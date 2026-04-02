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Italy World Cup failure GFX GOAL
Mark Doyle

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A morte do futebol italiano? O Calcio talvez nunca se recupere deste terceiro “apocalipse” na Copa do Mundo

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Bósnia e Herzegovina x Itália

Gianluigi Donnarumma foi um dos vários jogadores da Itália que não conseguiram conter as lágrimas após a derrota na repescagem da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina na terça-feira — mas a derrota nos pênaltis em Zenica afetou o goleiro mais do que a maioria. Esta não foi a primeira vez que ele se viu envolvido em uma tentativa frustrada de classificação — foi a terceira. Apesar da grande decepção, porém, Donnarumma manteve-se firme.

"É verdade que as palavras não significam muito", escreveu o goleiro do Manchester City nas redes sociais, "mas há uma coisa que sinto profundamente e quero compartilhar com vocês. Depois de uma decepção tão grande, precisamos encontrar a coragem para virar a página mais uma vez. E, para isso, precisamos de muita força, paixão e convicção. Sempre acreditando. Esse é o motor que nos impulsiona para frente, porque a vida sabe como recompensar aqueles que dão tudo de si, sem poupar esforços.

"E é por aqui que devemos recomeçar. Juntos. Mais uma vez. Para trazer a Itália de volta ao lugar onde ela merece estar."

A questão é que, no entanto, o futebol italiano está exatamente onde merece estar neste momento, após anos e anos de péssima gestão de cima a baixo, tornando quase impossível ter qualquer otimismo quanto à possibilidade de o mundo do calcio recuperar sua antiga glória.

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    "Tragédia esportiva"

    Assim como muitos italianos, Fabio Capello teve dificuldade para dormir na noite de terça-feira. Ele simplesmente não conseguia aceitar o fato de que a Itália havia perdido mais uma repescagem para a Copa do Mundo. 

    “Estamos falando de um tetracampeão mundial”, disse o ícone do futebol aoMarca. “Isso é uma tragédia esportiva, uma vergonha. É uma das piores coisas que aconteceram ao futebol italiano em sua história recente.”

    No entanto, isso não foi nem um pouco surpreendente. A Itália pode ter vencido a semifinal contra a Irlanda do Norte com bastante facilidade no final, mas ninguém se iludia quanto à força do time de Gennaro Gattuso. Esta não era uma seleção clássica da Azzurra — como ressalta o fato de que eles haviam levado uma goleada de 4 a 1 em casa contra a Noruega em novembro passado.

    É claro que eles ainda deveriam ter qualidade suficiente para derrotar a Bósnia — e provavelmente teriam conseguido, não fosse pela expulsão estúpida de Alessandro Bastoni, ocorrida quatro minutos antes do intervalo, com os visitantes vencendo por 1 a 0 graças ao gol de Moise Kean no início da partida.

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    Mais uma derrota por culpa própria

    No entanto, embora as grandes decisões tenham sido contra a Itália naquela noite, ninguém realmente se atreveu a inventar desculpas para mais uma derrota autoinfligida. Como escreveu Stefano Agresti na Gazzetta dello Sport: “A verdade é que a Bósnia foi mais forte, e estamos cansados de pensar em como melhorar: técnica, discursos. O terceiro Apocalipse é o pior.

    “Em Zenica, [os árbitros] nos deram alguns motivos para protestar. Não a expulsão de Bastoni, que foi clara, mas sim a falta de cartão vermelho para (Tarik) Muharemovic. Mas, vamos lá, somos a Itália. Podemos realmente nos agarrar a detalhes tão pequenos quando enfrentamos a 71ª seleção do mundo? Nós mesmos jogamos a partida fora.”

    Consequentemente, a posição de Gattuso foi imediatamente questionada. Ele havia se saído razoavelmente bem ao assumir uma equipe deixada em total desordem após a gestão chocantemente ruim de Luciano Spalletti, mas o próprio Gattuso havia admitido em novembro passado que sua posição seria insustentável se não conseguisse levar a Itália à Copa do Mundo.

