a Copa do Mundo

A menos de 100 dias do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, a New Balance mantém-se fiel à sua mentalidade de colocar os atletas em primeiro lugar, já que a coleção pretende focar na forma como cada usuário interpreta a velocidade, o controle e a habilidade à sua maneira.

O novo visual do Furon v8 — a chuteira preferida de jogadores como Saka, Eze e Weah — e do Tekela — a preferência de Endrick — chega em um rosa hipnotizante com toques de branco no calcanhar e na sola, enquanto o 442 v3 é principalmente branco com rosa ao redor do “N” da New Balance e na sola.