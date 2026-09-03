A famosa base do Real Madrid, La Fabrica, concluiu uma janela de transferências de verão recorde ao gerar impressionantes 210 milhões de euros em vendas totais. As movimentações no último dia da janela de Manuel Angel para o Fulham por 4 milhões de euros e de Chema Andres para o Brighton, rendendo ao Madrid 11,5 milhões de euros, coroaram um período extraordinário de monetização.

As receitas da academia praticamente financiaram a reformulação de verão de 240 milhões de euros do clube, respaldando chegadas importantes como as de Diomande, Cucurella, Espi e Dumfries.

De promessas atuais de Valdebebas como Palacios e Jacobo Ortega aos direitos de revenda mantidos de ex-formados como Nico Paz e Mario Martin, a academia comandou toda a janela financeira do clube.