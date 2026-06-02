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"A missão é muito, muito clara... A Inglaterra quer ser campeã do mundo" - Os Três Leões chegam aos EUA enquanto Thomas Tuchel e Harry Kane traçam o objetivo de conquistar a glória na Copa do Mundo
Os Três Leões chegam à Flórida
A seleção inglesa de 26 jogadores convocados por Tuchel chegou a West Palm Beach, na Flórida, para se aclimatar às condições de calor intenso antes da estreia no Grupo L contra a Croácia, no dia 17 de junho. A delegação não incluiu os astros Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Eberechi Eze, aos quais foi concedido um período adicional de recuperação após a final da Liga dos Campeões, disputada no sábado em Budapeste. O atacante Marcus Rashford, emprestado pelo Barcelona, já se juntou aos companheiros em Miami após concluir seu próprio regime de treinamento em clima quente.
Kane aceita as expectativas em relação ao título
O capitão da Inglaterra tem apoiado firmemente a filosofia de Tuchel de priorizar a química do elenco em detrimento do talento individual para sua seleção de 26 jogadores, com o experiente atacante agora totalmente focado em conquistar um troféu internacional histórico, após ter ficado a um passo do título nas duas finais anteriores do Campeonato Europeu sob o comando de Sir Gareth Southgate. Ele disse: “No início da gestão do Gareth, passamos muito tempo conversando sobre tentar nos unir mais e deixar o futebol de clube de lado quando viéssemos para cá com a seleção nacional. E acho que, ano após ano, isso ficou cada vez mais forte. Mas, é claro, a expectativa agora é cruzar a linha de chegada e vencer.”
Tuchel exige ambição ousada
Imagens de um documentário oficial da Inglaterra intitulado “Building The Dream” revelaram que Tuchel desafiou explicitamente seus jogadores, durante a primeira reunião no St George’s Park, a discutirem abertamente suas aspirações de conquistar o título. Ele disse: “A missão, o motivo pelo qual estamos aqui, é muito, muito clara. Queremos ser campeões mundiais. Queremos colocar a segunda estrela em nossa camisa. E, para mim, é muito importante que simplesmente falemos sobre isso. Falemos sobre isso logo de cara. A missão, o objetivo dessa missão, é claro: a segunda estrela em nossa camisa.”
Tuchel enfatizou aos seus jogadores que o mero talento se mostraria insuficiente para garantir a vitória no torneio, afirmando que somente um vínculo inabalável e a unidade interna poderiam impulsioná-los além das conquistas do regime anterior. Ele acrescentou: “Não é suficiente porque não se trata apenas de futebol. Não se trata apenas de construção ofensiva e esquemas defensivos. “Não se trata apenas de jogadas ensaiadas; o que é uma parte muito, muito importante. Mas no futebol internacional, e especialmente no futebol internacional, não se trata apenas de futebol.
“Conversei com um campeão da Copa do Mundo, que já havia participado de dois torneios, e ele disse que a diferença entre as quartas de final e a final... era o mesmo nível, a mesma qualidade de jogo.
“Mas, uma vez que chegamos como uma irmandade, estávamos prontos para morrer uns pelos outros. Não teria sido problema se o estágio durasse dois meses. Então, dois meses, certo? Sem problema. Rapazes, vamos fazer algo especial.”
- AFP
Os jogos de preparação colocam à prova a união
A Inglaterra vai testar rapidamente sua preparação tática e a entrosamento da equipe em dois próximos jogos de preparação que serão disputados na Flórida. Os Três Leões enfrentam a Nova Zelândia no sábado, em Tampa, antes de enfrentar a Costa Rica na quarta-feira seguinte, em Orlando. Esses jogos representam uma oportunidade crucial para Tuchel integrar suas estrelas da Liga dos Campeões, que chegaram mais tarde, e definir sua escalação titular antes da estreia no torneio, em Arlington.