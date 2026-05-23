A revista *kicker* afirma que Davies é “um possível candidato a ser vendido”. Diante do salário exorbitante e dos inúmeros problemas com lesões nos últimos meses, na Säbener Straße questiona-se a relação custo-benefício. Por isso, segundo a reportagem, os dirigentes estariam “considerando” a possibilidade de transferir o canadense apenas um ano e meio após a renovação do seu contrato.
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A meta é economizar 15 milhões de euros por ano! No FC Bayern, pode estar se preparando uma venda bombástica
No entanto, isso não deve ser uma tarefa fácil. Afinal, após a renovação assinada em fevereiro, Davies ainda tem contrato de longo prazo com o Bayern de Munique até 2025. O contrato do jogador de 25 anos se estende até 2030.
De acordo com relatos unânimes da mídia, Davies recebe um salário anual de quase 15 milhões de euros, o que o coloca entre os jogadores mais bem pagos do Bayern. Os dirigentes do clube estão cientes de que, diante desse salário e dos atuais problemas com lesões, será “difícil, se não impossível”, encontrar um comprador para o jogador da seleção canadense.
- AFP
Alphonso Davies teme não poder participar da Copa do Mundo
Desde a lesão no ligamento cruzado sofrida na primavera de 2025, Davies tem tido dificuldades para se manter em forma por um período prolongado. Várias lesões musculares o deixaram fora de ação. Atualmente, ele está novamente fora de ação devido a uma lesão na coxa e perderá a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, no sábado à noite, em Berlim. Ainda não se sabe se ele poderá participar da Copa do Mundo em casa com o Canadá no verão. A decisão sobre isso deve ser tomada pelo departamento médico do FC Bayern.
Devido à falta de ritmo, o desempenho de Davies nos últimos meses também não tem sido tão brilhante quanto nos anos anteriores. Por isso, foi bastante surpreendente que o técnico Vincent Kompany o tenha escalado para a equipe titular na importante partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, há algumas semanas. No entanto, Davies se saiu bem contra as superestrelas do PSG, Achraf Hakimi e Desire Doue, embora tenha se tornado o azarado do jogo com sua infeliz mão na área, que resultou em um pênalti polêmico.
Davies joga pelo clube alemão desde janeiro de 2019 e evoluiu rapidamente de um talentoso ponta-esquerda para um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Com o FC, ele conquistou, entre outros títulos, sete campeonatos alemães e uma Liga dos Campeões.
Estatísticas de desempenho de Alphonso Davies no Bayern de Munique nesta temporada
Partidas Partidas com duração de 90 minutos Gols Assistências Cartões amarelos 23 2 1 5 1