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Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"A missão é muito, muito clara... A Inglaterra quer ser campeã do mundo" - Os Três Leões chegam aos EUA enquanto Thomas Tuchel e Harry Kane traçam o objetivo de conquistar a glória na Copa do Mundo

Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

A seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel chegou à Flórida para iniciar uma pré-temporada em clima quente, em preparação para a próxima Copa do Mundo. O capitão Harry Kane abraçou de corpo aberto a filosofia coletiva do técnico, insistindo que a expectativa clara para os Três Leões é finalmente cruzar a linha de chegada e trazer para casa o prêmio máximo do futebol.

  • Os Três Leões chegam à Flórida

    A seleção inglesa de 26 jogadores convocados por Tuchel chegou a West Palm Beach, na Flórida, para se aclimatar às condições de calor intenso antes da estreia no Grupo L contra a Croácia, no dia 17 de junho. A delegação não incluiu os astros Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Eberechi Eze, aos quais foi concedido um período adicional de recuperação após a final da Liga dos Campeões, disputada no sábado em Budapeste. O atacante Marcus Rashford, emprestado pelo Barcelona, já se juntou aos companheiros em Miami após concluir seu próprio regime de treinamento em clima quente.

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  • Kane aceita as expectativas em relação ao título

    O capitão da Inglaterra tem apoiado firmemente a filosofia de Tuchel de priorizar a química do elenco em detrimento do talento individual para sua seleção de 26 jogadores, com o experiente atacante agora totalmente focado em conquistar um troféu internacional histórico, após ter ficado a um passo do título nas duas finais anteriores do Campeonato Europeu sob o comando de Sir Gareth Southgate. Ele disse: “No início da gestão do Gareth, passamos muito tempo conversando sobre tentar nos unir mais e deixar o futebol de clube de lado quando viéssemos para cá com a seleção nacional. E acho que, ano após ano, isso ficou cada vez mais forte. Mas, é claro, a expectativa agora é cruzar a linha de chegada e vencer.”



  • Tuchel exige ambição ousada

    Imagens de um documentário oficial da Inglaterra intitulado “Building The Dream” revelaram que Tuchel desafiou explicitamente seus jogadores, durante a primeira reunião no St George’s Park, a discutirem abertamente suas aspirações de conquistar o título. Ele disse: “A missão, o motivo pelo qual estamos aqui, é muito, muito clara. Queremos ser campeões mundiais. Queremos colocar a segunda estrela em nossa camisa. E, para mim, é muito importante que simplesmente falemos sobre isso. Falemos sobre isso logo de cara. A missão, o objetivo dessa missão, é claro: a segunda estrela em nossa camisa.”

    Tuchel enfatizou aos seus jogadores que o mero talento se mostraria insuficiente para garantir a vitória no torneio, afirmando que somente um vínculo inabalável e a unidade interna poderiam impulsioná-los além das conquistas do regime anterior. Ele acrescentou: “Não é suficiente porque não se trata apenas de futebol. Não se trata apenas de construção ofensiva e esquemas defensivos. “Não se trata apenas de jogadas ensaiadas; o que é uma parte muito, muito importante. Mas no futebol internacional, e especialmente no futebol internacional, não se trata apenas de futebol.

    “Conversei com um campeão da Copa do Mundo, que já havia participado de dois torneios, e ele disse que a diferença entre as quartas de final e a final... era o mesmo nível, a mesma qualidade de jogo.

    “Mas, uma vez que chegamos como uma irmandade, estávamos prontos para morrer uns pelos outros. Não teria sido problema se o estágio durasse dois meses. Então, dois meses, certo? Sem problema. Rapazes, vamos fazer algo especial.”

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    Os jogos de preparação colocam à prova a união

    A Inglaterra vai testar rapidamente sua preparação tática e a entrosamento da equipe em dois próximos jogos de preparação que serão disputados na Flórida. Os Três Leões enfrentam a Nova Zelândia no sábado, em Tampa, antes de enfrentar a Costa Rica na quarta-feira seguinte, em Orlando. Esses jogos representam uma oportunidade crucial para Tuchel integrar suas estrelas da Liga dos Campeões, que chegaram mais tarde, e definir sua escalação titular antes da estreia no torneio, em Arlington.

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