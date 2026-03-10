New Balance/GOAL
A New Balance lança um novo e deslumbrante conjunto de chuteiras, enquanto Eberechi Eze, Timothy Weah e Endrick se preparam para a Copa do Mundo
NB lança o pacote "Pure Ambition"
Se você quer chamar a atenção em campo, o pacote “Pure Ambition” é definitivamente a escolha certa. As chuteiras Furon, Tekela e 442 da New Balance — usadas por jogadores como Bukayo Saka, Eberechi Eze, Endrick e Timothy Weah — chegam em novas cores, com uma paleta ousada de rosa e branco que é praticamente impossível de ignorar.
Chamando a atenção
A menos de 100 dias do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, a New Balance mantém-se fiel à sua mentalidade de colocar os atletas em primeiro lugar, já que a coleção pretende focar na forma como cada usuário interpreta a velocidade, o controle e a habilidade à sua maneira.
O novo visual do Furon v8 — a chuteira preferida de jogadores como Saka, Eze e Weah — e do Tekela — a preferência de Endrick — chega em um rosa hipnotizante com toques de branco no calcanhar e na sola, enquanto o 442 v3 é principalmente branco com rosa ao redor do “N” da New Balance e na sola.
Eze, do Arsenal, assume o protagonismo
Eze, do Arsenal, é o protagonista da campanha promocional da New Balance. O ávido jogador de xadrez enfrenta o grande mestre norueguês Magnus Carlsen em seu passatempo favorito, usando os novos Furons em um vídeo, e sai vitorioso.
A parte técnica
Em termos técnicos, a Furon é a chuteira de velocidade da New Balance, com uma parte superior em malha para maior elasticidade e apoio, atacadores descentrados para uma zona de chute maior e uma sola adaptada para movimentos explosivos. A chuteira de precisão Tekela tem uma parte superior em microfibra com “zonas de aderência” para maior precisão, enquanto uma gola elástica sem atacadores garante que o pé fique bem preso, com pitões adaptados de forma semelhante na base. Por sua vez, a 442 é a chuteira “intemporal” da marca, com uma parte superior em microfibra com detalhes acolchoados em relevo, gola de perfil baixo e calcanhar adaptado para maior estabilidade.
O pacote “Pure Ambition” já está disponível para compra no site oficial da New Balance e em revendedores selecionados.
