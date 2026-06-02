"A missão é muito, muito clara... A Inglaterra quer ser campeã do mundo" - Os Três Leões chegam aos EUA enquanto Thomas Tuchel e Harry Kane traçam o objetivo de conquistar a glória na Copa do Mundo

Imagens de um documentário oficial da Inglaterra intitulado “Building The Dream” revelaram que Tuchel desafiou explicitamente seus jogadores, durante a primeira reunião no St George’s Park, a discutirem abertamente suas aspirações de conquistar o título. Ele disse: “A missão, o motivo pelo qual estamos aqui, é muito, muito clara. Queremos ser campeões mundiais. Queremos colocar a segunda estrela em nossa camisa. E, para mim, é muito importante que simplesmente falemos sobre isso. Falemos sobre isso logo de cara. A missão, o objetivo dessa missão, é claro: a segunda estrela em nossa camisa.”

Tuchel enfatizou aos seus jogadores que o mero talento se mostraria insuficiente para garantir a vitória no torneio, afirmando que somente um vínculo inabalável e a unidade interna poderiam impulsioná-los além das conquistas do regime anterior. Ele acrescentou: “Não é suficiente porque não se trata apenas de futebol. Não se trata apenas de construção ofensiva e esquemas defensivos. “Não se trata apenas de jogadas ensaiadas; o que é uma parte muito, muito importante. Mas no futebol internacional, e especialmente no futebol internacional, não se trata apenas de futebol.

“Conversei com um campeão da Copa do Mundo, que já havia participado de dois torneios, e ele disse que a diferença entre as quartas de final e a final... era o mesmo nível, a mesma qualidade de jogo.

“Mas, uma vez que chegamos como uma irmandade, estávamos prontos para morrer uns pelos outros. Não teria sido problema se o estágio durasse dois meses. Então, dois meses, certo? Sem problema. Rapazes, vamos fazer algo especial.”