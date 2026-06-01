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“A mudança faz parte do futebol” - Arne Slot reage à surpreendente decisão de demitir o Liverpool em uma carta aberta e emocionante aos torcedores dos Reds
Um final agridoce para o campeão
Slot deixa Merseyside após duas temporadas que serão lembradas pelos momentos de maior glória e pelas tragédias pessoais mais difíceis. O arquiteto do 20º título do Liverpool na liga viu seu mandato ser encerrado pela diretoria do clube após uma campanha que não teve a mesma consistência de seu ano de estreia; no entanto, ele parte de cabeça erguida e com um legado firmemente consolidado.
Em uma emocionante carta aberta dirigida aos torcedores através do Liverpool ECHO, Slot refletiu sobre o imenso peso da função. “Você sai sob aquele famoso letreiro no túnel de Anfield e sente uma mistura de emoções”, escreveu ele. “Responsabilidade, é claro. Pela grande história deste clube. Expectativa, naturalmente. Para honrar o legado que, por 134 anos, fez do Liverpool FC um dos maiores clubes do futebol mundial. E determinação. Para competir. Para vencer. Para trazer sucesso à torcida de Anfield, tão renomada em todo o mundo.”
"Parto com total confiança no que está por vir. Os jogadores que deram tanto a este clube, que defenderam seus valores e ajudaram a criar tantos momentos inesquecíveis, construíram alicerces que perdurarão. Ao mesmo tempo, uma nova geração está surgindo, pronta para escrever sua própria história e abraçar a responsabilidade que vem com o uso desta camisa. A mudança faz parte do futebol, mas sei que este clube continuará a deixar seu povo orgulhoso. Quando me coloquei pela primeira vez sob aquele letreiro no túnel de Anfield, eu sabia o que este clube exigia. Parto sabendo que nunca deixamos de lutar por isso.”
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Reflexões sobre a glória no campeonato
A primeira temporada do holandês foi simplesmente lendária, pois ele levou os Reds ao título da Premier League com um mês de antecedência, terminando na liderança com 10 pontos de vantagem. As cenas de 25 de maio de 2025, quando o Liverpool finalmente comemorou um troféu em um Anfield lotado, continuam sendo a imagem marcante de seu reinado. Foi um momento que encerrou uma espera de 35 anos pela comemoração de um título em casa, seguido por um desfile com a presença de um milhão de pessoas.
“O fato de todas essas emoções culminarem em um título da Premier League após apenas 12 meses foi mais do que especial”, observou Slot. “Não foi apenas um troféu, mas uma recompensa pelo trabalho árduo, sacrifício e comprometimento demonstrados por tantas pessoas em todo o clube. Isso se tornou ainda mais significativo porque vocês puderam desfrutar disso conosco. Cantando nossas músicas, comemorando os gols. E no dia em que levantamos o troféu, vocês estavam lá. Alinhados nas ruas fora do estádio, lotando Anfield em antecipação.”
"Tendo sido privados de grande parte disso em 2020, nunca deixei de perceber o quanto era importante que vocês fizessem parte de tudo isso. Ver vocês se reunirem às centenas de milhares nas ruas de Liverpool para as comemorações do título só reforçou essa ideia."
"O que aconteceu na Water Street mais tarde naquele dia foi chocante, e meus pensamentos permanecem com todos os afetados. Tive o privilégio de testemunhar em primeira mão o seu espírito de compaixão e união. É um espírito que já levou esta cidade a superar momentos difíceis antes, e que espero que ajude a trazer a justiça e a responsabilização pelas quais tantos têm lutado ao longo de muitos anos."
Enfrentando a tragédia com dignidade
Fora dos gramados, o mandato de Slot foi marcado pela trágica perda do atacante Diogo Jota em um acidente de carro em julho passado. O técnico foi elogiado pela maneira como conduziu o clube durante esse período tão difícil e aproveitou sua carta para prestar homenagem ao falecido jogador da seleção portuguesa e à comunidade que se uniu em solidariedade.
“É indescritível que, apenas algumas semanas depois de comemorarmos juntos, tenhamos perdido o Diogo”, escreveu Slot. “Mais do que tudo, quero lembrar de um companheiro de equipe, um amigo e um ser humano incrível que tocou a vida de milhares de vocês cada vez que vestia o famoso escudo deste clube. Em um dos momentos mais difíceis que este clube já enfrentou, o amor, a compaixão e o apoio demonstrados pela família do Liverpool foram extraordinários. Ao deixar este clube, seria negligente da minha parte não dizer que a forma como vocês homenagearam o Diogo e se uniram em sua memória ficará para sempre comigo.”
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Slot expressou sua gratidão
Embora o quinto lugar conquistado nesta temporada tenha acabado por lhe custar o cargo, Slot garantiu que o clube voltasse à Liga dos Campeões antes de sua saída. Em sua despedida, Slot manteve a postura profissional e expressou sua gratidão a todos aqueles que o apoiaram em sua trajetória em Merseyside.
“A conexão que compartilhamos vai além do futebol, além das noites europeias sob as luzes de Anfield ou do som de ‘You’ll Never Walk Alone’ sendo cantado na arquibancada The Kop. Vocês me fizeram sentir bem-vindo desde o início e me ajudaram nessa jornada. Isso é algo que eu valorizo muito”, concluiu Slot.
“É claro que é importante dizer obrigado. Aos jogadores que vestiram o emblema com orgulho ao representar este clube pelo mundo. À equipe técnica — não apenas aqueles no campo de treinamento —, mas também aos que trabalham nos bastidores, seja cuidando dos gramados em Anfield ou trabalhando na cantina do centro de treinamento.”
"À diretoria e aos proprietários do clube, pela confiança e orientação. Às lendas que me apoiaram e me mostraram a importância do Liverpool Way. Foi um prazer trabalhar com todos vocês."