A missão de vingança de Kylian Mbappé! Lionel Messi está na cabeça do astro francês, enquanto os Bleus buscam apagar as lembranças dolorosas do maior jogador de todos os tempos da Argentina

Questionado sobre se o jogador de 27 anos terá a vingança em mente — com um adversário conhecido na linha de frente —, o ex-jogador da seleção francesa Saha — em entrevista concedida aoGOAL por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — disse: “Com certeza. Na minha opinião, há um tipo de solidariedade que eu não via nessa seleção francesa há bastante tempo.

“Lembro-me disso quando estava com a seleção em 2006, com [Zinedine] Zidane e [Patrick] Vieira, todos aqueles jogadores, que estavam no fim da carreira. Então, eles tinham aquela mentalidade de: ‘OK, vamos dar tudo em campo’. E esses rapazes estão fazendo isso. Eles têm 25, 27 anos e têm essa sensação de estar fazendo história; estão jogando bem, estão se divertindo.

“É uma inspiração e é uma espécie de — essa é a minha sensação — o mesmo espírito que o PSG tem demonstrado nos últimos dois anos. Eles são muito sólidos, mas, ao mesmo tempo, são empolgantes. Estão jogando um futebol rápido. Têm essa confiança no meio-campo, onde mantêm o ritmo. Estou muito impressionado.

“Estou muito impressionado, e Kylian Mbappé definitivamente representa isso. Então, essa revanche vem com uma história, e há alguns jogadores que já passaram por isso, se saíram muito bem em 2018, se saíram muito bem em 2022, mas não conseguiram dar esse último passo. É inacreditável quando você olha para essa trajetória e jornada da seleção de Didier Deschamps, é inacreditável.”