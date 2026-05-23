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Falko Blöding

Traduzido por

A meta é economizar 15 milhões de euros por ano! No FC Bayern, pode estar se preparando uma venda bombástica

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
A. Davies

Os rumores sobre uma possível separação entre o FC Bayern e seu zagueiro Alphonso Davies na próxima temporada ganham novo fôlego.

A revista *kicker* afirma que Davies é “um possível candidato a ser vendido”. Diante do salário exorbitante e dos inúmeros problemas com lesões nos últimos meses, na Säbener Straße questiona-se a relação custo-benefício. Por isso, segundo a reportagem, os dirigentes estariam “considerando” a possibilidade de transferir o canadense apenas um ano e meio após a renovação do seu contrato.

  • No entanto, isso não deve ser uma tarefa fácil. Afinal, após a renovação assinada em fevereiro, Davies ainda tem contrato de longo prazo com o Bayern de Munique até 2025. O contrato do jogador de 25 anos se estende até 2030.

    De acordo com relatos unânimes da mídia, Davies recebe um salário anual de quase 15 milhões de euros, o que o coloca entre os jogadores mais bem pagos do Bayern. Os dirigentes do clube estão cientes de que, diante desse salário e dos atuais problemas com lesões, será “difícil, se não impossível”, encontrar um comprador para o jogador da seleção canadense.

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    Alphonso Davies teme não poder participar da Copa do Mundo

    Desde a lesão no ligamento cruzado sofrida na primavera de 2025, Davies tem tido dificuldades para se manter em forma por um período prolongado. Várias lesões musculares o deixaram fora de ação. Atualmente, ele está novamente fora de ação devido a uma lesão na coxa e perderá a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, no sábado à noite, em Berlim. Ainda não se sabe se ele poderá participar da Copa do Mundo em casa com o Canadá no verão. A decisão sobre isso deve ser tomada pelo departamento médico do FC Bayern.

    Devido à falta de ritmo, o desempenho de Davies nos últimos meses também não tem sido tão brilhante quanto nos anos anteriores. Por isso, foi bastante surpreendente que o técnico Vincent Kompany o tenha escalado para a equipe titular na importante partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, há algumas semanas. No entanto, Davies se saiu bem contra as superestrelas do PSG, Achraf Hakimi e Desire Doue, embora tenha se tornado o azarado do jogo com sua infeliz mão na área, que resultou em um pênalti polêmico.

    Davies joga pelo clube alemão desde janeiro de 2019 e evoluiu rapidamente de um talentoso ponta-esquerda para um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Com o FC, ele conquistou, entre outros títulos, sete campeonatos alemães e uma Liga dos Campeões.

  • Estatísticas de desempenho de Alphonso Davies no Bayern de Munique nesta temporada

    PartidasPartidas com duração de 90 minutosGolsAssistênciasCartões amarelos
    232151
Copa da Alemanha
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