    "Vou assumir o crédito se conseguir atingir o objetivo; caso contrário, vou embora e vou morar longe da Itália", disse ele aos repórteres. "Já estou um pouco longe [ele mora em Marbella], mas vou para ainda mais longe. A consequência [do fracasso] é essa, estou ciente disso."

    Parece, portanto, altamente provável que o contrato de Gattuso não seja renovado antes de expirar em junho, e há até rumores de que ele poderia ser substituído pelo ex-técnico Roberto Mancini, que levou a Azzurri à vitória na gloriosa exceção que foi a Euro 2020. 

    Vale ressaltar, porém, que Gattuso mantém o apoio dos jogadores e de várias figuras influentes do futebol italiano, com Franco Baresi, por exemplo, argumentando que o campeão da Copa do Mundo “está certamente entre os menos responsáveis por esta derrota”. 

    De fato, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, foi amplamente considerado o principal culpado, após o segundo fracasso na Copa do Mundo sob sua gestão, e ele finalmente sucumbiu à intensa pressão para deixar o cargo na tarde de quinta-feira.

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    Gravina se foi

    O ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, havia pedido a renúncia de Gravina na manhã seguinte à derrota na repescagem, afirmando: “Agradeço à equipe e ao técnico pelo empenho demonstrado, mas é evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com uma renovação na liderança da FIGC.”

    Gravina havia sido reeleito presidente da FIGC no ano passado com 98,68% dos votos e, inicialmente, expressou sua intenção de permanecer no cargo pelo menos até a Reunião do Conselho Federal da próxima semana. 

    No entanto, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, chegou ao ponto de lançar uma petição no Senado italiano pedindo que Gravina se afastasse, enquanto Gravina não ajudou em nada suas esperanças de permanecer no cargo ao descrever outros esportes como “amadores” em comparação com o mundo “profissional” do futebol, em uma tentativa bizarra de defender seu histórico.

    Em meio à crescente hostilidade, que incluiu alguns torcedores atirando ovos nos escritórios da FIGC, Gravina acabou renunciando após abordar a crise do futebol durante conversas com representantes da Série A, Série B, Série C, das ligas amadoras e das associações de treinadores e jogadores em Roma na tarde de quinta-feira.

    “Depois de muitos anos, há um sentimento de tristeza, mas também de tranquilidade”, disse Gravina aos repórteres após a reunião. “Tenho que agradecer a todos os membros da Federação, que mais uma vez hoje demonstraram grande apoio, grande respeito, carinho e também insistiram para que eu continuasse, mas tomei minha decisão, foi uma decisão pessoal e cuidadosamente ponderada.”

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    "Não há italianos suficientes na Série A"

    A busca pelo sucessor de Gravina já está em andamento, com a data da eleição provisoriamente marcada para 22 de junho, e nomes como Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera e até mesmo Beppe Marotta têm sido cogitados para o cargo. 

    Alguns candidatos são, sem dúvida, mais qualificados do que outros — o ex-presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano, Malago, é o favorito inicial —, mas quem quer que assuma o cargo terá um enorme desafio pela frente: tentar interromper e, em seguida, reverter anos de declínio que, como apontou a Gazzetta dello Sport na quinta-feira, resultaram em uma diminuição do interesse pelo futebol entre os italianos.

    Gravina também argumentou, antes de se demitir, que as tentativas da FIGC de construir uma Azzurri de sucesso foram prejudicadas pelo fato de que apenas 33% dos jogadores que atuam atualmente na Série A são elegíveis para a seleção nacional. É um ponto que Gattuso também levantou em várias ocasiões, e que conta com o apoio de Demetrio Albertini.

    “O problema é que temos alguns bons jogadores, mas não o suficiente”, disse o ex-jogador da seleção italiana aoTuttosport. “Geralmente, o técnico da seleção nacional tem opções de seleção limitadas e, além disso, alguns jogadores têm mais partidas pela Itália do que jogos disputados em competições de clubes europeus.

