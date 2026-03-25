A passagem de Kevin De Bruyne pela Itália pode durar apenas uma temporada. O Napoli está ciente de ter em seu elenco um craque de nível internacional; no entanto, o que pode impedir sua permanência no time azul são os frequentes problemas físicos que estão prejudicando sua trajetória na Série A. Nos próximos meses, as condições do meio-campista belga serão monitoradas pela equipe médica e por Antonio Conte; no final da temporada, serão feitas avaliações em conjunto com a diretoria e o clube para decidir se a relação será continuada ou encerrada antes do término natural do contrato, previsto para junho de 2027 (com opção para 2028).





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