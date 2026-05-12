A missão de Julian Nagelsmann de aproveitar o legado da Alemanha na Copa do Mundo e revitalizar uma potência europeia após duas eliminações consecutivas na fase de grupos

Quando os torcedores fora da Alemanha falavam sobre a seleção nacional, costumavam citar uma frase que há muito se tornou um bordão: “O futebol é um jogo simples: 22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos – e, no final, os alemães sempre vencem.” Gary Lineker disse isso após a semifinal da Copa do Mundo de 1990, quando a Inglaterra perdeu para a Alemanha nos pênaltis. Ele disse isso meio por admiração, meio por resignação.

Essa frase foi mais do que apenas uma observação espirituosa, porém. Ela resumia a imagem de uma nação que, durante décadas, definiu o futebol não como o jogo mais bonito, mas por uma autoconfiança inabalável. A Alemanha era a equipe que nunca desistia, que prevalecia por meio da organização, da força de vontade e da disciplina tática, que saía vitoriosa nos momentos decisivos.

Essa identidade era seu legado. Era um futebol baseado na mentalidade, não na estética. As Copas do Mundo eram testes de caráter, não demonstrações de perfeição técnica. Esses valores moldaram a autoimagem coletiva do futebol alemão.

Os heróis de Berna em 1954, os campeões de Munique em 1974, os lutadores de Roma em 1990 – todos simbolizavam uma seleção que encontrava o equilíbrio entre determinação coletiva e sobriedade tática nos momentos decisivos. A Alemanha era a seleção que raramente praticava o futebol mais atraente, mas frequentemente o mais eficaz. Esse era o seu DNA, o estilo associado ao futebol alemão: organizado, incansável, determinado.