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Francesco Guerrieri

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A negociação entre o Napoli e De Bruyne já chegou ao fim? O que mudou e as novas tentativas da Arábia Saudita e da MLS

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O meia-atacante belga pode deixar a Itália após apenas uma temporada: com quase 35 anos, a condição física será determinante

A passagem de Kevin De Bruyne pela Itália pode durar apenas uma temporada. O Napoli está ciente de ter em seu elenco um craque de nível internacional; no entanto, o que pode impedir sua permanência no time azul são os frequentes problemas físicos que estão prejudicando sua trajetória na Série A. Nos próximos meses, as condições do meio-campista belga serão monitoradas pela equipe médica e por Antonio Conte; no final da temporada, serão feitas avaliações em conjunto com a diretoria e o clube para decidir se a relação será continuada ou encerrada antes do término natural do contrato, previsto para junho de 2027 (com opção para 2028).


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  • AS LESÕES DE DE BRUYNE EM NÁPOLES

    No início da temporada, a chegada de Kevin De Bruyne ao Napoli foi considerada uma das grandes contratações da Serie A 2025/26: o jogador tinha recebido outras ofertas de campeonatos de menor prestígio, mas, após o término do contrato com o Manchester City, queria provar que ainda era capaz de jogar em alto nível e, por isso, aceitou a proposta do Napoli. No final de outubro passado, ele sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita que o deixou fora dos gramados por vários meses, até seu retorno no início de março, quando entrou nos últimos minutos da partida contra o Torino; na última rodada, contra o Cagliari, ele voltou a ser titular, permanecendo em campo durante toda a partida. Considerando suas qualidades técnicas como garantidas, segundo a Sky Sport, o futuro de De Bruyne no Napoli está incerto e depende das condições físicas de um jogador que completará 35 anos no final de junho.

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  • PARA ONDE DE BRUYNE PODE IR

    Já em janeiro circularam rumores sobre uma possível saída de De Bruyne do Napoli, mas nunca houve sinais concretos nesse sentido; no entanto, neste verão, a Arábia Saudita está pronta para fazer uma nova investida, após as tentativas de um ano atrás, e entre os possíveis destinos permanece em aberto também a hipótese da MLS. Segundo alguns rumores, o jogador poderia estar aberto a um destino na Saudi Pro League ou nos Estados Unidos, para o que deveria ser o último contrato importante de sua carreira. Por enquanto, porém, o meia-atacante belga não quer se distrair e está concentrado apenas no final do campeonato com o Napoli, mantendo o foco na meta de alcançar o Inter.

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