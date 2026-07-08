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A missão de vingança de Kylian Mbappé! Lionel Messi está na cabeça do astro francês, enquanto os Bleus buscam apagar as lembranças dolorosas do maior jogador de todos os tempos da Argentina
Mbappé em destaque ao lado de Olise, Dembélé e Barcola
Os Bleus chegaram a esse torneio como favoritos aos olhos de muitos, dada a riqueza de opções ofensivas à sua disposição, e têm feito jus a essa expectativa, com Mbappé se destacando ao lado de Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola.
Tendo se tornado o maior artilheiro de todos os tempos de seu país, com a marca elevada para 63 gols, ele balançou as redes sete vezes em cinco partidas. Esse desempenho colocou o “Galáctico” do Real Madrid de volta na disputa com o argentino Messi, considerado o maior de todos os tempos, pela Chuteira de Ouro.
Ainda há todas as chances de que seus caminhos se cruzem novamente no maior dos palcos, com os gigantes europeus e sul-americanos avançando por lados opostos da chave. Um novo encontro com o destino nos arredores de Nova York ainda pode estar por vir.
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Pode estar se configurando um confronto decisivo entre França e Argentina
Mbappé adoraria ter a oportunidade de enfrentar mais uma vez seu ex-companheiro do Paris Saint-Germain, Messi, com a determinação de se tornar bicampeão da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, impedir que um dos maiores jogadores de todos os tempos alcance o mesmo feito.
A França vem tendo um caminho relativamente tranquilo em sua busca pela glória mundial, embora um pênalti de Mbappé tenha sido decisivo no confronto emocionante das oitavas de final contra o Paraguai, enquanto a Argentina passou por um grande susto contra o Egito na mesma fase, antes de, de alguma forma, sair vitoriosa em um jogo emocionante com cinco gols.
Ainda há desafios mais sérios pela frente para os Bleus e a Albiceleste antes que quaisquer planos de reencontro possam ser concretizados, mas acredita-se que Mbappé esteja ansioso por mais uma chance de disputar a coroa de Messi.
Por que Mbappé tem Messi e a vingança em mente na Copa do Mundo de 2026
Questionado sobre se o jogador de 27 anos terá a vingança em mente — com um adversário conhecido na linha de frente —, o ex-jogador da seleção francesa Saha — em entrevista concedida aoGOAL por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — disse: “Com certeza. Na minha opinião, há um tipo de solidariedade que eu não via nessa seleção francesa há bastante tempo.
“Lembro-me disso quando estava com a seleção em 2006, com [Zinedine] Zidane e [Patrick] Vieira, todos aqueles jogadores, que estavam no fim da carreira. Então, eles tinham aquela mentalidade de: ‘OK, vamos dar tudo em campo’. E esses rapazes estão fazendo isso. Eles têm 25, 27 anos e têm essa sensação de estar fazendo história; estão jogando bem, estão se divertindo.
“É uma inspiração e é uma espécie de — essa é a minha sensação — o mesmo espírito que o PSG tem demonstrado nos últimos dois anos. Eles são muito sólidos, mas, ao mesmo tempo, são empolgantes. Estão jogando um futebol rápido. Têm essa confiança no meio-campo, onde mantêm o ritmo. Estou muito impressionado.
“Estou muito impressionado, e Kylian Mbappé definitivamente representa isso. Então, essa revanche vem com uma história, e há alguns jogadores que já passaram por isso, se saíram muito bem em 2018, se saíram muito bem em 2022, mas não conseguiram dar esse último passo. É inacreditável quando você olha para essa trajetória e jornada da seleção de Didier Deschamps, é inacreditável.”
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Jogos das quartas de final: O que vem a seguir para a França e a Argentina
A França voltará à ação na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, quando enfrentará o Marrocos no Gillette Stadium, em Boston. Mbappé voltará a liderar o ataque da seleção, e há indícios de que ele possa se tornar um forte candidato ao tão almejado prêmio da Bola de Ouro.
Messi — com oito Bolas de Ouro em seu currículo — poderia voltar a entrar na disputa se a Argentina sair vitoriosa mais uma vez, com a equipe de Lionel Scaloni se preparando para enfrentar a Suíça no sábado, na partida das quartas de final.
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