    “Não adianta ficar com rodeios; estamos menos preparados para um certo tipo de partida internacional. É por isso que Gattuso quis convocar [Marco] Verratti, alguém que já disputou tantas partidas nesse nível. Dito isso, obviamente, isso não significa que não tenhamos qualidade para vencer essa repescagem.

    “A Euro 2020 foi uma vitória merecida, mas não resolveu o problema de fundo: não há jogadores italianos suficientes na Série A. Ouvi dizer que a FIGC anunciou um novo projeto técnico para o futebol juvenil. Mas espero que sejam tomadas medidas concretas e que não se trate apenas de declarações vazias.”

    E o receio de Albertini é partilhado por quase todos os adeptos de futebol italianos.

  • AS Roma v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Produto pouco atraente

    É dolorosamente óbvio, nesta fase, que o futebol italiano enfrenta uma infinidade de problemas — como ilustra o fato de que o Atalanta, clube excepcionalmente bem administrado, tenha sido o único time da Série A a chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões desta temporada. 

    A burocracia aparentemente interminável que bloqueia a construção de estádios modernos, há muito esperados, tem levado uma sucessão de presidentes de clubes à exaustão, e o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, revelou na quinta-feira que a Itália poderia até mesmo ser retirada como co-sede da Euro 2032, a menos que as questões de infraestrutura do país sejam resolvidas.

    O triste estado dos estádios da Série A também é um fator que contribui para a percepção negativa do futebol italiano, que agora é visto como uma espécie de liga de aposentados, já que muitos de seus maiores nomes estão bem além do auge da carreira. Isso provavelmente não mudará tão cedo devido à incapacidade dos times da Série A de competir pelos melhores talentos no mercado de transferências.

    A maioria dos clubes não é proprietária dos estádios em que joga, o que lhes priva de milhões em receitas de dias de jogo, enquanto a liga não arrecada nem de longe a mesma quantia com a venda de direitos de transmissão, pois o futebol italiano se tornou um produto pouco atraente. 

    O resultado líquido é um ciclo vicioso de regressão que parece impossível de reverter sem uma verdadeira revolução. Infelizmente, reformas radicais têm sido repetidamente rejeitadas na Itália.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    A tentativa fracassada de Baggio de salvar o futebol italiano

    Após a desastrosa campanha na Copa do Mundo de 2010, a FIGC encarregou o grande Roberto Baggio de elaborar um plano para reformular o futebol italiano. No ano seguinte, ele apresentou à federação um relatório de 900 páginas baseado na análise especializada de mais de 50 colaboradores. Além de defender a importância da técnica em detrimento da tática nas categorias de base, Baggio defendeu a criação de uma escola perto de Coverciano (sede do futebol italiano).

    “O importante era que queríamos educar as pessoas para que fossem, em primeiro lugar, pessoas e, em segundo lugar, jogadores de futebol”, disse Baggio ao New York Times no ano passado. “Nem todos se tornarão jogadores, mas todos serão pessoas. Essa era a base.”

    A FIGC ignorou a grande maioria das propostas de Baggio, e ele acabou se demitindo, indignado, em janeiro de 2013. “Não me foi permitido cumprir a função que me foi atribuída e não estou disposto a aceitar o fato de que meu relatório de 900 páginas, apresentado em novembro de 2011, tenha ficado na papelada”, disse o ex-número 10 na época.

    A preocupação compreensível agora é que qualquer tentativa de reformar drasticamente o futebol italiano tenha um destino igualmente triste.

    Como disse Arrigo Sacchi: “Falamos muito, mas não se resolvem problemas apenas com palavras.” Isso foi em 2022. Estamos em 2026. E nada mudou nesse intervalo. 

    Pelo contrário, a situação provavelmente só piorou, o que significa que, a menos que medidas sejam realmente tomadas desta vez, o futebol italiano talvez nunca se recupere de seu terceiro apocalipse.