“A mudança faz parte do futebol” - Arne Slot reage à surpreendente decisão de demitir o Liverpool em uma carta aberta e emocionante aos torcedores dos Reds

Slot deixa Merseyside após duas temporadas que serão lembradas pelos momentos de maior glória e pelas tragédias pessoais mais difíceis. O arquiteto do 20º título do Liverpool na liga viu seu mandato ser encerrado pela diretoria do clube após uma campanha que não teve a mesma consistência de seu ano de estreia; no entanto, ele parte de cabeça erguida e com um legado firmemente consolidado.

Em uma emocionante carta aberta dirigida aos torcedores através do Liverpool ECHO, Slot refletiu sobre o imenso peso da função. “Você sai sob aquele famoso letreiro no túnel de Anfield e sente uma mistura de emoções”, escreveu ele. “Responsabilidade, é claro. Pela grande história deste clube. Expectativa, naturalmente. Para honrar o legado que, por 134 anos, fez do Liverpool FC um dos maiores clubes do futebol mundial. E determinação. Para competir. Para vencer. Para trazer sucesso à torcida de Anfield, tão renomada em todo o mundo.”

"Parto com total confiança no que está por vir. Os jogadores que deram tanto a este clube, que defenderam seus valores e ajudaram a criar tantos momentos inesquecíveis, construíram alicerces que perdurarão. Ao mesmo tempo, uma nova geração está surgindo, pronta para escrever sua própria história e abraçar a responsabilidade que vem com o uso desta camisa. A mudança faz parte do futebol, mas sei que este clube continuará a deixar seu povo orgulhoso. Quando me coloquei pela primeira vez sob aquele letreiro no túnel de Anfield, eu sabia o que este clube exigia. Parto sabendo que nunca deixamos de lutar por isso.”