AFP
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'A mina de ouro de 210 milhões de euros!' - Como La Fabrica, sozinha, pagou pela gastança de verão do Real Madrid
La Fabrica rende ganho inesperado sem precedentes
A famosa base do Real Madrid, La Fabrica, concluiu uma janela de transferências de verão recorde ao gerar impressionantes 210 milhões de euros em vendas totais. As movimentações no último dia da janela de Manuel Angel para o Fulham por 4 milhões de euros e de Chema Andres para o Brighton, rendendo ao Madrid 11,5 milhões de euros, coroaram um período extraordinário de monetização.
As receitas da academia praticamente financiaram a reformulação de verão de 240 milhões de euros do clube, respaldando chegadas importantes como as de Diomande, Cucurella, Espi e Dumfries.
De promessas atuais de Valdebebas como Palacios e Jacobo Ortega aos direitos de revenda mantidos de ex-formados como Nico Paz e Mario Martin, a academia comandou toda a janela financeira do clube.
- PsnewZ
Um modelo autossustentável contra rivais estatais
De acordo com o Marca, o poder econômico demonstrado por La Fabrica valida a visão de longo prazo iniciada por Florentino Perez em 2020. Diante da concorrência de clubes financiados pelo Estado, como Manchester City e Paris Saint-Germain, o Real Madrid priorizou transformar Valdebebas em uma máquina de talentos de elite, projetada para maximizar os retornos financeiros e esportivos.
Perez reestruturou o sistema de base sob o comando do diretor de futebol Manu Fernandez para modernizar a observação, a metodologia e a administração em todas as faixas etárias.
"Manuel Fernandez assumirá as responsabilidades de gestão da Academia de Base", declarou o clube em junho de 2020, estabelecendo as bases para que La Fabrica se tornasse uma potência autossustentável em transferências.
Domínio em campo impulsiona valor de mercado
As valorizações financeiras em alta dos produtos de La Fabrica decorrem diretamente de anos de atuações dominantes nas competições de base. O Real Madrid conquistou seu primeiro título da UEFA Youth League em 2020-21, seguido por uma tríplice coroa na liga nacional em três categorias de base e por uma campanha nos playoffs de acesso do Castilla.
Esse sucesso sustentado transformou Valdebebas no principal destino para olheiros europeus em busca de jovens talentos de elite.
Ao combinar troféus competitivos com desenvolvimento de jogadores em alto nível, a academia estabeleceu uma reputação de mercado que garantiu taxas de transferência premium em todo o continente.
- Getty Images Sport
A imparável máquina de Valdebebas
A sinergia estrutural entre a liderança da academia e o técnico do Castilla, Alvaro Arbeloa, garantiu que a linha de produção não mostre sinais de desaceleração. Grandes talentos como Fortea, Joan Martinez e Gonzalo Garcia deram continuidade à rápida progressão rumo à consideração na elite do futebol profissional.
Enquanto isso, o recrutamento agressivo segue renovando a base, com destaque para a chegada de Alexis Ciria, que rapidamente fez a transição do Juvenil A para se tornar uma peça-chave do Castilla.
Tendo provado sua capacidade de gerar 210 milhões de euros em uma única janela, La Fabrica se consolidou firmemente como a academia de futebol mais lucrativa do mundo.
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