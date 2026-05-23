A meta é economizar 15 milhões de euros por ano! No FC Bayern, pode estar se preparando uma venda bombástica

Desde a lesão no ligamento cruzado sofrida na primavera de 2025, Davies tem tido dificuldades para se manter em forma por um período prolongado. Várias lesões musculares o deixaram fora de ação. Atualmente, ele está novamente fora de ação devido a uma lesão na coxa e perderá a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, no sábado à noite, em Berlim. Ainda não se sabe se ele poderá participar da Copa do Mundo em casa com o Canadá no verão. A decisão sobre isso deve ser tomada pelo departamento médico do FC Bayern.

Devido à falta de ritmo, o desempenho de Davies nos últimos meses também não tem sido tão brilhante quanto nos anos anteriores. Por isso, foi bastante surpreendente que o técnico Vincent Kompany o tenha escalado para a equipe titular na importante partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, há algumas semanas. No entanto, Davies se saiu bem contra as superestrelas do PSG, Achraf Hakimi e Desire Doue, embora tenha se tornado o azarado do jogo com sua infeliz mão na área, que resultou em um pênalti polêmico.

Davies joga pelo clube alemão desde janeiro de 2019 e evoluiu rapidamente de um talentoso ponta-esquerda para um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Com o FC, ele conquistou, entre outros títulos, sete campeonatos alemães e uma Liga dos Campeões.