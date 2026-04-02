A morte do futebol italiano? O Calcio talvez nunca se recupere deste terceiro “apocalipse” na Copa do Mundo

No entanto, embora as grandes decisões tenham sido contra a Itália naquela noite, ninguém realmente se atreveu a inventar desculpas para mais uma derrota autoinfligida. Como escreveu Stefano Agresti na Gazzetta dello Sport: “A verdade é que a Bósnia foi mais forte, e estamos cansados de pensar em como melhorar: técnica, discursos. O terceiro Apocalipse é o pior.

“Em Zenica, [os árbitros] nos deram alguns motivos para protestar. Não a expulsão de Bastoni, que foi clara, mas sim a falta de cartão vermelho para (Tarik) Muharemovic. Mas, vamos lá, somos a Itália. Podemos realmente nos agarrar a detalhes tão pequenos quando enfrentamos a 71ª seleção do mundo? Nós mesmos jogamos a partida fora.”

Consequentemente, a posição de Gattuso foi imediatamente questionada. Ele havia se saído razoavelmente bem ao assumir uma equipe deixada em total desordem após a gestão chocantemente ruim de Luciano Spalletti, mas o próprio Gattuso havia admitido em novembro passado que sua posição seria insustentável se não conseguisse levar a Itália à Copa do Mundo.

"Vou assumir o crédito se conseguir atingir o objetivo; caso contrário, vou embora e vou morar longe da Itália", disse ele aos repórteres. "Já estou um pouco longe [ele mora em Marbella], mas vou para ainda mais longe. A consequência [do fracasso] é essa, estou ciente disso."

Parece, portanto, altamente provável que o contrato de Gattuso não seja renovado antes de expirar em junho, e há até rumores de que ele poderia ser substituído pelo ex-técnico Roberto Mancini, que levou a Azzurri à vitória na gloriosa exceção que foi a Euro 2020.

Vale ressaltar, porém, que Gattuso mantém o apoio dos jogadores e de várias figuras influentes do futebol italiano, com Franco Baresi, por exemplo, argumentando que o campeão da Copa do Mundo “está certamente entre os menos responsáveis por esta derrota”.

De fato, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, foi amplamente considerado o principal culpado, após o segundo fracasso na Copa do Mundo sob sua gestão, e ele finalmente sucumbiu à intensa pressão para deixar o cargo na tarde de quinta-feira.